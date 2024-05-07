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بث مباشر لبدء مراسم حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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https://sputnikarabic.ae/20240507/أبو-الغيط-يستعرض-آثار-الحرب-في-غزة-خلال-قمة-إي-آي-إم-للاستثمار-بالإمارات-1088596134.html
أبو الغيط يستعرض آثار الحرب في غزة خلال قمة "إي آي إم" للاستثمار بالإمارات
أبو الغيط يستعرض آثار الحرب في غزة خلال قمة "إي آي إم" للاستثمار بالإمارات
سبوتنيك عربي
دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد ابو الغيط، اليوم الثلاثاء، إلى زيادة حجم المساعدات العاجلة لتخفيف الأزمة المأساوية في قطاع غزة نتيجة الحرب... 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T07:46+0000
2024-05-07T07:46+0000
حصري
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أخبار الإمارات العربية المتحدة
قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024
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وقال أبو الغيط إن "هذه الحرب خلفت أبعادا إقليمية بالغة الخطورة والسلبية، حيث تراجعت السياحة العربية واستهدفت سلاسل الإمداد العالمية، وتضررت عوائد الممرات المائية مثل قناة السويس، واضطربت أسعار الطاقة عالميا".وشدد خلال "قمة AIM للاستثمار"، في دورتها الـ13، التي تقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، على أن "حرص الجامعة على المشاركة في الملتقى يأتي لحرصها على تشجيع الاستثمار في الإمارات والمنطقة وتبادل الخبرات والشراكات بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة".وأشار أبو الغيط إلى أن "تلك الحرب قد خلّفت تبعات إقليمية بالغة السلبية والخطورة.. إذ تراجعت حركة السياحة في دول الجوار واستُهدِفت سلاسل الإمداد العالمية، وتأثرت عوائد الممرات البحرية مثل قناة السويس، واضطربت أسعار الطاقة بما ينعكس سلباً على أسعار الغذاء والسلع الأساسية".كما حذر الأمين العام للجامعة العربية، في كلمته، من "مخاطر الذكاء الاصطناعي"، مؤكدا أن "تطور هذا المجال يشبه التفجير النووي الأول في عام 1945، والذي بات من الصعب على البشرية وقف قدراتها أو الرجوع عنها".ودعا أبو الغيط، في كلمته خلال أعمال "قمة AIM للاستثمار"، في دورتها الـ13، التي تقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، إلى "تعزيز الاستثمارات العربية في شركات الذكاء الاصطناعي، ودعم حاضانات الشركات الناشئة، ووضع سياسيات عربية لتطوير القدرات والتشريعات الناظمة والبحث والتطوير ليتمكن العالم العربي من مواكبة هذه الثورة الكبرى".وتقام القمة تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري... تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا"، ووكالة "سبوتنيك" هي الشريك الدولي لهذه القمة.
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الإمارات العربية المتحدة, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الإمارات العربية المتحدة, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024

أبو الغيط يستعرض آثار الحرب في غزة خلال قمة "إي آي إم" للاستثمار بالإمارات

07:46 GMT 07.05.2024
© Sputnik . WAEL MAGDIالأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال افتتاح أعمال "قمة AIM للاستثمار"، في دورتها الثالثة عشرة التي تقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.
الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، خلال افتتاح أعمال قمة AIM للاستثمار، في دورتها الثالثة عشرة التي تقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
© Sputnik . WAEL MAGDI
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دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد ابو الغيط، اليوم الثلاثاء، إلى زيادة حجم المساعدات العاجلة لتخفيف الأزمة المأساوية في قطاع غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية.
وقال أبو الغيط إن "هذه الحرب خلفت أبعادا إقليمية بالغة الخطورة والسلبية، حيث تراجعت السياحة العربية واستهدفت سلاسل الإمداد العالمية، وتضررت عوائد الممرات المائية مثل قناة السويس، واضطربت أسعار الطاقة عالميا".
وشدد خلال "قمة AIM للاستثمار"، في دورتها الـ13، التي تقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، على أن "حرص الجامعة على المشاركة في الملتقى يأتي لحرصها على تشجيع الاستثمار في الإمارات والمنطقة وتبادل الخبرات والشراكات بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة".

وأضاف أبو الغيط: "هناك رغبة في إزالة العوائق أمام الاستثمار، ولكن يجب أن نؤكد أن الاستقرار شرط هام للاستثمار، وكما تعلمون الأزمات التي مرت بها المنطقة طوال عقد كامل حالت دون جذب رؤوس الأموال، حيث أثرت على فرص النمو وعطلت خطط التنمية. إن الحرب الإسرائيلية على غزة، على الاستقرار والاستثمار في المنطقة، حيث أنها أضافت عبئا ثقيلا على الاقتصاد الفلسطيني عبر استهدافها للبنى التحتية في قطاع غزة".

وأشار أبو الغيط إلى أن "تلك الحرب قد خلّفت تبعات إقليمية بالغة السلبية والخطورة.. إذ تراجعت حركة السياحة في دول الجوار واستُهدِفت سلاسل الإمداد العالمية، وتأثرت عوائد الممرات البحرية مثل قناة السويس، واضطربت أسعار الطاقة بما ينعكس سلباً على أسعار الغذاء والسلع الأساسية".
كما حذر الأمين العام للجامعة العربية، في كلمته، من "مخاطر الذكاء الاصطناعي"، مؤكدا أن "تطور هذا المجال يشبه التفجير النووي الأول في عام 1945، والذي بات من الصعب على البشرية وقف قدراتها أو الرجوع عنها".
ودعا أبو الغيط، في كلمته خلال أعمال "قمة AIM للاستثمار"، في دورتها الـ13، التي تقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض، إلى "تعزيز الاستثمارات العربية في شركات الذكاء الاصطناعي، ودعم حاضانات الشركات الناشئة، ووضع سياسيات عربية لتطوير القدرات والتشريعات الناظمة والبحث والتطوير ليتمكن العالم العربي من مواكبة هذه الثورة الكبرى".
وتقام القمة تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري... تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا"، ووكالة "سبوتنيك" هي الشريك الدولي لهذه القمة.
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