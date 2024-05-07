https://sputnikarabic.ae/20240507/الداخلية-المصرية-تعلن-تعرض-رجل-أعمال-كندي-الجنسية-لحادث-إطلاق-نار-بالإسكندرية-1088628553.html
الداخلية المصرية تعلن تعرض رجل أعمال كندي الجنسية لحادث إطلاق نار بالإسكندرية
الداخلية المصرية تعلن تعرض رجل أعمال كندي الجنسية لحادث إطلاق نار بالإسكندرية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء الثلاثاء، عرض رجل أعمال كندي الجنسية لحادث إطلاق نار بالإسكندرية، مشيرةً إلى أن السلطات شكلت فريقًا لكشف ملابسات الحادث. 07.05.2024, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان لها: "بتاريخ 7 آيار/مايو الجاري تعرض رجل أعمال كندى الجنسية "يقيم بالبلاد بصفة دائمة" لحادث إطلاق نار جنائى بالإسكندرية.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث".وفي وقت سابق، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية مقتل رجل أعمال إسرائيلي كندي الثلاثاء في مصر في مدينة الإسكندرية شمال البلاد.وذكرت هيئة البث، "مقتل رجل أعمال كندي إسرائيلي في مصر. وتجري السفارة الإسرائيلية في القاهرة اتصالات مع السلطات المصرية التي تحقق في ملابسات القضية".، مش أن رجل الأعمال "قد يكون يكون قتل على خلفية قومية".وأفادت القناة الإسرائيلية 13، بأن "رجل الأعمال اليهوديّ القتيل، دخل إلى مصر بجواز سفر كندي".وفي العام الماضي، قُتل سائحان إسرائيليان في الإسكندرية شمالي مصر. وأفادت تقارير حينها بأن "شرطيا أطلق النار من سلاحه بشكل عشوائي خلال تواجد فوج إسرائيلي سياحي في منطقة عامود السواري، في الإسكندرية".
https://sputnikarabic.ae/20230615/وفد-إسرائيلي-يزور-القاهرة-لمتابعة-ملف-مقتل-3-جنود-على-الحدود-المصرية-1078134516.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
الداخلية المصرية تعلن تعرض رجل أعمال كندي الجنسية لحادث إطلاق نار بالإسكندرية
أعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء الثلاثاء، عرض رجل أعمال كندي الجنسية لحادث إطلاق نار بالإسكندرية، مشيرةً إلى أن السلطات شكلت فريقًا لكشف ملابسات الحادث.
القاهرة - سبوتنيك
. وقالت الوزارة في بيان لها: "بتاريخ 7 آيار/مايو الجاري تعرض رجل أعمال كندى الجنسية "يقيم بالبلاد بصفة دائمة" لحادث إطلاق نار جنائى بالإسكندرية.. تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الحادث".
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية مقتل رجل أعمال إسرائيلي كندي الثلاثاء في مصر في مدينة الإسكندرية شمال البلاد.
وذكرت هيئة البث، "مقتل رجل أعمال كندي إسرائيلي في مصر. وتجري السفارة الإسرائيلية في القاهرة اتصالات مع السلطات المصرية التي تحقق في ملابسات القضية".، مش أن رجل الأعمال "قد يكون يكون قتل على خلفية قومية".
وأفادت القناة الإسرائيلية 13، بأن "رجل الأعمال اليهوديّ القتيل، دخل إلى مصر بجواز سفر كندي".
وفي العام الماضي، قُتل سائحان إسرائيليان في الإسكندرية
شمالي مصر. وأفادت تقارير حينها بأن "شرطيا أطلق النار من سلاحه بشكل عشوائي خلال تواجد فوج إسرائيلي سياحي في منطقة عامود السواري، في الإسكندرية".