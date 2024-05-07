https://sputnikarabic.ae/20240507/مستشار-سابق-في-البنتاغون-الجنود-الأوكرانيين-يفرون-من-الخطوط-الأمامية-ويستسلمون-للروس-1088609661.html
مستشار سابق في البنتاغون: الجنود الأوكرانيون يفرون من الخطوط الأمامية ويستسلمون للروس
مستشار سابق في البنتاغون: الجنود الأوكرانيون يفرون من الخطوط الأمامية ويستسلمون للروس
سبوتنيك عربي
ذكر مستشار البنتاغون السابق، دوغلاس ماكغريغور، أن الجنود الأوكرانيين يفرون بشكل متزايد من الخطوط الأمامية ويستسلمون. 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T13:41+0000
2024-05-07T13:41+0000
2024-05-07T13:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291121_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c487c4f6faab411ff8e15b1cb03888c.jpg
وأضاف عبر منصة "يوتيوب": "عدد كبير من الجنود الأوكرانيين يفعلون أحد أمرين: إما أنهم يرفضون القتال ويتراجعون أمام الروس، أو يستسلمون".وبحسب العقيد، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لديها العديد من الجرحى الذين لا تستطيع إجلاءهم. ونتيجة لذلك، يصبح الاستسلام للجيش الروسي أكثر منطقية، لأنه في هذه الحالة سيكون الجنود قادرين على البقاء على قيد الحياة وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240507/صواريخ-تكتيكية-روسية-تضرب-معملا-لإنتاج-وقود-الصواريخ-الأوكرانية-1088604185.html
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روسيا, رصد عسكري
مستشار سابق في البنتاغون: الجنود الأوكرانيون يفرون من الخطوط الأمامية ويستسلمون للروس
13:41 GMT 07.05.2024 (تم التحديث: 13:44 GMT 07.05.2024)
ذكر مستشار البنتاغون السابق، دوغلاس ماكغريغور، أن الجنود الأوكرانيين يفرون بشكل متزايد من الخطوط الأمامية ويستسلمون.
وأضاف عبر منصة "يوتيوب": "عدد كبير من الجنود الأوكرانيين يفعلون أحد أمرين: إما أنهم يرفضون القتال ويتراجعون أمام الروس، أو يستسلمون".
وبحسب العقيد، فإن القوات المسلحة الأوكرانية لديها العديد من الجرحى الذين لا تستطيع إجلاءهم. ونتيجة لذلك، يصبح الاستسلام للجيش الروسي أكثر منطقية، لأنه في هذه الحالة سيكون الجنود قادرين على البقاء على قيد الحياة وتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وخلص ماكغريغور إلى القول: "أعتقد أن الوحدات الأوكرانية تدرك ذلك، لذلك أعتقد أننا سنشهد المزيد من عمليات الاستسلام، وفي الوقت نفسه ستخرج المزيد من الوحدات من ساحة المعركة ببساطة لأنها لا تستطيع تجنب الموت".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات
التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.