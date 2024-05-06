من هم أهم وزراء روسيا الاتحادية الحالية؟

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتراجع الغرب عن مصادرة الأصول الروسية؟
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
10:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
12:29 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
خبير: إعلان المناورات الروسية رسالة ردع لكل من يفكر بالاعتداء على روسيا
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مساحة حرة
هل تنجح قرارات القمة الإسلامية في تحريك الموقف الدولي من غزة
17:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: تدخل الناتو في الحرب الأوكرانية يطيل أمدها لكنه لن يغير مسار العملية الروسية الخاصة
17:33 GMT
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البرنامج الصباحي
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صدى الحياة
مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
08:45 GMT
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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https://sputnikarabic.ae/20240506/من-هم-أهم-وزراء-روسيا-الاتحادية-الحالية؟-1088567685.html
من هم أهم وزراء روسيا الاتحادية الحالية؟
من هم أهم وزراء روسيا الاتحادية الحالية؟
سبوتنيك عربي
من هم أهم وزراء روسيا الاتحادية الحالية؟
2024-05-06T10:30+0000
2024-05-07T10:24+0000
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تبدأ مراسم تنصيب رئيس روسيا الاتحادية، يوم الثلاثاء الموافق7 مايو/ أيار، في تمام الساعة 12.00 بتوقيت موسكو.حفل التنصيب هو مراسم احتفالية لتولي الرئيس المنتخب منصبه. منصوص عليه في دستور روسيا. وبعد انتخابه بنسبة 87% من الأصوات، سيتولى فلاديمير بوتين منصبه للمرة الخامسة في السابع من مايو/أيار. ومن هذه اللحظة ستبدأ ولايته الرئاسية الجديدة ومدتها ست سنوات (حتى عام 2030). على أن يتم تشكيل الحكومة الروسية الجديدة خلال الشهر الجاري.وكانت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، قد أعلت النتائج الرسمية للتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية في 21 مارس/ آذار من العام الجاري. وبعد فرز 100% من الأصوات، بلغت نسبة التصويت للرئيس فلاديمير بوتين 87.28% (أي نحو 77 مليون و101 ألف و930 ناخبا)، ونيقولاي خاريتونوف حصل على 4.31% (أي نحو 3 ملايين و 768 ألف و 470 ناخبًا)، وفلاديسلاف دافانكوف حصل على نسبة 3.85% (أي نحو 3 ملايين و 362 ألف و 484 شخصاً)، وليونيد سلوتسكي حصل على 2 مليون و797 ألف و629 شخصًا أو 3.2%.
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من هم أهم وزراء روسيا الاتحادية الحالية؟
من هم أهم وزراء روسيا الاتحادية الحالية؟

من هم أهم وزراء روسيا الاتحادية الحالية؟

10:30 GMT 06.05.2024 (تم التحديث: 10:24 GMT 07.05.2024)
تابعنا عبر
تعرّف على أهم وزراء روسيا الاتحادية الحالية من خلال إنفوغراف "سبوتنيك".
تبدأ مراسم تنصيب رئيس روسيا الاتحادية، يوم الثلاثاء الموافق7 مايو/ أيار، في تمام الساعة 12.00 بتوقيت موسكو.
حفل التنصيب هو مراسم احتفالية لتولي الرئيس المنتخب منصبه. منصوص عليه في دستور روسيا. وبعد انتخابه بنسبة 87% من الأصوات، سيتولى فلاديمير بوتين منصبه للمرة الخامسة في السابع من مايو/أيار. ومن هذه اللحظة ستبدأ ولايته الرئاسية الجديدة ومدتها ست سنوات (حتى عام 2030). على أن يتم تشكيل الحكومة الروسية الجديدة خلال الشهر الجاري.
وكانت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، قد أعلت النتائج الرسمية للتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية في 21 مارس/ آذار من العام الجاري. وبعد فرز 100% من الأصوات، بلغت نسبة التصويت للرئيس فلاديمير بوتين 87.28% (أي نحو 77 مليون و101 ألف و930 ناخبا)، ونيقولاي خاريتونوف حصل على 4.31% (أي نحو 3 ملايين و 768 ألف و 470 ناخبًا)، وفلاديسلاف دافانكوف حصل على نسبة 3.85% (أي نحو 3 ملايين و 362 ألف و 484 شخصاً)، وليونيد سلوتسكي حصل على 2 مليون و797 ألف و629 شخصًا أو 3.2%.
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