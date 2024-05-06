https://sputnikarabic.ae/20240506/عضو-في-الكونغرس-الأمريكي-يتحدث-عن-شرط-تدخل-بلاده-في-الصراع-الأوكراني-1088563670.html
عضو في الكونغرس الأمريكي يتحدث عن شرط تدخل بلاده في الصراع الأوكراني
عضو في الكونغرس الأمريكي يتحدث عن شرط تدخل بلاده في الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
صرح حكيم جيفريس، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، أنه في حال سقوط أوكرانيا، قد تضطر الولايات المتحدة إلى التدخل في الصراع، باستخدام... 06.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-06T04:35+0000
2024-05-06T04:35+0000
2024-05-06T04:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال جيفريس: "لا يمكننا أن ندع أوكرانيا تسقط، لأنها إذا سقطت فهناك احتمال كبير أن تضطر أمريكا للتدخل في الصراع، ليس فقط بأموالنا ولكن بقواتنا".وأوضح جيفريس، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز"، أن المؤيد الرئيسي لهذا الخط في مجلس النواب هو الجمهوري مارجوري تايلور جرين.وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع وسائل إعلام بريطانية، إنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات من جيش بلاده إلى أوكرانيا، إذا طلبت كييف ذلك.وفي وقت سابق، صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون بشأن المساعدات الخارجية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان. وكذا، وافق مجلسا الكونغرس الأمريكي (النواب والشيوخ) على مشروع القانون.ووقَّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 24 أبريل/ نيسان الماضي، على مشروع قانون بشأن المساعدات لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا، ليزيل بذلك آخر عقبة قانونية أمام استئناف تسليم الأسلحة الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20240503/بريطانيا-إرسال-قوات-عسكرية-إلى-أوكرانيا-كما-يقترح-ماكرون-تصعيد-خطير-1088507904.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
عضو في الكونغرس الأمريكي يتحدث عن شرط تدخل بلاده في الصراع الأوكراني
صرح حكيم جيفريس، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، أنه في حال سقوط أوكرانيا، قد تضطر الولايات المتحدة إلى التدخل في الصراع، باستخدام قواتها.
وقال جيفريس: "لا يمكننا أن ندع أوكرانيا تسقط، لأنها إذا سقطت فهناك احتمال كبير أن تضطر أمريكا للتدخل في الصراع، ليس فقط بأموالنا ولكن بقواتنا".
ووفقا له، فإن الفصيل المؤيد لروسيا يتنامى في الحزب الجمهوري الأمريكي، الذي لا يريد دعم أوكرانيا و"لسبب ما يعتقد أن روسيا، ليست عدوًا للولايات المتحدة الأمريكية".
وأوضح جيفريس، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز"، أن المؤيد الرئيسي لهذا الخط في مجلس النواب هو الجمهوري مارجوري تايلور جرين.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع وسائل إعلام بريطانية، إنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات من جيش بلاده إلى أوكرانيا، إذا طلبت كييف ذلك.
وأضاف ماكرون أن العديد من الدول الأوروبية تفهمت ووافقت على نهج فرنسا، بشأن إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا.
وفي وقت سابق، صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون بشأن المساعدات الخارجية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان. وكذا، وافق مجلسا الكونغرس الأمريكي (النواب والشيوخ) على مشروع القانون.
ووقَّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 24 أبريل/ نيسان الماضي، على مشروع قانون بشأن المساعدات لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا، ليزيل بذلك آخر عقبة قانونية أمام استئناف تسليم الأسلحة الأمريكية.