https://sputnikarabic.ae/20240506/عشرات-القتلى-بينهم-أطفال-في-قصف-إسرائيلي-على-رفح-1088562558.html

عشرات القتلى بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على رفح

عشرات القتلى بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على رفح

سبوتنيك عربي

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، بمقتل عشرات الفلسطينيينوإصابة آخرين، إثر قصف الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة. 06.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-06T02:28+0000

2024-05-06T02:28+0000

2024-05-06T02:28+0000

رفح

طوفان الأقصى

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العالم العربي

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وذكرت مصادر طبية، أن 9 أشخاص قتلوا ووقع عدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة قشطة في حي السلام بمدينة رفح.وكانت طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة، قد انتشلت في وقت سابق اليوم 5 جثامين متحللة لقتلى من عائلة الجعبري تم استهداف منزلهم قرب ملعب فلسطين في المدينة.وكشفت مصادر طبية لوكالة "وفا" الفلسطينية، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 34683، والإصابات 78018، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأشارت المصادر إلى أن آلاف الفلسطينيين ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الجيش الإسرائيلي يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.وفي ذات الصدد، قال الدفاع المدني بغزة، إن طواقمه في رفح ما زالت تتعامل مع عدة استهدافات لمنازل مأهولة بالسكان وغير مأهولة، نتج عنها عشرات القتلى والجرحى وآخرين مفقودين تحت الأنقاض. مؤكدا أن عدد المنازل المستهدفة منذ مساء الأحد وحتى الساعة الثالثة من فجر اليوم بلغ أحد عشر منزلا.

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رفح, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي