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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240507/القوات-الروسية-تتقدم-وتحسن-مواقعها-على-3-محاور-مهمة-في-منطقة-العملية-الخاصة-1088604580.html
القوات الروسية تتقدم وتحسن مواقعها على 3 محاور مهمة في منطقة العملية الخاصة
القوات الروسية تتقدم وتحسن مواقعها على 3 محاور مهمة في منطقة العملية الخاصة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة ونجحت بصد هجمات مضادة للقوات... 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T11:57+0000
2024-05-07T11:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، أن "وحدات من مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، حيّدت نحو 170 عسكريًا تابعين للواءي الـ58 و72 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت دبابتين وناقلتي جند مدرعتين وسبع سيارات ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من عيار 155 ملم من طراز "M198" ومدفع هاوتزر من طراز "D-20" عيار 152 ملم في بلدات فوديانوي وماكاروفكا وبريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مضيفة أنه "تم صد هجوم مضاد من قبل المجموعة الهجومية التابعة للواء 123 الأوكراني في بلدة ستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت الدفاع الروسية، في بيانها، أن "القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 395 جنديًا في منطقة العمليات العسكرية، بعد هجمات من قبل وحدات من مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، خلال يوم واحد، حيث قامت المجموعة الروسية بتحسين الوضع التكتيكي وحيّدت عناصر أوكرانية تابعة للألوية 24 و115 و143 و63 في بلدات لينينسكوي ونوفوكالينوفو وسيمينوفكا وسولوفيفو الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240507/صواريخ-تكتيكية-روسية-تضرب-معملا-لإنتاج-وقود-الصواريخ-الأوكرانية-1088604185.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تتقدم وتحسن مواقعها على 3 محاور مهمة في منطقة العملية الخاصة

11:57 GMT 07.05.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة ونجحت بصد هجمات مضادة للقوات المسلحة الأوكرانية، وكبدتها خسائر كبيرة في العديد والعتاد.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، أن "وحدات من مجموعة "الشرق" التابعة للقوات الروسية، حيّدت نحو 170 عسكريًا تابعين للواءي الـ58 و72 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت دبابتين وناقلتي جند مدرعتين وسبع سيارات ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من عيار 155 ملم من طراز "M198" ومدفع هاوتزر من طراز "D-20" عيار 152 ملم في بلدات فوديانوي وماكاروفكا وبريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية"، مضيفة أنه "تم صد هجوم مضاد من قبل المجموعة الهجومية التابعة للواء 123 الأوكراني في بلدة ستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتابعت الوزارة، في بيانها، أن "وحدات من مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة وألحقت بالقوات المسلحة الأوكرانية المتواجدة في خمس بلدات، وهي غريغوروفكا وكليشيفكا ورأزدولوفكا وكراسنوي وفيسيلي في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغت خسائر العدو ما يصل إلى 600 جندي وتم تدمير دبابة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وعشر سيارات، واثنين من منصات المدفعية الذاتية الحركة من طراز "غفوزديكا" 122، ومدفع هاوتزر من طراز "مستا بي" عيار 152 ملم، ومدفع "MT-12" عيار 100 ملم.

القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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11:12 GMT
وأضافت الدفاع الروسية، في بيانها، أن "القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 395 جنديًا في منطقة العمليات العسكرية، بعد هجمات من قبل وحدات من مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، خلال يوم واحد، حيث قامت المجموعة الروسية بتحسين الوضع التكتيكي وحيّدت عناصر أوكرانية تابعة للألوية 24 و115 و143 و63 في بلدات لينينسكوي ونوفوكالينوفو وسيمينوفكا وسولوفيفو الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية".
كما تم صد هجوم مضاد قامت به المجموعة المهاجمة من اللواء الميكانيكي 100 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدة أوشيريتينو بجمهورية دونيتسك الشعبية، حيث فقد العدو ما يصل إلى 395 جنديًا ودبابة "أبرامز" الأمريكية الصنع، ومركبتين قتاليتين للمشاة من طراز "برادلي" أمريكية الصنع، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومدفع هاوتزر من طراز "D-20" عيار 152 ملم، ومدفعا ذاتي الحركة من طراز "غفوزديكا" من عيار 122".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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