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بوتين يوقع مرسوما حول أهداف التنمية الوطنية الروسية المستقبلية
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240507/ما-هي-صواريخ-إس---8-التي-تستخدمها-روسيا-ضد-القوات-الأوكرانية-1088613826.html
ما هي صواريخ "إس-8" الروسية المستخدمة ضد القوات الأوكرانية؟
ما هي صواريخ "إس-8" الروسية المستخدمة ضد القوات الأوكرانية؟
سبوتنيك عربي
تسلح روسيا طائراتها الحربية بأنواع مختلفة من الصواريخ كل منها له مهام محدد ترتبط بطبيعة الهدف المراد تدميره ونوع الطائرة سواء كانت طائرات ثابتة الأجنحة أو... 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T14:40+0000
2024-05-07T14:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، مشاهد لقيام مروحيات عسكرية بتنفيذ عدة غارات جوية على معاقل وتجمعات بشرية للقوات المسلحة الأوكرانية.وقالت إن الغارات نفذتها مروحيات من طراز "كا-52" و"مي-35 إم" و"مي-8" باستخدام صواريخ "إس-8"، وهي نوع من الصواريخ غير الموجهة، التي يمكن استخدامها ضد تجمعات المشاة والتشكيلات المدرعة.وتستخدم هذا النوع من الصواريخ غالبية الطائرات الحربية الروسية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أوضح صاروخ "إس-8" يعمل بالوقود الصلب، مشيرا إلى أن قطر بدن الصاروخ (80 ملم) وهو مصمم من الألومنيوم دون زعانف.وهو صاروخ منخفض التكلفة مقارنة بالأنواع الأخرى من الصواريخ، ويمكنه العمل في درجات حرارة تتراوح بين (- 60 إلى + 60)، ويوجد منه 8 نسخ كل منها لتنفيذ نوع محدد من المهام الهجومية:يصل وزن الصاروخ لـ11.2 كيلوغرام، ووزن الرأس الحربي 3.6 كيلوغرام ووزن الشحنة المتفجرة 900 غرام وطوله 154.2 سم، ويتراوح مداه بين 1300 متر و4 آلاف متر، ويمكنه الانطلاق بسرعة تصل إلى 600 متر في الثانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240506/مروحيات-روسية-تقصف-مقرات-أوكرانية-بصورايخ-إس-8-فيديو-1088582434.html
https://sputnikarabic.ae/20240502/بوك-إم---3-نظام-دفاع-جوي-روسي-يتصدى-للصواريخ-الغربية-1088476683.html
https://sputnikarabic.ae/20230301/فيربا-صاروخ-روسي-محمول-على-الكتف-يسقط-أهدافا-جوية-تحلق-بسرعات-خارقة-1074187288.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

ما هي صواريخ "إس-8" الروسية المستخدمة ضد القوات الأوكرانية؟

14:40 GMT 07.05.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلات سو 35 إس تابعة لفريق الفرسان الروسي خلال افتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي Army-2022 في كوبينكا.
مقاتلات سو 35 إس تابعة لفريق الفرسان الروسي خلال افتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي Army-2022 في كوبينكا. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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تسلح روسيا طائراتها الحربية بأنواع مختلفة من الصواريخ كل منها له مهام محدد ترتبط بطبيعة الهدف المراد تدميره ونوع الطائرة سواء كانت طائرات ثابتة الأجنحة أو مروحيات.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، مشاهد لقيام مروحيات عسكرية بتنفيذ عدة غارات جوية على معاقل وتجمعات بشرية للقوات المسلحة الأوكرانية.
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مروحيات روسية تقصف مقار أوكرانية بصورايخ "إس-8".. فيديو
أمس, 16:31 GMT
وقالت إن الغارات نفذتها مروحيات من طراز "كا-52" و"مي-35 إم" و"مي-8" باستخدام صواريخ "إس-8"، وهي نوع من الصواريخ غير الموجهة، التي يمكن استخدامها ضد تجمعات المشاة والتشكيلات المدرعة.
وتستخدم هذا النوع من الصواريخ غالبية الطائرات الحربية الروسية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أوضح صاروخ "إس-8" يعمل بالوقود الصلب، مشيرا إلى أن قطر بدن الصاروخ (80 ملم) وهو مصمم من الألومنيوم دون زعانف.
صواريخ بوك إم الروسية المضادة للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
"بوك إم - 3".. نظام دفاع جوي روسي يتصدى للصواريخ الغربية
2 مايو, 16:11 GMT
وهو صاروخ منخفض التكلفة مقارنة بالأنواع الأخرى من الصواريخ، ويمكنه العمل في درجات حرارة تتراوح بين (- 60 إلى + 60)، ويوجد منه 8 نسخ كل منها لتنفيذ نوع محدد من المهام الهجومية:
"إس - 8 كوم": مزود برأس حربي متشظي شديد الانفجار مضاد للدبابات.
"إس - 8 بي إم": مزود برأس حربي شديد الانفجار خارق للتحصينات الخرسانية.
"إس - 8 تي": مزود برأس حربي ترادفي شديد الانفجار مضاد للدبابات.
“إس - 8 دي إف": مزود برأس حربي فراغي يستخدم الوقود والهواء.
"إس - 8 إم": يستخدم رأسا حربيا للإضاءة.
"إس - 8 بي إم": يستخدم رأسا حربيا ينتج عن انفجاره أجزاء معدنية بترددات مختلفة للتشويش على رادارات العدو.
"إس - 8 تي إس إم": يستخدم رأسا حربيا يصدر أدخنة للتشويش الراداري وتعزيز القدرة على المناورة.
يصل وزن الصاروخ لـ11.2 كيلوغرام، ووزن الرأس الحربي 3.6 كيلوغرام ووزن الشحنة المتفجرة 900 غرام وطوله 154.2 سم، ويتراوح مداه بين 1300 متر و4 آلاف متر، ويمكنه الانطلاق بسرعة تصل إلى 600 متر في الثانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
صواريخ الدفاع الجوي الروسية المحمولة على الكتف فيربا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2023
"فيربا"... صاروخ روسي محمول على الكتف يسقط أهدافا جوية تحلق بسرعات خارقة
1 مارس 2023, 15:26 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
© Sputnik"آر في في - إم دي".. صاروخ روسي خارق يدمر جميع الطائرات الحربية
آر في في - إم دي.. صاروخ روسي خارق يدمر جميع الطائرات الحربية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
"آر في في - إم دي".. صاروخ روسي خارق يدمر جميع الطائرات الحربية
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