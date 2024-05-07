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https://sputnikarabic.ae/20240507/صور-لحفل-تنصيب-الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-1088609900.html
صور لحفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
صور لحفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
سبوتنيك عربي
شهد الكرملين، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 12:00 بتوقيت موسكو، مراسم حفل تنصيب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحضور رسمي ودبلوماسي واسع، حيث رصدت عدسة... 07.05.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

صور لحفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

13:58 GMT 07.05.2024 (تم التحديث: 14:13 GMT 07.05.2024)
تابعنا عبر
شهد الكرملين، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة 12:00 بتوقيت موسكو، مراسم حفل تنصيب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحضور رسمي ودبلوماسي واسع، حيث رصدت عدسة "سبوتنيك" أهم المشاهد في هذا الحفل الكبير.
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين خلال حفل تنصيبه في الكرملين.

الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين خلال حفل تنصيبه في الكرملين. - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
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الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين خلال حفل تنصيبه في الكرملين.

© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور

الضيوف خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

الضيوف خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين. - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الضيوف خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين يتوجه إلى سيارته للذهاب إلى حفل التنصيب في الكرملين.

الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين يتوجه إلى سيارته للذهاب إلى حفل التنصيب في الكرملين. - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Gavriil Grigorov/POOL
/
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الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين يتوجه إلى سيارته للذهاب إلى حفل التنصيب في الكرملين.

© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

جنود من الفوج الرئاسي يحملون علم الدولة خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

جنود من الفوج الرئاسي يحملون علم الدولة خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين. - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور

جنود من الفوج الرئاسي يحملون علم الدولة خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

جنود من الفوج الرئاسي يحملون علم الدولة خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

جنود من الفوج الرئاسي يحملون علم الدولة خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين. - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور

جنود من الفوج الرئاسي يحملون علم الدولة خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

© Sputnik . Mikhail Sinitsyn/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للعلاقات الإنسانية الروسية الأمريكية، الممثل والمنتج السينمائي ستيفن سيغال خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للعلاقات الإنسانية الروسية الأمريكية، الممثل والمنتج السينمائي ستيفن سيغال خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين. - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Mikhail Sinitsyn/POOL
/
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الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للعلاقات الإنسانية الروسية الأمريكية، الممثل والمنتج السينمائي ستيفن سيغال خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

جنديان من الفوج الرئاسي يحملان شارة الرئيس والدستور الروسي خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

جنديان من الفوج الرئاسي يحملان شارة الرئيس والدستور الروسي خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين. - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL
/
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جنديان من الفوج الرئاسي يحملان شارة الرئيس والدستور الروسي خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين. - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور

رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين خلال حفل تنصيبه في الكرملين.

الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين خلال حفل تنصيبه في الكرملين. - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين خلال حفل تنصيبه في الكرملين.

© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين خلال حفل تنصيبه في الكرملين

الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين خلال حفل تنصيبه في الكرملين - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور

الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين خلال حفل تنصيبه في الكرملين

© Sputnik . Mikhail Sinitsyn/POOL / الانتقال إلى بنك الصور

الضيوف خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

الضيوف خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين. - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Mikhail Sinitsyn/POOL
/
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الضيوف خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصور

تحية المدفعية على شرف تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

تحية المدفعية على شرف تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تحية المدفعية على شرف تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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