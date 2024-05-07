https://sputnikarabic.ae/20240507/تسلسل-زمني-لاحتجاجات-طلاب-الجامعات-الأمريكية-تأييدا-لفلسطين-1088603112.html
تسلسل زمني لاحتجاجات طلاب الجامعات الأمريكية تأييدا لفلسطين
تسلسل زمني لاحتجاجات طلاب الجامعات الأمريكية تأييدا لفلسطين
سبوتنيك عربي
اندلعت في أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية، حيث طالب المشاركون بوقف إطلاق النار في غزة وسحب الاستثمارات من إسرائيل، فيما... 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T10:03+0000
2024-05-07T10:03+0000
2024-05-07T10:03+0000
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اندلعت في أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية، حيث طالب المشاركون بوقف إطلاق النار في غزة وسحب الاستثمارات من إسرائيل، فيما قابلت السلطات الأمنية الأمريكية هذه الاحتجاجات باستخدام العنف.
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انفوجرافيك, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, инфографика
انفوجرافيك, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, инфографика
تسلسل زمني لاحتجاجات طلاب الجامعات الأمريكية تأييدا لفلسطين
اندلعت في أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية، حيث طالب المشاركون بوقف إطلاق النار في غزة وسحب الاستثمارات من إسرائيل، فيما قابلت السلطات الأمنية الأمريكية هذه الاحتجاجات باستخدام العنف.