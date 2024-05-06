https://sputnikarabic.ae/20240506/عشرات-القتلى-بينهم-أطفال-في-قصف-إسرائيلي-على-رفح-1088562558.html
عشرات القتلى بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على رفح
عشرات القتلى بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على رفح
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، بمقتل عشرات الفلسطينيينوإصابة آخرين، إثر قصف الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة. 06.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-06T02:28+0000
2024-05-06T02:28+0000
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العدوان الإسرائيلي على غزة
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العالم العربي
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وذكرت مصادر طبية، أن 9 أشخاص قتلوا ووقع عدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة قشطة في حي السلام بمدينة رفح.وكانت طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة، قد انتشلت في وقت سابق اليوم 5 جثامين متحللة لقتلى من عائلة الجعبري تم استهداف منزلهم قرب ملعب فلسطين في المدينة.وكشفت مصادر طبية لوكالة "وفا" الفلسطينية، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 34683، والإصابات 78018، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأشارت المصادر إلى أن آلاف الفلسطينيين ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الجيش الإسرائيلي يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.وفي ذات الصدد، قال الدفاع المدني بغزة، إن طواقمه في رفح ما زالت تتعامل مع عدة استهدافات لمنازل مأهولة بالسكان وغير مأهولة، نتج عنها عشرات القتلى والجرحى وآخرين مفقودين تحت الأنقاض. مؤكدا أن عدد المنازل المستهدفة منذ مساء الأحد وحتى الساعة الثالثة من فجر اليوم بلغ أحد عشر منزلا.
https://sputnikarabic.ae/20240506/فصائل-عراقية-مسلحة-تستهدف-قاعدة-عسكرية-بمدينة-إيلات-الإسرائيلية-بالطيران-المسير-1088562173.html
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رفح, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
رفح, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
عشرات القتلى بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على رفح
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، بمقتل عشرات الفلسطينيينوإصابة آخرين، إثر قصف الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وذكرت مصادر طبية، أن 9 أشخاص قتلوا ووقع عدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة قشطة في حي السلام بمدينة رفح.
كما قتل 4 فلسطينيين بينهم رضيع إثر قصف طيران الجيش الإسرائيلي الحربي لمنزل في شارع جورج شرق مدينة رفح، كما استهدفت غارة جوية خربة العدس شمال شرق المدينة، وفقا لوكالة "وفا".
وكانت طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة، قد انتشلت في وقت سابق اليوم 5 جثامين متحللة لقتلى من عائلة الجعبري تم استهداف منزلهم قرب ملعب فلسطين في المدينة.
وكشفت مصادر طبية لوكالة "وفا" الفلسطينية، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 34683، والإصابات 78018، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأضافت، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، أدت إلى مقتل 29 شخصا، وإصابة 110 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت المصادر إلى أن آلاف الفلسطينيين ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الجيش الإسرائيلي يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
وفي ذات الصدد، قال الدفاع المدني بغزة، إن طواقمه في رفح ما زالت تتعامل مع عدة استهدافات لمنازل مأهولة بالسكان وغير مأهولة، نتج عنها عشرات القتلى والجرحى وآخرين مفقودين تحت الأنقاض. مؤكدا أن عدد المنازل المستهدفة منذ مساء الأحد وحتى الساعة الثالثة من فجر اليوم بلغ أحد عشر منزلا.