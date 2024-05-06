من هم أهم وزراء روسيا الاتحادية بعد الانتخابات الرئاسية 2024؟

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لبنان والعالم
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صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد قطع كولومبيا العلاقة معها.. هل تتسبب الحرب على غزة في عزلة إسرائيل الدولية؟
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:23 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
12:35 GMT
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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30 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريح كاميرون بأحقية أوكرانيا أن تضرب الأراضي الروسية هو ليس زلة لسان
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يرفض إرسال وفد للقاهرة ووسائل إعلام تتهمه بعرقلة المفاوضات
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
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148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتراجع الغرب عن مصادرة الأصول الروسية؟
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
09:03 GMT
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كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
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صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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https://sputnikarabic.ae/20240506/من-هم-أهم-وزراء-روسيا-الاتحادية-بعد-الانتخابات-الرئاسية-2024-1088567685.html
من هم أهم وزراء روسيا الاتحادية بعد الانتخابات الرئاسية 2024؟
من هم أهم وزراء روسيا الاتحادية بعد الانتخابات الرئاسية 2024؟
سبوتنيك عربي
أهم وزراء روسيا الاتحادية بعد الانتخابات الرئاسية 2024
2024-05-06T10:30+0000
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ستبدأ مراسم تنصيب رئيس روسيا الاتحادية يوم الثلاثاء، الموافق7 مايو/ أيار، في تمام الساعة 12.00 بتوقيت موسكو.حفل التنصيب هو مراسم احتفالية لتولي الرئيس المنتخب منصبه. منصوص عليه في دستور روسيا. وبعد انتخابه بنسبة 87% من الأصوات، سيتولى فلاديمير بوتين منصبه للمرة الخامسة في السابع من مايو/أيار. ومن هذه اللحظة ستبدأ ولايته الرئاسية الجديدة ومدتها ست سنوات (حتى عام 2030). وكانت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، قد أعلت النتائج الرسمية للتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية في 21 مارس/ آذار من العام الجاري. وبعد فرز 100% من الأصوات، بلغت نسبة التصويت للرئيس فلاديمير بوتين 87.28% (أي نحو 77 مليون و101 ألف و930 ناخبا)، ونيقولاي خاريتونوف حصل على 4.31% (أي نحو 3 ملايين و 768 ألف و 470 ناخبًا)، وفلاديسلاف دافانكوف حصل على نسبة 3.85% (أي نحو 3 ملايين و 362 ألف و 484 شخصاً)، وليونيد سلوتسكي حصل على 2 مليون و797 ألف و629 شخصًا أو 3.2%.
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أهم وزراء روسيا الاتحادية بعد الانتخابات الرئاسية 2024
أهم وزراء روسيا الاتحادية بعد الانتخابات الرئاسية 2024

من هم أهم وزراء روسيا الاتحادية بعد الانتخابات الرئاسية 2024؟

10:30 GMT 06.05.2024 (تم التحديث: 11:02 GMT 06.05.2024)
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بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية لروسيا الاتحادية واختيار رئيس للبلاد، تم تشكيل حكومة روسية جديدة. تعرّف على وزراء روسيا الاتحادية بعد الانتخابات الرئاسية 2024، من خلال إنفوغراف "سبوتنيك".
ستبدأ مراسم تنصيب رئيس روسيا الاتحادية يوم الثلاثاء، الموافق7 مايو/ أيار، في تمام الساعة 12.00 بتوقيت موسكو.
حفل التنصيب هو مراسم احتفالية لتولي الرئيس المنتخب منصبه. منصوص عليه في دستور روسيا. وبعد انتخابه بنسبة 87% من الأصوات، سيتولى فلاديمير بوتين منصبه للمرة الخامسة في السابع من مايو/أيار. ومن هذه اللحظة ستبدأ ولايته الرئاسية الجديدة ومدتها ست سنوات (حتى عام 2030).
وكانت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، قد أعلت النتائج الرسمية للتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية في 21 مارس/ آذار من العام الجاري. وبعد فرز 100% من الأصوات، بلغت نسبة التصويت للرئيس فلاديمير بوتين 87.28% (أي نحو 77 مليون و101 ألف و930 ناخبا)، ونيقولاي خاريتونوف حصل على 4.31% (أي نحو 3 ملايين و 768 ألف و 470 ناخبًا)، وفلاديسلاف دافانكوف حصل على نسبة 3.85% (أي نحو 3 ملايين و 362 ألف و 484 شخصاً)، وليونيد سلوتسكي حصل على 2 مليون و797 ألف و629 شخصًا أو 3.2%.
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