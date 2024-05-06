صور توثق آثار الدمار في إسرائيل بصورايخ "حزب الله"

الأضرار الناجمة عن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، في مدينة كريات شمونة شمالي إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024
الأضرار الناجمة عن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، في مدينة كريات شمونة شمالي إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024
الأضرار الناجمة عن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، في مدينة كريات شمونة شمالي إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024
الأضرار الناجمة عن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، في مدينة كريات شمونة شمالي إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024
الأضرار الناجمة عن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، في مدينة كريات شمونة شمالي إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024
الأضرار الناجمة عن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، في مدينة كريات شمونة شمالي إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024
الأضرار الناجمة عن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، في مدينة كريات شمونة شمالي إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024
الأضرار الناجمة عن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، في مدينة كريات شمونة شمالي إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024
الأضرار الناجمة عن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، في مدينة كريات شمونة شمالي إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024
الأضرار الناجمة عن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، في مدينة كريات شمونة شمالي إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024
الأضرار الناجمة عن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، في مدينة كريات شمونة شمالي إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024
الأضرار الناجمة عن صواريخ أطلقت من جنوب لبنان، في مدينة كريات شمونة شمالي إسرائيل بالقرب من الحدود اللبنانية في 5 مايو 2024