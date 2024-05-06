https://sputnikarabic.ae/20240506/عضو-في-الكونغرس-الأمريكي-يتحدث-عن-شرط-تدخل-بلاده-في-الصراع-الأوكراني-1088563670.html

عضو في الكونغرس الأمريكي يتحدث عن شرط تدخل بلاده في الصراع الأوكراني

عضو في الكونغرس الأمريكي يتحدث عن شرط تدخل بلاده في الصراع الأوكراني

سبوتنيك عربي

صرح حكيم جيفريس، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، أنه في حال سقوط أوكرانيا، قد تضطر الولايات المتحدة إلى التدخل في الصراع، باستخدام... 06.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-06T04:35+0000

2024-05-06T04:35+0000

2024-05-06T04:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار أوكرانيا

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وقال جيفريس: "لا يمكننا أن ندع أوكرانيا تسقط، لأنها إذا سقطت فهناك احتمال كبير أن تضطر أمريكا للتدخل في الصراع، ليس فقط بأموالنا ولكن بقواتنا".وأوضح جيفريس، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز"، أن المؤيد الرئيسي لهذا الخط في مجلس النواب هو الجمهوري مارجوري تايلور جرين.وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع وسائل إعلام بريطانية، إنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات من جيش بلاده إلى أوكرانيا، إذا طلبت كييف ذلك.وفي وقت سابق، صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون بشأن المساعدات الخارجية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان. وكذا، وافق مجلسا الكونغرس الأمريكي (النواب والشيوخ) على مشروع القانون.ووقَّع الرئيس الأمريكي جو بايدن، في 24 أبريل/ نيسان الماضي، على مشروع قانون بشأن المساعدات لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا، ليزيل بذلك آخر عقبة قانونية أمام استئناف تسليم الأسلحة الأمريكية.

https://sputnikarabic.ae/20240503/بريطانيا-إرسال-قوات-عسكرية-إلى-أوكرانيا-كما-يقترح-ماكرون-تصعيد-خطير-1088507904.html

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