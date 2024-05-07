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https://sputnikarabic.ae/20240507/الأمم-المتحدة-مخزون-المساعدات-الإنسانية-في-غزة-يكفي-ليوم-واحد-1088627948.html
الأمم المتحدة: مخزون المساعدات الإنسانية في غزة يكفي ليوم واحد
الأمم المتحدة: مخزون المساعدات الإنسانية في غزة يكفي ليوم واحد
سبوتنيك عربي
حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، من توقف العمليات الإنسانية حال انقطاع إمدادات الوقود لفترة طويلة في قطاع غزة. 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T20:51+0000
2024-05-07T20:51+0000
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وقال ينس لايركه، متحدث باسم "أوتشا" في مؤتمر صحفي في جنيف، إن مخزون المساعدات الإنسانية في قطاع غزة لا يكفي لأكثر من يوم واحد"، حسبما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء.جاء ذلك تعليقا على احتلال قوات الإسرائيلي معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وعدم سماحها للموظفين الأمميين بالوصول إلى المعبر.وتابع: "ما تقوم به إسرائيل يعني خنق الشريانين الرئيسيين لإيصال المساعدات إلى في إشارة إلى معبري رفح وكرم أبو سالم"، مضيفا: "الجيش الإسرائيلي يتجاهل كل التحذيرات بشأن قطع إمدادات الوقود عن جميع أنحاء القطاع".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل، وقال إن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة، وأنه عثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدًا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".وأعلنت هيئة المعابر في غزة "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدةً "إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر".وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين، وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع أسفرت عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240507/أبوالغيط-لـسبوتنيك-ما-يحدث-في-غزة-مأساة-والكثير-من-الدول-العربية-ملتزمة-بالدفاع-عن-الفلسطينيين---1088617023.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

الأمم المتحدة: مخزون المساعدات الإنسانية في غزة يكفي ليوم واحد

20:51 GMT 07.05.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAمساعدات دخلت إلى غزة عبر معبر رفح
مساعدات دخلت إلى غزة عبر معبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، من توقف العمليات الإنسانية حال انقطاع إمدادات الوقود لفترة طويلة في قطاع غزة.
وقال ينس لايركه، متحدث باسم "أوتشا" في مؤتمر صحفي في جنيف، إن مخزون المساعدات الإنسانية في قطاع غزة لا يكفي لأكثر من يوم واحد"، حسبما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء.
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
أبو الغيط لـ"سبوتنيك": ما يحدث في غزة مأساة والكثير من الدول العربية ملتزمة بالدفاع عن الفلسطينيين
15:47 GMT
جاء ذلك تعليقا على احتلال قوات الإسرائيلي معبر رفح من الجانب الفلسطيني، وعدم سماحها للموظفين الأمميين بالوصول إلى المعبر.
وتابع: "ما تقوم به إسرائيل يعني خنق الشريانين الرئيسيين لإيصال المساعدات إلى في إشارة إلى معبري رفح وكرم أبو سالم"، مضيفا: "الجيش الإسرائيلي يتجاهل كل التحذيرات بشأن قطع إمدادات الوقود عن جميع أنحاء القطاع".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل، وقال إن قواته تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة، وأنه عثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدًا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".
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وزير الدفاع المصري يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية ضرورة وقف القتال في غزة
13:57 GMT
وأعلنت هيئة المعابر في غزة "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدةً "إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر".
وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين، وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع أسفرت عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح08:24 GMT
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