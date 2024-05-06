https://sputnikarabic.ae/20240506/من-هم-أهم-وزراء-روسيا-الاتحادية-بعد-الانتخابات-الرئاسية-2024-1088567685.html
من هم أهم وزراء روسيا الاتحادية بعد الانتخابات الرئاسية 2024؟
من هم أهم وزراء روسيا الاتحادية بعد الانتخابات الرئاسية 2024؟
سبوتنيك عربي
أهم وزراء روسيا الاتحادية بعد الانتخابات الرئاسية 2024
2024-05-06T10:30+0000
2024-05-06T10:30+0000
2024-05-06T11:02+0000
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ستبدأ مراسم تنصيب رئيس روسيا الاتحادية يوم الثلاثاء، الموافق7 مايو/ أيار، في تمام الساعة 12.00 بتوقيت موسكو.حفل التنصيب هو مراسم احتفالية لتولي الرئيس المنتخب منصبه. منصوص عليه في دستور روسيا. وبعد انتخابه بنسبة 87% من الأصوات، سيتولى فلاديمير بوتين منصبه للمرة الخامسة في السابع من مايو/أيار. ومن هذه اللحظة ستبدأ ولايته الرئاسية الجديدة ومدتها ست سنوات (حتى عام 2030). وكانت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، قد أعلت النتائج الرسمية للتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية في 21 مارس/ آذار من العام الجاري. وبعد فرز 100% من الأصوات، بلغت نسبة التصويت للرئيس فلاديمير بوتين 87.28% (أي نحو 77 مليون و101 ألف و930 ناخبا)، ونيقولاي خاريتونوف حصل على 4.31% (أي نحو 3 ملايين و 768 ألف و 470 ناخبًا)، وفلاديسلاف دافانكوف حصل على نسبة 3.85% (أي نحو 3 ملايين و 362 ألف و 484 شخصاً)، وليونيد سلوتسكي حصل على 2 مليون و797 ألف و629 شخصًا أو 3.2%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أهم وزراء روسيا الاتحادية بعد الانتخابات الرئاسية 2024
أهم وزراء روسيا الاتحادية بعد الانتخابات الرئاسية 2024
من هم أهم وزراء روسيا الاتحادية بعد الانتخابات الرئاسية 2024؟
10:30 GMT 06.05.2024 (تم التحديث: 11:02 GMT 06.05.2024)
بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية لروسيا الاتحادية واختيار رئيس للبلاد، تم تشكيل حكومة روسية جديدة. تعرّف على وزراء روسيا الاتحادية بعد الانتخابات الرئاسية 2024، من خلال إنفوغراف "سبوتنيك".
ستبدأ مراسم تنصيب رئيس روسيا الاتحادية يوم الثلاثاء، الموافق7 مايو/ أيار، في تمام الساعة 12.00 بتوقيت موسكو.
حفل التنصيب هو مراسم احتفالية لتولي الرئيس المنتخب منصبه. منصوص عليه في دستور روسيا. وبعد انتخابه بنسبة 87% من الأصوات، سيتولى فلاديمير بوتين منصبه للمرة الخامسة في السابع من مايو/أيار. ومن هذه اللحظة ستبدأ ولايته الرئاسية الجديدة ومدتها ست سنوات (حتى عام 2030).
وكانت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، قد أعلت النتائج الرسمية للتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية
في 21 مارس/ آذار من العام الجاري. وبعد فرز 100% من الأصوات، بلغت نسبة التصويت للرئيس فلاديمير بوتين 87.28% (أي نحو 77 مليون و101 ألف و930 ناخبا)، ونيقولاي خاريتونوف حصل على 4.31% (أي نحو 3 ملايين و 768 ألف و 470 ناخبًا)، وفلاديسلاف دافانكوف حصل على نسبة 3.85% (أي نحو 3 ملايين و 362 ألف و 484 شخصاً)، وليونيد سلوتسكي حصل على 2 مليون و797 ألف و629 شخصًا أو 3.2%.