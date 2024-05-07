https://sputnikarabic.ae/20240507/لحظة-إدخال-علم-ودستور-روسيا-إلى-قاعة-تنصيب-الرئيس-فلاديمير-بوتين-فيديو--1088603390.html
لحظة إدخال علم ودستور روسيا إلى قاعة تنصيب الرئيس فلاديمير بوتين... فيديو
لحظة إدخال علم ودستور روسيا إلى قاعة تنصيب الرئيس فلاديمير بوتين... فيديو
سبوتنيك عربي
شهد الكرملين، اليوم الثلاثاء، حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحضور رسمي ودبلوماسي واسع. 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T10:18+0000
2024-05-07T10:18+0000
2024-05-07T10:18+0000
مجتمع
روسيا
نادي الفيديو
فلاديمير بوتين
رئيس روسيا الاتحادية
أخبار رئيس روسيا
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وتخلل مراسم الحفل مشهد دخول حملة العلم الوطني الروسي والشعار الرئاسي عبر قاعات "القديس جاورجيوس" و"ألكسندر" إلى قاعة "القديس أندريه".وقال بوتين، خلال كلمة ألقاها بعد احتفالية تنصيب رئيس روسيا: "أعزائي مواطنو روسيا، السيدات والسادة، أصدقائي الأعزاء، في هذه اللحظات الجليلة والمسؤولة من البدء في تولي منصب رئيس روسيا، أود أن أشكر بصدق مواطني روسيا في جميع أنحاء بلدنا، سكان أراضينا التاريخية، الذين دافعوا عن حقهم في أن يكونوا مع الوطن الأم".موكب بوتين المتوجه إلى حفل التنصيب مع سيارة "أوروس" الجديدة... فيديومراسم حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين... فيديو
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, نادي الفيديو, فلاديمير بوتين, رئيس روسيا الاتحادية, أخبار رئيس روسيا
روسيا, نادي الفيديو, فلاديمير بوتين, رئيس روسيا الاتحادية, أخبار رئيس روسيا
لحظة إدخال علم ودستور روسيا إلى قاعة تنصيب الرئيس فلاديمير بوتين... فيديو
شهد الكرملين، اليوم الثلاثاء، حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحضور رسمي ودبلوماسي واسع.
وتخلل مراسم الحفل مشهد دخول حملة العلم الوطني الروسي والشعار الرئاسي عبر قاعات "القديس جاورجيوس" و"ألكسندر" إلى قاعة "القديس أندريه".
وبعد ذلك دخل حملة دستور وشعار روسيا، والذين تم وضعهما على المنصة التي سيؤدي فيها رئيس الدولة القسم.
ودقت أجراس ساعة برج "سباسكايا" في الكرملين إيذانا ببدء مراسم التنصيب، ودخل الرئيس بوتين إلى قاعة الحفل وقام بأداء القسم الرئاسي.
وقال بوتين، خلال كلمة ألقاها بعد احتفالية تنصيب رئيس روسيا: "أعزائي مواطنو روسيا، السيدات والسادة، أصدقائي الأعزاء، في هذه اللحظات الجليلة والمسؤولة من البدء في تولي منصب رئيس روسيا، أود أن أشكر بصدق مواطني روسيا في جميع أنحاء بلدنا، سكان أراضينا التاريخية، الذين دافعوا عن حقهم في أن يكونوا مع الوطن الأم".