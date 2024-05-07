https://sputnikarabic.ae/20240507/مسؤول-أوكراني-سابق-يتحدث-عن-قطع-دماغ-جيش-بلاده--1088614165.html

مسؤول أوكراني سابق يتحدث عن "قطع دماغ" جيش بلاده

مسؤول أوكراني سابق يتحدث عن "قطع دماغ" جيش بلاده

سبوتنيك عربي

صرح المستشارالرئاسي الأوكراني السابق أوليغ سوسكين، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، "قطع دماغ" جيشه من خلال إقالة فاليري زالوجني، وتعيين ألكسندر سيرسكي،... 07.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-07T14:51+0000

2024-05-07T14:51+0000

2024-05-07T14:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضاف سوسكين في قناته الرسمية على "اليوتيوب"، أنه "لقد قطعوا في الواقع أدمغة الجيش، وجعلوهم دمى مطيعة تحت زمرة زيلينسكي، تهانينا لهم، لكنهم ليسوا جيدين، يمكنهم طاعة زيلينسكي، ولكن ستكون هناك خسارة للأراضي".وأشار المحلل إلى أن زالوجني لم يكن لديه أي موهبة قيادية عسكرية خاصة، لكنه، بحسب سوسكين، كان "علامة تجارية" يمكنها إبرام الهدنة التي تحتاجها كييف.وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يوم الجمعة 3 مايو/ أيار الجاري، أن القوات الروسية سيطرت على 547 كيلومترا مربعا من أراضي المناطق الجديدة من البلاد، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين تم تحرير بلدات نوفوباخموتوفكا وسيمينوفكا وبيرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وقال شويغو في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "منذ بداية العام، سيطرت القوات المسلحة الروسية على 547 كيلومترًا مربعًا من أراضي المناطق الجديدة في البلاد".وأشار شويغو إلى أنه منذ بداية العام الحالي، فقدت أوكرانيا أكثر من 111 ألف شخص على الجبهة، ودمر العسكريون الروس أكثر من 21 ألف وحدة من المعدات العسكرية للعدو خلال هذا الوقت.وشدد شويغو على أنه من أجل تجديد الاحتياطيات البشرية، تعمل سلطات كييف على تشديد التعبئة، مؤكدا أنه يتم إرسال الأوكرانيين الذين لا يريدون القتال قسراً إلى الخطوط الأمامية". وأشار إلى أن القوات المسلحة الروسية ستواصل تحرير الأراضي الروسية من العدو.ووفقا له، من أجل زيادة فعالية العمل، يتم إيلاء اهتمام خاص لتحديث البنية التحتية للمراكز التقنية الراديوية الساحلية. وأضاف وزير الدفاع الروسي: "يتم إنشاء مراكز مراقبة في جزر الكوريل، وفي منطقة مسؤولية أسطول المحيط الهادئ. وفي القطب الشمالي، يجري إعادة بناء معسكرين عسكريين لنظام المراقبة الساحلية للأسطول الشمالي".

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روسيا, رصد عسكري