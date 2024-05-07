القوات الروسية تتقدم وتحسن مواقعها على 3 محاور مهمة في منطقة العملية الخاصة
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Alexey Maishev/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة ونجحت بصد هجمات مضادة للقوات المسلحة الأوكرانية، وكبدتها خسائر كبيرة في العديد والعتاد.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، أن "وحدات من مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، حيّدت نحو 170 عسكريًا تابعين للواءي الـ58 و72 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت دبابتين وناقلتي جند مدرعتين وسبع سيارات ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من عيار 155 ملم من طراز "M198" ومدفع هاوتزر من طراز "D-20" عيار 152 ملم في بلدات فوديانوي وماكاروفكا وبريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مضيفة أنه "تم صد هجوم مضاد من قبل المجموعة الهجومية التابعة للواء 123 الأوكراني في بلدة ستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابعت الوزارة، في بيانها، أن "وحدات من مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة وألحقت بالقوات المسلحة الأوكرانية المتواجدة في خمس بلدات، وهي غريغوروفكا وكليشيفكا ورأزدولوفكا وكراسنوي وفيسيلي في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 600 جندي وتم تدمير دبابة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وعشر سيارات، واثنين من منصات المدفعية الذاتية الحركة من طراز "غفوزديكا" 122، ومدفع هاوتزر من طراز "مستا بي" عيار 152 ملم، ومدفع "MT-12" عيار 100 ملم.
وأضافت الدفاع الروسية، في بيانها، أن "القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 395 جنديًا في منطقة العمليات العسكرية، بعد هجمات من قبل وحدات من مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، خلال يوم واحد، حيث قامت المجموعة الروسية بتحسين الوضع التكتيكي وحيّدت عناصر أوكرانية تابعة للألوية 24 و115 و143 و63 في بلدات لينينسكوي ونوفوكالينوفو وسيمينوفكا وسولوفيفو الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية".
كما تم صد هجوم مضاد قامت به المجموعة المهاجمة من اللواء الميكانيكي 100 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدة أوشيريتينو بجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث فقد العدو ما يصل إلى 395 جنديًا ودبابة "أبرامز" الأمريكية الصنع، ومركبتين قتاليتين للمشاة من طراز "برادلي" أمريكية الصنع، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومدفع هاوتزر من طراز "D-20" عيار 152 ملم، ومدفعا ذاتي الحركة من طراز "غفوزديكا" من عيار 122".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.