https://sputnikarabic.ae/20240507/السلطات-اليمنية-تعلن-ضبط-78-جهازا-خاصا-بالطيران-المسير-في-محافظة-المهرة-شرق-البلاد-1088628184.html

السلطات اليمنية تعلن ضبط 78 جهازا خاصا بالطيران المسير في محافظة المهرة شرق البلاد

السلطات اليمنية تعلن ضبط 78 جهازا خاصا بالطيران المسير في محافظة المهرة شرق البلاد

سبوتنيك عربي

أعلنت سلطات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة تهريب أجهزة خاصة بالطائرات المُسيرة في منفذ بري حدودي بين اليمن وسلطنة عُمان. 07.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-07T21:30+0000

2024-05-07T21:30+0000

2024-05-07T21:30+0000

الحرب على اليمن

أخبار اليمن الأن

العالم

العالم العربي

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101544/73/1015447309_0:9:3080:1742_1920x0_80_0_0_047467c268513b7a3af9cc9f521e01ee.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وقالت مصلحة الجمارك اليمنية، عبر صفحتها في "فيسبوك"، إن "موظفي جمارك منفذ صرفيِّت [محافظة المَّهرة شرق اليمن] تمكنوا بالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط 78 جهاز رقابة وتثبيت خاص بالطيران المُسير كانت مخفيةً في جيوب سيارة (انوفا تويوتا)".وأضافت أن "القسم المختص في منظمة الجمارك العالمية أفاد بأن هذه الأجهزة تعطي ميزة للطيران المُسير حيث تجعله مقاوماً للتشويش بعد ربطها بأجهزة تحديد المواقع الـ (جي بي إس)".ولم تحدد الجمارك اليمنية وجهة هذه التجهيزات، خاصة أنها سبق وأعلنت أواخر كانون الثاني/ يناير 2023، ضبط 100 محرك طائرة مُسيرة في منفذ الشحِّن البري بمحافظة المَّهرة (أقصى شرق اليمن) كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).ومطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الجمارك اليمنية أنها أحبطت تهريب 9 أجهزة تشويش طيران مُسير صينية الصنع، في جمرك منفذ شحِّن بمحافظة المَّهرة الحدودية مع عُمان.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

https://sputnikarabic.ae/20240502/الجيش-الأمريكي-تعلن-تدمير-3-طائرات-مسيرة-في-منطقة-خاضعة-لسيطرة-أنصار-الله-باليمن-1088484120.html

https://sputnikarabic.ae/20240421/أنصار-الله-تعلن-الإفراج-عن-11-أسيرا-من-الجيش-اليمني-بمبادرة-أحادية-1088169194.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم, العالم العربي