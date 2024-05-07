https://sputnikarabic.ae/20240507/خبير-في-الشأن-الروسي-لـسبوتنيك-بوتين-وجه-رسائل-عديدة-للغرب-ولا-يمكن-لواشنطن-أن-تحكم-العالم-1088614693.html
خبير في الشأن الروسي لـ"سبوتنيك": بوتين وجه رسائل عديدة للغرب ولا يمكن لواشنطن أن تحكم العالم
خبير في الشأن الروسي لـ"سبوتنيك": بوتين وجه رسائل عديدة للغرب ولا يمكن لواشنطن أن تحكم العالم
سبوتنيك عربي
رأى الخبير في الشأن الروسي، عمار قناة، أنّ "مسالة التنصيب هي مسألة رمزية للرئيس الروسي ضمن الدستور، وهي مهمة بالنسبة للمواطن الروسي الذي يخوض معارك عسكرية في... 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T14:53+0000
2024-05-07T14:53+0000
2024-05-07T15:09+0000
روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
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ولفت قناة في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدّد على أهمية المصلحة العليا لروسيا تكمن في حماية الأمن القومي إضافة إلى أهمية مفهوم السيادة الوطنية، كما شكر المدافعين عن الوطن"، واعتبر أنّ "هذا الخطاب بمثابة برنامج عمل للمرحلة المقبلة".وأشار قناة إلى أنّ "الوضع يزداد تعقيداً لا سيما بعد الخسارة الاستراتيجية التي مُني بها الغرب بعد دعمه لأوكرانيا، ونسمع الكثير من التصريحات الغربية اللافتة في هذا الإطار، ومنها الحديث عن إمكانية استخدام روسيا لصواريخ بعيدة المدى وغيرها وهذا يؤشر على خطورة الوضع اليوم".وشهد الكرملين، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 12:00 بتوقيت موسكو، مراسم حفل تنصيب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحضور رسمي ودبلوماسي واسع، حيث ألقى بوتين كلمة شكر فيها مواطني روسيا وشدد فيها على أن موسكو ستدافع عن مواطنيها وستعمل على مواجهة جميع التحديات.لحظة إدخال علم ودستور روسيا إلى قاعة تنصيب الرئيس فلاديمير بوتين... فيديوبوتين: روسيا تواصل العمل لتشكيل عالم متعدد الأقطاب وهي مسؤولة عن ألف عام من التاريخموكب بوتين المتوجه إلى حفل التنصيب مع سيارة ودراجات "أوروس" الجديدة... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240507/بدء-مراسم-حفل-تنصيب-الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين--1088598742.html
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روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
خبير في الشأن الروسي لـ"سبوتنيك": بوتين وجه رسائل عديدة للغرب ولا يمكن لواشنطن أن تحكم العالم
14:53 GMT 07.05.2024 (تم التحديث: 15:09 GMT 07.05.2024)
حصري
رأى الخبير في الشأن الروسي، عمار قناة، أنّ "مسالة التنصيب هي مسألة رمزية للرئيس الروسي ضمن الدستور، وهي مهمة بالنسبة للمواطن الروسي الذي يخوض معارك عسكرية في مواجهة المنظومة الغربية، وهذا التنصيب جاء بعد استحقاق انتخابي حقق فيها بوتين نتائج مهمة جداً".
ولفت قناة في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدّد على أهمية المصلحة العليا لروسيا تكمن في حماية الأمن القومي إضافة إلى أهمية مفهوم السيادة الوطنية، كما شكر المدافعين عن الوطن"، واعتبر أنّ "هذا الخطاب بمثابة برنامج عمل للمرحلة المقبلة".
وشدّد قناة على أنّ" الرئيس الروسي كان واضحاً في رسالته إلى الغرب، إذ لا يمكن اختزال العالم بإدارة الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وروسيا ليست وحدها وهناك إلى جانبها الصين وغيرها، وموسكو منفتحة للحوار مع جميع الأطراف وخاصة الأطراف الغربية، كما أنّ الرئيس بوتين نوّه أيضاً لمسالة الأمن الاستراتيجي والاستقرار الدولي وهو ما تتجاهله واشنطن لتمرير مصالحها الجيواستراتيجية في العالم".
وأشار قناة إلى أنّ "الوضع يزداد تعقيداً لا سيما بعد الخسارة الاستراتيجية التي مُني بها الغرب بعد دعمه لأوكرانيا، ونسمع الكثير من التصريحات الغربية اللافتة في هذا الإطار، ومنها الحديث عن إمكانية استخدام روسيا لصواريخ بعيدة المدى وغيرها وهذا يؤشر على خطورة الوضع اليوم".
وكشف قناة أنّ "الاستراتيجية الأمريكية تجاه روسيا لن تتغيّر وأنما أداء البيت الأبيض قد يتغيّر، فقد تلجأ الولايات المتحدة إلى تحقيق المصلحة الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية وخصوصاً بعد فقدانها في العامين الماضيين للكثير من مناطق الهيمنة بسبب الأخطاء التي ارتكبتها الإدارة الديمقراطية، وقد نشهد بعض التغيرات في حال فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية ولكن لا يمكن التعويل على أن سياسات الولايات المتحدة قد تتغيّر".
وشهد الكرملين، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 12:00 بتوقيت موسكو، مراسم حفل تنصيب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين
، بحضور رسمي ودبلوماسي واسع، حيث ألقى بوتين كلمة شكر فيها مواطني روسيا وشدد فيها على أن موسكو ستدافع عن مواطنيها وستعمل على مواجهة جميع التحديات.