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https://sputnikarabic.ae/20240507/البيت-الأبيض-إسرائيل-أبلغتنا-أن-العملية-في-رفح-الليلة-الماضية-كانت-محدودة-1088621081.html
البيت الأبيض: إسرائيل أبلغتنا أن العملية في رفح الليلة الماضية كانت محدودة
البيت الأبيض: إسرائيل أبلغتنا أن العملية في رفح الليلة الماضية كانت محدودة
سبوتنيك عربي
قال منسق السياسات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن إسرائيل أبلغت واشنطن بأن عمليتها في رفح الليلة الماضية كانت "محدودة". 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T17:32+0000
2024-05-07T17:32+0000
العالم العربي
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال كيربي، اليوم الثلاثاء، "ما أخبرنا به نظراؤنا الإسرائيليون هو أن هذه العملية الليلة الماضية كانت محدودة وتهدف إلى قطع قدرة حماس على تهريب الأسلحة والأموال إلى غزة".وأضاف كيربي: "المحادثات بدأت مجددا اليوم في القاهرة...سوف يمثلنا بيل بيرنز هناك".وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بإعادة فتح معبري رفح وكرم أبو سالم "على الفور" للسماح بدخول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، داعيا حكومة بنيامين نتنياهو إلى "وقف التصعيد".وقال غوتيريش للصحفيين: "أنا منزعج ومستاء من تجدد النشاط العسكري في رفح".وأضاف: "إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم في الوقت عينه يضر بشكل خاص بالحالة الإنسانية اليائسة أساسا، ويجب أن يعاد فتحهما على الفور".وحذر من أن "هجوما واسعا على رفح المكتظة بالسكان سيكون عبارة عن كارثة إنسانية".وشدد على "عدم وجود أي مكان آمن في غزة"، مبديا خشيته من سقوط عدد لا يحصى من الضحايا المدنيين.وتتواصل منذ 7 أشهر، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدةً "إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر".وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية، يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة، لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".
https://sputnikarabic.ae/20240507/غوتيريش-يدعو-إسرائيل-إلى-وقف-التصعيد-وفتح-معبري-رفح-وكرم-أبو-سالم-فورا-1088616167.html
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العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض: إسرائيل أبلغتنا أن العملية في رفح الليلة الماضية كانت محدودة

17:32 GMT 07.05.2024
© tabrez_syed/unsplashالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
© tabrez_syed/unsplash
تابعنا عبر
قال منسق السياسات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إن إسرائيل أبلغت واشنطن بأن عمليتها في رفح الليلة الماضية كانت "محدودة".
وقال كيربي، اليوم الثلاثاء، "ما أخبرنا به نظراؤنا الإسرائيليون هو أن هذه العملية الليلة الماضية كانت محدودة وتهدف إلى قطع قدرة حماس على تهريب الأسلحة والأموال إلى غزة".
وأضاف كيربي: "المحادثات بدأت مجددا اليوم في القاهرة...سوف يمثلنا بيل بيرنز هناك".

كما أشار المسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي إلى أن "نرى التقييم لموقف المفاوضات من جانب إسرائيل يشير إلى أنه يجب أن يكونا قادرين على سد فجوات صفقة الرهائن".

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بإعادة فتح معبري رفح وكرم أبو سالم "على الفور" للسماح بدخول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة، داعيا حكومة بنيامين نتنياهو إلى "وقف التصعيد".
وقال غوتيريش للصحفيين: "أنا منزعج ومستاء من تجدد النشاط العسكري في رفح".
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
غوتيريش يدعو إسرائيل إلى وقف التصعيد وفتح معبري رفح وكرم أبو سالم "فورا"
15:32 GMT
وأضاف: "إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم في الوقت عينه يضر بشكل خاص بالحالة الإنسانية اليائسة أساسا، ويجب أن يعاد فتحهما على الفور".
وحذر من أن "هجوما واسعا على رفح المكتظة بالسكان سيكون عبارة عن كارثة إنسانية".
وناشد غوتيريش إسرائيل وحماس بألا تدخرا جهدا في إبرام اتفاق هدنة الآن.
وشدد على "عدم وجود أي مكان آمن في غزة"، مبديا خشيته من سقوط عدد لا يحصى من الضحايا المدنيين.
كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة كل من لديهم تأثير على إسرائيل "للقيام بكل ما يمكنهم للمساعدة على تجنب مأساة أكبر".
وتتواصل منذ 7 أشهر، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".
من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدةً "إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية، يأتي ذلك بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس لتحرير الأسرى وتحقيق أهداف الحرب، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة، لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".
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