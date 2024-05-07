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https://sputnikarabic.ae/20240507/موكب-بوتين-المتوجه-إلى-حفل-التنصيب-مع-سيارة-أوروس-الجديدة-فيديو--1088602172.html
موكب بوتين المتوجه إلى حفل التنصيب مع سيارة ودراجات "أوروس" الجديدة... فيديو
موكب بوتين المتوجه إلى حفل التنصيب مع سيارة ودراجات "أوروس" الجديدة... فيديو
سبوتنيك عربي
استقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال حفل التنصيب، سيارة ودراجات "أوروس" الجديدة خلال توجهه من مكتبه إلى الكرملين. 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T09:52+0000
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وغادر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مكتبه لأداء القسم الرئاسي، وخرج من البناء عبر الممر الذي يصل إلى الخارج، الذي يحتوي على لوحات وصور معلقة على جدرانه من التاريخ الروسي العريق، ثم استقل سيارة "أوروس" الجديدة.وقالت مذيعة البث المباشر الذي نقل فعاليات الحفل: "لأول مرة ، نرى أيضا دراجات "أوروس" النارية في الموكب الرئاسي. إنها كهربائية بالكامل، ومخصصة من بين أمور أخرى، لدرجات الحرارة المنخفضة".وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، قد قال في وقت سابق، إنه سيتم خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 7 مايو/ أيار الجاري، تقديم نسخة جديدة من السيارة الفاخرة "أوروس" (Aurus Senat).وشهد الكرملين، اليوم الثلاثاء، حفل تنصيب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحضور شخصيات سياسية ودبلوماسية وعامة، وسط متابعة كبيرة في روسيا ودول العالم.بث مباشر لبدء مراسم حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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نادي الفيديو, روسيا
نادي الفيديو, روسيا

موكب بوتين المتوجه إلى حفل التنصيب مع سيارة ودراجات "أوروس" الجديدة... فيديو

09:52 GMT 07.05.2024 (تم التحديث: 11:16 GMT 07.05.2024)
© Sputnik . موكب الرئيس بوتين مع سيارة أوروس خلال حفل التنصيب
موكب الرئيس بوتين مع سيارة أوروس خلال حفل التنصيب - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
© Sputnik .
تابعنا عبر
استقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، خلال حفل التنصيب، سيارة ودراجات "أوروس" الجديدة خلال توجهه من مكتبه إلى الكرملين.
وغادر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مكتبه لأداء القسم الرئاسي، وخرج من البناء عبر الممر الذي يصل إلى الخارج، الذي يحتوي على لوحات وصور معلقة على جدرانه من التاريخ الروسي العريق، ثم استقل سيارة "أوروس" الجديدة.
وتم استخدام دراجات "أوروس" (Aurus ) النارية لأول مرة في الموكب الرئاسي خلال حفل التنصيب، التي رافقت سيارة الرئيس الروسي.
وقالت مذيعة البث المباشر الذي نقل فعاليات الحفل: "لأول مرة ، نرى أيضا دراجات "أوروس" النارية في الموكب الرئاسي. إنها كهربائية بالكامل، ومخصصة من بين أمور أخرى، لدرجات الحرارة المنخفضة".

ويبلغ تسارع هذه الدراجات إلى 100 كيلومتر في الساعة في أقل من 4 ثوان، بسرعة قصوى تبلغ 225 كيلومترا في الساعة.

وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، قد قال في وقت سابق، إنه سيتم خلال حفل تنصيب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في 7 مايو/ أيار الجاري، تقديم نسخة جديدة من السيارة الفاخرة "أوروس" (Aurus Senat).

وأطلق مشروع "كورتيج" بتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين، عام 2012، حيث كُلّفت المؤسسات الصناعية وعلى رأسها معهد بحوث السيارات والمحركات الروسي بتأمين السيارات اللازمة لخدمة الحكومة والكرملين والاستعاضة بها عن مثيلاتها الأجنبية، وتسويقها في بلدان العالم.

وشهد الكرملين، اليوم الثلاثاء، حفل تنصيب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحضور شخصيات سياسية ودبلوماسية وعامة، وسط متابعة كبيرة في روسيا ودول العالم.
بث مباشر لبدء مراسم حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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