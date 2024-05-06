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عشرات القتلى بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على رفح
عشرات القتلى بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على رفح
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، بمقتل عشرات الفلسطينيينوإصابة آخرين، إثر قصف الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة. 06.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-06T02:28+0000
2024-05-06T02:28+0000
رفح
طوفان الأقصى
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
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وذكرت مصادر طبية، أن 9 أشخاص قتلوا ووقع عدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة قشطة في حي السلام بمدينة رفح.وكانت طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة، قد انتشلت في وقت سابق اليوم 5 جثامين متحللة لقتلى من عائلة الجعبري تم استهداف منزلهم قرب ملعب فلسطين في المدينة.وكشفت مصادر طبية لوكالة "وفا" الفلسطينية، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 34683، والإصابات 78018، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأشارت المصادر إلى أن آلاف الفلسطينيين ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الجيش الإسرائيلي يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.وفي ذات الصدد، قال الدفاع المدني بغزة، إن طواقمه في رفح ما زالت تتعامل مع عدة استهدافات لمنازل مأهولة بالسكان وغير مأهولة، نتج عنها عشرات القتلى والجرحى وآخرين مفقودين تحت الأنقاض. مؤكدا أن عدد المنازل المستهدفة منذ مساء الأحد وحتى الساعة الثالثة من فجر اليوم بلغ أحد عشر منزلا.
https://sputnikarabic.ae/20240506/فصائل-عراقية-مسلحة-تستهدف-قاعدة-عسكرية-بمدينة-إيلات-الإسرائيلية-بالطيران-المسير-1088562173.html
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رفح, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي
رفح, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي

عشرات القتلى بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على رفح

02:28 GMT 06.05.2024
© AFP 2023 / -فلسطينيون ينقلون رجلًا مصابًا تم انتشاله من تحت أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية على وسط رفح بجنوب قطاع غزة في 5 مايو 2024
فلسطينيون ينقلون رجلًا مصابًا تم انتشاله من تحت أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية على وسط رفح بجنوب قطاع غزة في 5 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
© AFP 2023 / -
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، بمقتل عشرات الفلسطينيينوإصابة آخرين، إثر قصف الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وذكرت مصادر طبية، أن 9 أشخاص قتلوا ووقع عدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة قشطة في حي السلام بمدينة رفح.
كما قتل 4 فلسطينيين بينهم رضيع إثر قصف طيران الجيش الإسرائيلي الحربي لمنزل في شارع جورج شرق مدينة رفح، كما استهدفت غارة جوية خربة العدس شمال شرق المدينة، وفقا لوكالة "وفا".
وكانت طواقم الدفاع المدني بمحافظة غزة، قد انتشلت في وقت سابق اليوم 5 جثامين متحللة لقتلى من عائلة الجعبري تم استهداف منزلهم قرب ملعب فلسطين في المدينة.
وكشفت مصادر طبية لوكالة "وفا" الفلسطينية، ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 34683، والإصابات 78018، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأضافت، أن الجيش الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، أدت إلى مقتل 29 شخصا، وإصابة 110 آخرين خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت المصادر إلى أن آلاف الفلسطينيين ما زالوا في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، وأن الجيش الإسرائيلي يمنع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.
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وفي ذات الصدد، قال الدفاع المدني بغزة، إن طواقمه في رفح ما زالت تتعامل مع عدة استهدافات لمنازل مأهولة بالسكان وغير مأهولة، نتج عنها عشرات القتلى والجرحى وآخرين مفقودين تحت الأنقاض. مؤكدا أن عدد المنازل المستهدفة منذ مساء الأحد وحتى الساعة الثالثة من فجر اليوم بلغ أحد عشر منزلا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 10 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود00:46 GMT
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