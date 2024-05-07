https://sputnikarabic.ae/20240507/خبير-في-الشأن-الروسي-لـسبوتنيك-بوتين-وجه-رسائل-عديدة-للغرب-ولا-يمكن-لواشنطن-أن-تحكم-العالم-1088614693.html

خبير في الشأن الروسي لـ"سبوتنيك": بوتين وجه رسائل عديدة للغرب ولا يمكن لواشنطن أن تحكم العالم

خبير في الشأن الروسي لـ"سبوتنيك": بوتين وجه رسائل عديدة للغرب ولا يمكن لواشنطن أن تحكم العالم

سبوتنيك عربي

رأى الخبير في الشأن الروسي، عمار قناة، أنّ "مسالة التنصيب هي مسألة رمزية للرئيس الروسي ضمن الدستور، وهي مهمة بالنسبة للمواطن الروسي الذي يخوض معارك عسكرية في... 07.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-07T14:53+0000

2024-05-07T14:53+0000

2024-05-07T15:09+0000

روسيا

حصري

تقارير سبوتنيك

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ولفت قناة في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك إلى أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شدّد على أهمية المصلحة العليا لروسيا تكمن في حماية الأمن القومي إضافة إلى أهمية مفهوم السيادة الوطنية، كما شكر المدافعين عن الوطن"، واعتبر أنّ "هذا الخطاب بمثابة برنامج عمل للمرحلة المقبلة".وأشار قناة إلى أنّ "الوضع يزداد تعقيداً لا سيما بعد الخسارة الاستراتيجية التي مُني بها الغرب بعد دعمه لأوكرانيا، ونسمع الكثير من التصريحات الغربية اللافتة في هذا الإطار، ومنها الحديث عن إمكانية استخدام روسيا لصواريخ بعيدة المدى وغيرها وهذا يؤشر على خطورة الوضع اليوم".وشهد الكرملين، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 12:00 بتوقيت موسكو، مراسم حفل تنصيب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحضور رسمي ودبلوماسي واسع، حيث ألقى بوتين كلمة شكر فيها مواطني روسيا وشدد فيها على أن موسكو ستدافع عن مواطنيها وستعمل على مواجهة جميع التحديات.لحظة إدخال علم ودستور روسيا إلى قاعة تنصيب الرئيس فلاديمير بوتين... فيديوبوتين: روسيا تواصل العمل لتشكيل عالم متعدد الأقطاب وهي مسؤولة عن ألف عام من التاريخموكب بوتين المتوجه إلى حفل التنصيب مع سيارة ودراجات "أوروس" الجديدة... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20240507/بدء-مراسم-حفل-تنصيب-الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين--1088598742.html

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