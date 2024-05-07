https://sputnikarabic.ae/20240507/مشاهد-متداولة-لرياضي-روسي-يجر-قطارا-سريعا-برقم-قياسي-عالمي-فيديو--1088626803.html
مشاهد متداولة لرياضي روسي يجر قطارا سريعا برقم قياسي عالمي... فيديو
مشاهد متداولة لرياضي روسي يجر قطارا سريعا برقم قياسي عالمي... فيديو
سبوتنيك عربي
سجل الرياضي الروسي، دينيس فوفك، التابع للاتحاد الروسي لرياضة القوة، رقما قياسيا عالميا بسحبه قطار "سبسان" (Sapsan) الفائق السرعة، في مدينة سانت بطرسبورغ. 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T20:10+0000
2024-05-07T20:10+0000
2024-05-07T20:10+0000
رياضة
نادي الفيديو
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104371/58/1043715813_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_be0e5b51045e5da8b9c00bfd1ace0c50.jpg
وبحسب الخدمة الصحفية للسكك الحديدية الروسية، قام فوفك، باستخدام سلم خاص وكابل لسحب القطار، الذي يزن 650 طنا، لمسافة 1.48 متر في زمن قدره 37 ثانية.وأوضح دينيس فوفك أنه سيحاول تقديم هذه النتيجة إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عادة ما تستغرق جميع الموافقات 3-4 أشهر.وأوضح الرياضي الروسي فوفك، أنه يحاول باستمرار الحفاظ على لياقته البدنية ويحاول الاستعداد قبل شهر تقريبًا من البداية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104371/58/1043715813_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_eb58f14573bacdf145af97a364ed3835.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, نادي الفيديو, روسيا
رياضة, نادي الفيديو, روسيا
مشاهد متداولة لرياضي روسي يجر قطارا سريعا برقم قياسي عالمي... فيديو
سجل الرياضي الروسي، دينيس فوفك، التابع للاتحاد الروسي لرياضة القوة، رقما قياسيا عالميا بسحبه قطار "سبسان" (Sapsan) الفائق السرعة، في مدينة سانت بطرسبورغ.
وبحسب الخدمة الصحفية للسكك الحديدية الروسية، قام فوفك، باستخدام سلم خاص وكابل لسحب القطار، الذي يزن 650 طنا، لمسافة 1.48 متر في زمن قدره 37 ثانية.
وأوضح دينيس فوفك أنه سيحاول تقديم هذه النتيجة إلى موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عادة ما تستغرق جميع الموافقات 3-4 أشهر.
الجدير بالذكر أنه في السابق، لم يحاول أي من الرياضيين الروس وحدهم تحريك قطار بهذه الكتلة.
وأوضح الرياضي الروسي فوفك، أنه يحاول باستمرار الحفاظ على لياقته البدنية ويحاول الاستعداد قبل شهر تقريبًا من البداية.