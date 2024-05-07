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الجيش الإسرائيلي يؤكد السيطرة على معبر رفح بالكامل
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240507/مصدر-لـسبوتنيك-المرتزقة-الأجانب-يرفضون-القتال-من-أجل-أوكرانيا-1088593094.html
مصدر لـ"سبوتنيك": المرتزقة الأجانب يرفضون القتال من أجل أوكرانيا
مصدر لـ"سبوتنيك": المرتزقة الأجانب يرفضون القتال من أجل أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، بأن المرتزقة الأجانب يرفضون بشكل متزايد الذهاب للقتال من أجل أوكرانيا... 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T04:59+0000
2024-05-07T04:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك"، إن "المرتزقة الأجانب يرفضون بشكل متزايد الذهاب للقتال من أجل نظام زيلينسكي(فلاديميرالرئيس الأوكراني)، حتى مقابل الكثير من المال. إن التجنيد في الفيلق الأجنبي للقوات المسلحة الأوكرانية أصبح أسوأ وأقل اكتمالا".وبحسب روغوف، فإن هذا الاتجاه يجبر سلطات كييف على ممارسة الضغط على الحلفاء الغربيين بشأن مسألة إرسال قواتهم النظامية قسراً إلى أوكرانيا.وفي وقت سابق، قال ستيفن بريان، المساعد السابق لنائب وزير الدفاع الأمريكي، في مقابلة مع وسائل إعلام أجنبية، إن "فرنسا أرسلت جنودا من الفيلق الأجنبي إلى أوكرانيا".وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في فبراير/ شباط الماضي، إن الزعماء الغربيين يناقشون إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، واعترف بأنه لم يتم التوصل إلى إجماع بعد، لكن على حد تعبيره "لا يمكن استبعاد أي شيء".
https://sputnikarabic.ae/20240504/ألمانيا-العثور-على-قبر-قائد-وحدة-مرتزقة-قاتلت-في-أوكرانيا--1088518695.html
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مصدر لـ"سبوتنيك": المرتزقة الأجانب يرفضون القتال من أجل أوكرانيا

04:59 GMT 07.05.2024
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
© ROMAN PILIPEY
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صرح فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، بأن المرتزقة الأجانب يرفضون بشكل متزايد الذهاب للقتال من أجل أوكرانيا بالرغم من العروض المالية السخية التي يتلقونها.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك"، إن "المرتزقة الأجانب يرفضون بشكل متزايد الذهاب للقتال من أجل نظام زيلينسكي(فلاديميرالرئيس الأوكراني)، حتى مقابل الكثير من المال. إن التجنيد في الفيلق الأجنبي للقوات المسلحة الأوكرانية أصبح أسوأ وأقل اكتمالا".
وبحسب روغوف، فإن هذا الاتجاه يجبر سلطات كييف على ممارسة الضغط على الحلفاء الغربيين بشأن مسألة إرسال قواتهم النظامية قسراً إلى أوكرانيا.
قبر قائد وحدة من المرتزقة الذي كان يقود وحدة في الفيلق الأجنبي ستيفان رولاند بوري - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ألمانيا... العثور على قبر قائد وحدة مرتزقة قاتلت في أوكرانيا
4 مايو, 05:56 GMT
وفي وقت سابق، قال ستيفن بريان، المساعد السابق لنائب وزير الدفاع الأمريكي، في مقابلة مع وسائل إعلام أجنبية، إن "فرنسا أرسلت جنودا من الفيلق الأجنبي إلى أوكرانيا".
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في فبراير/ شباط الماضي، إن الزعماء الغربيين يناقشون إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، واعترف بأنه لم يتم التوصل إلى إجماع بعد، لكن على حد تعبيره "لا يمكن استبعاد أي شيء".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعتزم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح04:40 GMT
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