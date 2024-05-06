صور توثق آثار الدمار في إسرائيل بصورايخ "حزب الله"

أعلن "حزب الله"، يوم أمس الأحد، توجيه عدد من الضربات التي استهدفت مواقع القوات الإسرائيلية، مؤكدا تحقيق إصابات وإيقاع خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي.