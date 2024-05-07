https://sputnikarabic.ae/20240507/القوات-الروسية-تتقدم-وتحسن-مواقعها-على-3-محاور-مهمة-في-منطقة-العملية-الخاصة-1088604580.html

القوات الروسية تتقدم وتحسن مواقعها على 3 محاور مهمة في منطقة العملية الخاصة

القوات الروسية تتقدم وتحسن مواقعها على 3 محاور مهمة في منطقة العملية الخاصة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة ونجحت بصد هجمات مضادة للقوات... 07.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-07T11:57+0000

2024-05-07T11:57+0000

2024-05-07T11:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083011199_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bdc14c5a82a68550dca3b7a6d4f918a3.jpg

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، أن "وحدات من مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، حيّدت نحو 170 عسكريًا تابعين للواءي الـ58 و72 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت دبابتين وناقلتي جند مدرعتين وسبع سيارات ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من عيار 155 ملم من طراز "M198" ومدفع هاوتزر من طراز "D-20" عيار 152 ملم في بلدات فوديانوي وماكاروفكا وبريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مضيفة أنه "تم صد هجوم مضاد من قبل المجموعة الهجومية التابعة للواء 123 الأوكراني في بلدة ستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت الدفاع الروسية، في بيانها، أن "القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 395 جنديًا في منطقة العمليات العسكرية، بعد هجمات من قبل وحدات من مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، خلال يوم واحد، حيث قامت المجموعة الروسية بتحسين الوضع التكتيكي وحيّدت عناصر أوكرانية تابعة للألوية 24 و115 و143 و63 في بلدات لينينسكوي ونوفوكالينوفو وسيمينوفكا وسولوفيفو الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240507/صواريخ-تكتيكية-روسية-تضرب-معملا-لإنتاج-وقود-الصواريخ-الأوكرانية-1088604185.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري