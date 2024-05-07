ما هي صواريخ "إس-8" الروسية المستخدمة ضد القوات الأوكرانية؟
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلات سو 35 إس تابعة لفريق الفرسان الروسي خلال افتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي Army-2022 في كوبينكا.
© Sputnik . Vladimir Astapkovich/
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تسلح روسيا طائراتها الحربية بأنواع مختلفة من الصواريخ كل منها له مهام محدد ترتبط بطبيعة الهدف المراد تدميره ونوع الطائرة سواء كانت طائرات ثابتة الأجنحة أو مروحيات.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، مشاهد لقيام مروحيات عسكرية بتنفيذ عدة غارات جوية على معاقل وتجمعات بشرية للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت إن الغارات نفذتها مروحيات من طراز "كا-52" و"مي-35 إم" و"مي-8" باستخدام صواريخ "إس-8"، وهي نوع من الصواريخ غير الموجهة، التي يمكن استخدامها ضد تجمعات المشاة والتشكيلات المدرعة.
وتستخدم هذا النوع من الصواريخ غالبية الطائرات الحربية الروسية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أوضح صاروخ "إس-8" يعمل بالوقود الصلب، مشيرا إلى أن قطر بدن الصاروخ (80 ملم) وهو مصمم من الألومنيوم دون زعانف.
2 مايو, 16:11 GMT
وهو صاروخ منخفض التكلفة مقارنة بالأنواع الأخرى من الصواريخ، ويمكنه العمل في درجات حرارة تتراوح بين (- 60 إلى + 60)، ويوجد منه 8 نسخ كل منها لتنفيذ نوع محدد من المهام الهجومية:
"إس - 8 كوم": مزود برأس حربي متشظي شديد الانفجار مضاد للدبابات.
"إس - 8 بي إم": مزود برأس حربي شديد الانفجار خارق للتحصينات الخرسانية.
"إس - 8 تي": مزود برأس حربي ترادفي شديد الانفجار مضاد للدبابات.
“إس - 8 دي إف": مزود برأس حربي فراغي يستخدم الوقود والهواء.
"إس - 8 إم": يستخدم رأسا حربيا للإضاءة.
"إس - 8 بي إم": يستخدم رأسا حربيا ينتج عن انفجاره أجزاء معدنية بترددات مختلفة للتشويش على رادارات العدو.
"إس - 8 تي إس إم": يستخدم رأسا حربيا يصدر أدخنة للتشويش الراداري وتعزيز القدرة على المناورة.
◀️نشرت الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، مشاهد لقيام طائرات من طراز "كا-52" و"مي-35 إم" و"مي-8" بتنفيذ غارات جوية عدة على معاقل وتجمع القوى البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم استهدافها بواسطة صواريخ "إس-8" pic.twitter.com/wBzwZPEI3a— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) May 6, 2024
يصل وزن الصاروخ لـ11.2 كيلوغرام، ووزن الرأس الحربي 3.6 كيلوغرام ووزن الشحنة المتفجرة 900 غرام وطوله 154.2 سم، ويتراوح مداه بين 1300 متر و4 آلاف متر، ويمكنه الانطلاق بسرعة تصل إلى 600 متر في الثانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
1 مارس 2023, 15:26 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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"آر في في - إم دي".. صاروخ روسي خارق يدمر جميع الطائرات الحربية
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