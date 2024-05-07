https://sputnikarabic.ae/20240507/ما-هي-صواريخ-إس---8-التي-تستخدمها-روسيا-ضد-القوات-الأوكرانية-1088613826.html

ما هي صواريخ "إس-8" الروسية المستخدمة ضد القوات الأوكرانية؟

ما هي صواريخ "إس-8" الروسية المستخدمة ضد القوات الأوكرانية؟

سبوتنيك عربي

تسلح روسيا طائراتها الحربية بأنواع مختلفة من الصواريخ كل منها له مهام محدد ترتبط بطبيعة الهدف المراد تدميره ونوع الطائرة سواء كانت طائرات ثابتة الأجنحة أو... 07.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-07T14:40+0000

2024-05-07T14:40+0000

2024-05-07T14:40+0000

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ونشرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الاثنين، مشاهد لقيام مروحيات عسكرية بتنفيذ عدة غارات جوية على معاقل وتجمعات بشرية للقوات المسلحة الأوكرانية.وقالت إن الغارات نفذتها مروحيات من طراز "كا-52" و"مي-35 إم" و"مي-8" باستخدام صواريخ "إس-8"، وهي نوع من الصواريخ غير الموجهة، التي يمكن استخدامها ضد تجمعات المشاة والتشكيلات المدرعة.وتستخدم هذا النوع من الصواريخ غالبية الطائرات الحربية الروسية، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أوضح صاروخ "إس-8" يعمل بالوقود الصلب، مشيرا إلى أن قطر بدن الصاروخ (80 ملم) وهو مصمم من الألومنيوم دون زعانف.وهو صاروخ منخفض التكلفة مقارنة بالأنواع الأخرى من الصواريخ، ويمكنه العمل في درجات حرارة تتراوح بين (- 60 إلى + 60)، ويوجد منه 8 نسخ كل منها لتنفيذ نوع محدد من المهام الهجومية:يصل وزن الصاروخ لـ11.2 كيلوغرام، ووزن الرأس الحربي 3.6 كيلوغرام ووزن الشحنة المتفجرة 900 غرام وطوله 154.2 سم، ويتراوح مداه بين 1300 متر و4 آلاف متر، ويمكنه الانطلاق بسرعة تصل إلى 600 متر في الثانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا