https://sputnikarabic.ae/20240507/الأمين-العام-لمجلس-الإمارات-للمستثمرين-بالخارج-لـسبوتنيك-علاقاتنا-مع-روسيا-استثنائية--1088622318.html
الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج لـ"سبوتنيك": علاقاتنا مع روسيا استثنائية
الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج لـ"سبوتنيك": علاقاتنا مع روسيا استثنائية
سبوتنيك عربي
قال الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان، إن قمة الاستثمار تأتي في توقيت مهم جدا وحساس، إذ أن الاقتصاد والسياسية مساران... 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T17:52+0000
2024-05-07T17:52+0000
2024-05-07T17:52+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
العالم العربي
قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024
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وشدد في مقابلة مع مراسل "سبوتنيك" على ضرورة بث روح التفاؤل في عمليات الاقتصاد والاستثمار بالمنطقة العربية والعام، خاصة أن الاستثمار يريد الأمان والاستقرار.وأكد أن دولة الإمارات لها تجربة استثمارية ناجحة في 90 دولة، وتملك زخما اقتصاديا كبيرا مع الشركاء العرب وفي المنطقة ومع الحلفاء حول العالم الاجتماع في منصة واحدة ومشاركة التطلعات.وتابع: "كمسؤولين في قطاع الاستثمار نبعث رسالة أمل أننا معكم ونعمل مع بعضنا لرقي المنطقة العربية في مجال الاستثمار".وبشأن العلاقات مع موسكو، قال إن روسيا حليف وشريك استراتيجي والتاريخ واضح، ودائما هناك علاقات مع روسيا جيدة، لا سيما مع القرب الجغرافي، والتقارب في الجانب الاستثماري.وأنهى حديثه قائلا: "روسيا بلد كبير جغرافيا وشعبيا، ولنا علاقة استثنائية معها، ونأمل تطويرها وأن تزدهر، باعتبار أن عمق العلاقات الدبلوماسية ينهض بالاستثمار الاقتصادي".وتستمر القمة حتى 9 مايو/أيار الجاري بمشاركة دولية واسعة. وتحظى بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.وتوفر القمة في دورتها الحالية، والتي تعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، العديد من الفرص للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات الاستثمارية من حول العالم للتواصل والاطلاع على مشاريع استثمارية متخصصة في مختلف المجالات من خلال 450 جلسة حوارية و7 اجتماعات طاولة مستديرة رفيعة المستوى.وتشمل القمة العديد من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية وورش العمل ضمن محاور رئيسة متنوعة أبرزها، محور الاستثمار والابتكار والتكنولوجيا والشركات الناشئة واليونيكورن، ومحور الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ومنتديات الحوار الإقليمي عبر القارات ومستقبل التمويل، ما يوفر منصة شاملة لاستكشاف مستقبل الاستثمار العالمي عبر استعراض أحدث الاتجاهات والابتكارات عبر مختلف المجالات.
https://sputnikarabic.ae/20240507/رئيس-الاستثمار-في-إقليم-كردستان-العراق-لـسبوتنيك-تجمعنا-علاقات-متميزة-مع-روسيا-1088620479.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024
الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج لـ"سبوتنيك": علاقاتنا مع روسيا استثنائية
حصري
قال الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان، إن قمة الاستثمار تأتي في توقيت مهم جدا وحساس، إذ أن الاقتصاد والسياسية مساران متوازيان.
وشدد في مقابلة مع مراسل "سبوتنيك" على ضرورة بث روح التفاؤل في عمليات الاقتصاد والاستثمار بالمنطقة العربية والعام، خاصة أن الاستثمار يريد الأمان والاستقرار.
وأكد أن دولة الإمارات لها تجربة استثمارية ناجحة في 90 دولة، وتملك زخما اقتصاديا كبيرا مع الشركاء العرب وفي المنطقة ومع الحلفاء حول العالم الاجتماع في منصة واحدة ومشاركة التطلعات.
وقال إن الموضوعات الجيوسياسية تطغى حاليا على المستوى الإقليمي، والمشهد السياسي واضح، لكننا نطلق الأخبار الإيجابية ونطرح الحلول، لتحسن الاقتصاد الذي يعتمد في الأساس على رقي المجتمع.
وتابع: "كمسؤولين في قطاع الاستثمار نبعث رسالة أمل أننا معكم ونعمل مع بعضنا لرقي المنطقة العربية في مجال الاستثمار".
وبشأن العلاقات مع موسكو، قال إن روسيا حليف وشريك استراتيجي والتاريخ واضح، ودائما هناك علاقات مع روسيا جيدة، لا سيما مع القرب الجغرافي، والتقارب في الجانب الاستثماري.
وأنهى حديثه قائلا: "روسيا بلد كبير جغرافيا وشعبيا، ولنا علاقة استثنائية معها، ونأمل تطويرها وأن تزدهر، باعتبار أن عمق العلاقات الدبلوماسية ينهض بالاستثمار الاقتصادي".
وانطلقت، اليوم في أبوظبي، فعاليات الدورة الثالثة عشرة من قمة "AIM للاستثمار"، تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا".
وتستمر القمة حتى 9 مايو/أيار الجاري بمشاركة دولية واسعة. وتحظى بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.
وتوفر القمة في دورتها الحالية، والتي تعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، العديد من الفرص للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات الاستثمارية من حول العالم للتواصل والاطلاع على مشاريع استثمارية متخصصة في مختلف المجالات من خلال 450 جلسة حوارية و7 اجتماعات طاولة مستديرة رفيعة المستوى.
وتشمل القمة العديد من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية وورش العمل ضمن محاور رئيسة متنوعة أبرزها، محور الاستثمار والابتكار والتكنولوجيا والشركات الناشئة واليونيكورن، ومحور الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ومنتديات الحوار الإقليمي عبر القارات ومستقبل التمويل، ما يوفر منصة شاملة لاستكشاف مستقبل الاستثمار العالمي عبر استعراض أحدث الاتجاهات والابتكارات عبر مختلف المجالات.