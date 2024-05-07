الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج لـ"سبوتنيك": علاقاتنا مع روسيا استثنائية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتراجع الغرب عن مصادرة الأصول الروسية؟
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
10:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إعلان المناورات الروسية رسالة ردع لكل من يفكر بالاعتداء على روسيا
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تنجح قرارات القمة الإسلامية في تحريك الموقف الدولي من غزة
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تدخل الناتو في الحرب الأوكرانية يطيل أمدها لكنه لن يغير مسار العملية الروسية الخاصة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:16 GMT
29 د
صدى الحياة
مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
08:45 GMT
5 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: بوتين يتمتع بكاريزما فريدة من نوعها في العالم وروسيا بحاجة إليه
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل ينجح الرئيس الصيني في تهيئة الظروف لمفاوضات سلام حول أوكرانيا
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240507/الأمين-العام-لمجلس-الإمارات-للمستثمرين-بالخارج-لـسبوتنيك-علاقاتنا-مع-روسيا-استثنائية--1088622318.html
الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج لـ"سبوتنيك": علاقاتنا مع روسيا استثنائية
الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج لـ"سبوتنيك": علاقاتنا مع روسيا استثنائية
سبوتنيك عربي
قال الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان، إن قمة الاستثمار تأتي في توقيت مهم جدا وحساس، إذ أن الاقتصاد والسياسية مساران... 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T17:52+0000
2024-05-07T17:52+0000
تقارير سبوتنيك
حصري
العالم العربي
قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/05/07/1088622457_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_20c105afd742bcabf2dabdd4ad404d28.jpg
وشدد في مقابلة مع مراسل "سبوتنيك" على ضرورة بث روح التفاؤل في عمليات الاقتصاد والاستثمار بالمنطقة العربية والعام، خاصة أن الاستثمار يريد الأمان والاستقرار.وأكد أن دولة الإمارات لها تجربة استثمارية ناجحة في 90 دولة، وتملك زخما اقتصاديا كبيرا مع الشركاء العرب وفي المنطقة ومع الحلفاء حول العالم الاجتماع في منصة واحدة ومشاركة التطلعات.وتابع: "كمسؤولين في قطاع الاستثمار نبعث رسالة أمل أننا معكم ونعمل مع بعضنا لرقي المنطقة العربية في مجال الاستثمار".وبشأن العلاقات مع موسكو، قال إن روسيا حليف وشريك استراتيجي والتاريخ واضح، ودائما هناك علاقات مع روسيا جيدة، لا سيما مع القرب الجغرافي، والتقارب في الجانب الاستثماري.وأنهى حديثه قائلا: "روسيا بلد كبير جغرافيا وشعبيا، ولنا علاقة استثنائية معها، ونأمل تطويرها وأن تزدهر، باعتبار أن عمق العلاقات الدبلوماسية ينهض بالاستثمار الاقتصادي".وتستمر القمة حتى 9 مايو/أيار الجاري بمشاركة دولية واسعة. وتحظى بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.وتوفر القمة في دورتها الحالية، والتي تعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، العديد من الفرص للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات الاستثمارية من حول العالم للتواصل والاطلاع على مشاريع استثمارية متخصصة في مختلف المجالات من خلال 450 جلسة حوارية و7 اجتماعات طاولة مستديرة رفيعة المستوى.وتشمل القمة العديد من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية وورش العمل ضمن محاور رئيسة متنوعة أبرزها، محور الاستثمار والابتكار والتكنولوجيا والشركات الناشئة واليونيكورن، ومحور الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ومنتديات الحوار الإقليمي عبر القارات ومستقبل التمويل، ما يوفر منصة شاملة لاستكشاف مستقبل الاستثمار العالمي عبر استعراض أحدث الاتجاهات والابتكارات عبر مختلف المجالات.
https://sputnikarabic.ae/20240507/رئيس-الاستثمار-في-إقليم-كردستان-العراق-لـسبوتنيك-تجمعنا-علاقات-متميزة-مع-روسيا-1088620479.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/05/07/1088622457_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_855db9d0c7b3ed33fac50bbf256b5d13.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024
تقارير سبوتنيك, حصري, العالم العربي, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024

الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج لـ"سبوتنيك": علاقاتنا مع روسيا استثنائية

17:52 GMT 07.05.2024
© Sputnikالأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان
الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
قال الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، جمال بن سيف الجروان، إن قمة الاستثمار تأتي في توقيت مهم جدا وحساس، إذ أن الاقتصاد والسياسية مساران متوازيان.
وشدد في مقابلة مع مراسل "سبوتنيك" على ضرورة بث روح التفاؤل في عمليات الاقتصاد والاستثمار بالمنطقة العربية والعام، خاصة أن الاستثمار يريد الأمان والاستقرار.
وأكد أن دولة الإمارات لها تجربة استثمارية ناجحة في 90 دولة، وتملك زخما اقتصاديا كبيرا مع الشركاء العرب وفي المنطقة ومع الحلفاء حول العالم الاجتماع في منصة واحدة ومشاركة التطلعات.

وقال إن الموضوعات الجيوسياسية تطغى حاليا على المستوى الإقليمي، والمشهد السياسي واضح، لكننا نطلق الأخبار الإيجابية ونطرح الحلول، لتحسن الاقتصاد الذي يعتمد في الأساس على رقي المجتمع.

وتابع: "كمسؤولين في قطاع الاستثمار نبعث رسالة أمل أننا معكم ونعمل مع بعضنا لرقي المنطقة العربية في مجال الاستثمار".
وبشأن العلاقات مع موسكو، قال إن روسيا حليف وشريك استراتيجي والتاريخ واضح، ودائما هناك علاقات مع روسيا جيدة، لا سيما مع القرب الجغرافي، والتقارب في الجانب الاستثماري.
رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كردستان العراق، محمد شكري سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
رئيس الاستثمار في إقليم كردستان العراق لـ"سبوتنيك": تجمعنا علاقات متميزة مع روسيا
16:49 GMT
وأنهى حديثه قائلا: "روسيا بلد كبير جغرافيا وشعبيا، ولنا علاقة استثنائية معها، ونأمل تطويرها وأن تزدهر، باعتبار أن عمق العلاقات الدبلوماسية ينهض بالاستثمار الاقتصادي".
وانطلقت، اليوم في أبوظبي، فعاليات الدورة الثالثة عشرة من قمة "AIM للاستثمار"، تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا".
وتستمر القمة حتى 9 مايو/أيار الجاري بمشاركة دولية واسعة. وتحظى بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.
وتوفر القمة في دورتها الحالية، والتي تعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، العديد من الفرص للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات الاستثمارية من حول العالم للتواصل والاطلاع على مشاريع استثمارية متخصصة في مختلف المجالات من خلال 450 جلسة حوارية و7 اجتماعات طاولة مستديرة رفيعة المستوى.
وتشمل القمة العديد من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية وورش العمل ضمن محاور رئيسة متنوعة أبرزها، محور الاستثمار والابتكار والتكنولوجيا والشركات الناشئة واليونيكورن، ومحور الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ومنتديات الحوار الإقليمي عبر القارات ومستقبل التمويل، ما يوفر منصة شاملة لاستكشاف مستقبل الاستثمار العالمي عبر استعراض أحدث الاتجاهات والابتكارات عبر مختلف المجالات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح08:24 GMTВоеннослужащий группировки войск Центр ВС РФ подготавливает разведывательно-ударный вертолет Ка-52 к вылету в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала