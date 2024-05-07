صور لحفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين خلال حفل تنصيبه في الكرملين.
الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين خلال حفل تنصيبه في الكرملين.
الضيوف خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.
الضيوف خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.
الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين يتوجه إلى سيارته للذهاب إلى حفل التنصيب في الكرملين.
الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين يتوجه إلى سيارته للذهاب إلى حفل التنصيب في الكرملين.
جنود من الفوج الرئاسي يحملون علم الدولة خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.
جنود من الفوج الرئاسي يحملون علم الدولة خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.
جنود من الفوج الرئاسي يحملون علم الدولة خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.
جنود من الفوج الرئاسي يحملون علم الدولة خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.
الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للعلاقات الإنسانية الروسية الأمريكية، الممثل والمنتج السينمائي ستيفن سيغال خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.
الممثل الخاص لوزارة الخارجية الروسية للعلاقات الإنسانية الروسية الأمريكية، الممثل والمنتج السينمائي ستيفن سيغال خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.
جنديان من الفوج الرئاسي يحملان شارة الرئيس والدستور الروسي خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.
جنديان من الفوج الرئاسي يحملان شارة الرئيس والدستور الروسي خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.
الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين خلال حفل تنصيبه في الكرملين.
الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين خلال حفل تنصيبه في الكرملين.
الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين خلال حفل تنصيبه في الكرملين
الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين خلال حفل تنصيبه في الكرملين
الضيوف خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.
الضيوف خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.
تحية المدفعية على شرف تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
تحية المدفعية على شرف تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.