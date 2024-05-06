https://sputnikarabic.ae/20240506/من-هم-أهم-وزراء-روسيا-الاتحادية-الحالية؟-1088567685.html
من هم أهم وزراء روسيا الاتحادية الحالية؟
من هم أهم وزراء روسيا الاتحادية الحالية؟
سبوتنيك عربي
من هم أهم وزراء روسيا الاتحادية الحالية؟
2024-05-06T10:30+0000
2024-05-06T10:30+0000
2024-05-07T10:24+0000
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تبدأ مراسم تنصيب رئيس روسيا الاتحادية، يوم الثلاثاء الموافق7 مايو/ أيار، في تمام الساعة 12.00 بتوقيت موسكو.حفل التنصيب هو مراسم احتفالية لتولي الرئيس المنتخب منصبه. منصوص عليه في دستور روسيا. وبعد انتخابه بنسبة 87% من الأصوات، سيتولى فلاديمير بوتين منصبه للمرة الخامسة في السابع من مايو/أيار. ومن هذه اللحظة ستبدأ ولايته الرئاسية الجديدة ومدتها ست سنوات (حتى عام 2030). على أن يتم تشكيل الحكومة الروسية الجديدة خلال الشهر الجاري.وكانت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، قد أعلت النتائج الرسمية للتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية في 21 مارس/ آذار من العام الجاري. وبعد فرز 100% من الأصوات، بلغت نسبة التصويت للرئيس فلاديمير بوتين 87.28% (أي نحو 77 مليون و101 ألف و930 ناخبا)، ونيقولاي خاريتونوف حصل على 4.31% (أي نحو 3 ملايين و 768 ألف و 470 ناخبًا)، وفلاديسلاف دافانكوف حصل على نسبة 3.85% (أي نحو 3 ملايين و 362 ألف و 484 شخصاً)، وليونيد سلوتسكي حصل على 2 مليون و797 ألف و629 شخصًا أو 3.2%.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
من هم أهم وزراء روسيا الاتحادية الحالية؟
من هم أهم وزراء روسيا الاتحادية الحالية؟
من هم أهم وزراء روسيا الاتحادية الحالية؟
10:30 GMT 06.05.2024 (تم التحديث: 10:24 GMT 07.05.2024)
تعرّف على أهم وزراء روسيا الاتحادية الحالية من خلال إنفوغراف "سبوتنيك".
تبدأ مراسم تنصيب رئيس روسيا الاتحادية، يوم الثلاثاء الموافق7 مايو/ أيار، في تمام الساعة 12.00 بتوقيت موسكو.
حفل التنصيب هو مراسم احتفالية لتولي الرئيس المنتخب منصبه. منصوص عليه في دستور روسيا. وبعد انتخابه بنسبة 87% من الأصوات، سيتولى فلاديمير بوتين منصبه للمرة الخامسة في السابع من مايو/أيار. ومن هذه اللحظة ستبدأ ولايته الرئاسية الجديدة ومدتها ست سنوات (حتى عام 2030). على أن يتم تشكيل الحكومة الروسية الجديدة خلال الشهر الجاري.
وكانت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، قد أعلت النتائج الرسمية للتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية
في 21 مارس/ آذار من العام الجاري. وبعد فرز 100% من الأصوات، بلغت نسبة التصويت للرئيس فلاديمير بوتين 87.28% (أي نحو 77 مليون و101 ألف و930 ناخبا)، ونيقولاي خاريتونوف حصل على 4.31% (أي نحو 3 ملايين و 768 ألف و 470 ناخبًا)، وفلاديسلاف دافانكوف حصل على نسبة 3.85% (أي نحو 3 ملايين و 362 ألف و 484 شخصاً)، وليونيد سلوتسكي حصل على 2 مليون و797 ألف و629 شخصًا أو 3.2%.