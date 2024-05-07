السلطات اليمنية تعلن ضبط 78 جهازا خاصا بالطيران المسير في محافظة المهرة شرق البلاد

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ملفات ساخنة
هل يتراجع الغرب عن مصادرة الأصول الروسية؟
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
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29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
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27 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
10:03 GMT
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صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
11:03 GMT
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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الميراث والهبة في القوانين العربية
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خبير: إعلان المناورات الروسية رسالة ردع لكل من يفكر بالاعتداء على روسيا
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مساحة حرة
هل تنجح قرارات القمة الإسلامية في تحريك الموقف الدولي من غزة
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شؤون عسكرية
خبير: تدخل الناتو في الحرب الأوكرانية يطيل أمدها لكنه لن يغير مسار العملية الروسية الخاصة
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مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
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صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
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عرب بوينت بودكاست
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https://sputnikarabic.ae/20240507/السلطات-اليمنية-تعلن-ضبط-78-جهازا-خاصا-بالطيران-المسير-في-محافظة-المهرة-شرق-البلاد-1088628184.html
السلطات اليمنية تعلن ضبط 78 جهازا خاصا بالطيران المسير في محافظة المهرة شرق البلاد
السلطات اليمنية تعلن ضبط 78 جهازا خاصا بالطيران المسير في محافظة المهرة شرق البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت سلطات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة تهريب أجهزة خاصة بالطائرات المُسيرة في منفذ بري حدودي بين اليمن وسلطنة عُمان. 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T21:30+0000
2024-05-07T21:30+0000
الحرب على اليمن
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت مصلحة الجمارك اليمنية، عبر صفحتها في "فيسبوك"، إن "موظفي جمارك منفذ صرفيِّت [محافظة المَّهرة شرق اليمن] تمكنوا بالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط 78 جهاز رقابة وتثبيت خاص بالطيران المُسير كانت مخفيةً في جيوب سيارة (انوفا تويوتا)".وأضافت أن "القسم المختص في منظمة الجمارك العالمية أفاد بأن هذه الأجهزة تعطي ميزة للطيران المُسير حيث تجعله مقاوماً للتشويش بعد ربطها بأجهزة تحديد المواقع الـ (جي بي إس)".ولم تحدد الجمارك اليمنية وجهة هذه التجهيزات، خاصة أنها سبق وأعلنت أواخر كانون الثاني/ يناير 2023، ضبط 100 محرك طائرة مُسيرة في منفذ الشحِّن البري بمحافظة المَّهرة (أقصى شرق اليمن) كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).ومطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الجمارك اليمنية أنها أحبطت تهريب 9 أجهزة تشويش طيران مُسير صينية الصنع، في جمرك منفذ شحِّن بمحافظة المَّهرة الحدودية مع عُمان.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20240502/الجيش-الأمريكي-تعلن-تدمير-3-طائرات-مسيرة-في-منطقة-خاضعة-لسيطرة-أنصار-الله-باليمن-1088484120.html
https://sputnikarabic.ae/20240421/أنصار-الله-تعلن-الإفراج-عن-11-أسيرا-من-الجيش-اليمني-بمبادرة-أحادية-1088169194.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, العالم, العالم العربي

السلطات اليمنية تعلن ضبط 78 جهازا خاصا بالطيران المسير في محافظة المهرة شرق البلاد

21:30 GMT 07.05.2024
© AP Photo / Hani Mohammedالجيش اليمني المتحالف مع الحوثيين
الجيش اليمني المتحالف مع الحوثيين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Hani Mohammed
تابعنا عبر
أعلنت سلطات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة تهريب أجهزة خاصة بالطائرات المُسيرة في منفذ بري حدودي بين اليمن وسلطنة عُمان.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت مصلحة الجمارك اليمنية، عبر صفحتها في "فيسبوك"، إن "موظفي جمارك منفذ صرفيِّت [محافظة المَّهرة شرق اليمن] تمكنوا بالتعاون مع الجهات الأمنية من ضبط 78 جهاز رقابة وتثبيت خاص بالطيران المُسير كانت مخفيةً في جيوب سيارة (انوفا تويوتا)".
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الجيش الأمريكي يعلن تدمير 3 طائرات مسيرة في منطقة خاضعة لسيطرة "أنصار الله" باليمن
2 مايو, 23:50 GMT
وأضافت أن "القسم المختص في منظمة الجمارك العالمية أفاد بأن هذه الأجهزة تعطي ميزة للطيران المُسير حيث تجعله مقاوماً للتشويش بعد ربطها بأجهزة تحديد المواقع الـ (جي بي إس)".
ولم تحدد الجمارك اليمنية وجهة هذه التجهيزات، خاصة أنها سبق وأعلنت أواخر كانون الثاني/ يناير 2023، ضبط 100 محرك طائرة مُسيرة في منفذ الشحِّن البري بمحافظة المَّهرة (أقصى شرق اليمن) كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين).
ومطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الجمارك اليمنية أنها أحبطت تهريب 9 أجهزة تشويش طيران مُسير صينية الصنع، في جمرك منفذ شحِّن بمحافظة المَّهرة الحدودية مع عُمان.
ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.
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ويعاني البلد العربي للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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