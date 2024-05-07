https://sputnikarabic.ae/20240507/مصدر-لـسبوتنيك-المرتزقة-الأجانب-يرفضون-القتال-من-أجل-أوكرانيا-1088593094.html
مصدر لـ"سبوتنيك": المرتزقة الأجانب يرفضون القتال من أجل أوكرانيا
مصدر لـ"سبوتنيك": المرتزقة الأجانب يرفضون القتال من أجل أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، بأن المرتزقة الأجانب يرفضون بشكل متزايد الذهاب للقتال من أجل أوكرانيا... 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T04:59+0000
2024-05-07T04:59+0000
2024-05-07T04:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/11/1085115099_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85922b186de81da4bf1029f2c7f6df51.jpg
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك"، إن "المرتزقة الأجانب يرفضون بشكل متزايد الذهاب للقتال من أجل نظام زيلينسكي(فلاديميرالرئيس الأوكراني)، حتى مقابل الكثير من المال. إن التجنيد في الفيلق الأجنبي للقوات المسلحة الأوكرانية أصبح أسوأ وأقل اكتمالا".وبحسب روغوف، فإن هذا الاتجاه يجبر سلطات كييف على ممارسة الضغط على الحلفاء الغربيين بشأن مسألة إرسال قواتهم النظامية قسراً إلى أوكرانيا.وفي وقت سابق، قال ستيفن بريان، المساعد السابق لنائب وزير الدفاع الأمريكي، في مقابلة مع وسائل إعلام أجنبية، إن "فرنسا أرسلت جنودا من الفيلق الأجنبي إلى أوكرانيا".وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في فبراير/ شباط الماضي، إن الزعماء الغربيين يناقشون إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، واعترف بأنه لم يتم التوصل إلى إجماع بعد، لكن على حد تعبيره "لا يمكن استبعاد أي شيء".
https://sputnikarabic.ae/20240504/ألمانيا-العثور-على-قبر-قائد-وحدة-مرتزقة-قاتلت-في-أوكرانيا--1088518695.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/11/1085115099_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6fdf34b8024ddd8dd1fe35462ed3d2f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مصدر لـ"سبوتنيك": المرتزقة الأجانب يرفضون القتال من أجل أوكرانيا
صرح فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، بأن المرتزقة الأجانب يرفضون بشكل متزايد الذهاب للقتال من أجل أوكرانيا بالرغم من العروض المالية السخية التي يتلقونها.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك"، إن "المرتزقة الأجانب يرفضون بشكل متزايد الذهاب للقتال من أجل نظام زيلينسكي(فلاديميرالرئيس الأوكراني)، حتى مقابل الكثير من المال. إن التجنيد في الفيلق الأجنبي للقوات المسلحة الأوكرانية أصبح أسوأ وأقل اكتمالا".
وبحسب روغوف، فإن هذا الاتجاه يجبر سلطات كييف على ممارسة الضغط على الحلفاء الغربيين بشأن مسألة إرسال قواتهم النظامية قسراً إلى أوكرانيا.
وفي وقت سابق، قال ستيفن بريان، المساعد السابق لنائب وزير الدفاع الأمريكي، في مقابلة مع وسائل إعلام أجنبية، إن "فرنسا أرسلت جنودا من الفيلق الأجنبي إلى أوكرانيا".
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في فبراير/ شباط الماضي، إن الزعماء الغربيين يناقشون إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، واعترف بأنه لم يتم التوصل إلى إجماع بعد، لكن على حد تعبيره "لا يمكن استبعاد أي شيء".