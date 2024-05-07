https://sputnikarabic.ae/20240507/نتنياهو-مقترح-حماس-للهدنة-بعيد-عن-مطالبنا-وهدفه-إحباط-دخول-رفح-فيديو-1088623794.html

نتنياهو: مقترح "حماس" للهدنة بعيد عن مطالبنا وهدفه إحباط دخول رفح... فيديو

نتنياهو: مقترح "حماس" للهدنة بعيد عن مطالبنا وهدفه إحباط دخول رفح... فيديو

سبوتنيك عربي

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن المقترح الذي وافقت عليه حركة "حماس" الفلسطينية أمس الاثنين بعيد عن المطالب الضرورية بالنسبة... 07.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-07T18:21+0000

2024-05-07T18:21+0000

2024-05-07T18:21+0000

طوفان الأقصى

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

حركة حماس

العالم

العالم العربي

الأخبار

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/04/1048003875_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3c5b7005bd797a9967b1963004275f36.jpg

وقال نتنياهو، في بيان مصور، "لقد أمرت الليلة الماضية، بموافقة مجلس الحرب، بالعمل في رفح".وأضاف: "في غضون ساعات قامت قواتنا برفع الأعلام الإسرائيلية على معبر رفح وإنزال أعلام حماس".وأشار إلى أن "اقتراح حماس بالأمس كان يهدف إلى نسف دخول القوات الإسرائيلية إلى رفح… ذلك لم يحدث".وأردف "اقتراح حماس بعيد كل البعد عن متطلبات إسرائيل الضرورية… إسرائيل لن تسمح لحماس باستعادة سلطة الشر في قطاع غزة، ولن تسمح لها باستعادة قدراتها العسكرية لمواصلة السعي لتدميرنا. ولا يمكن لإسرائيل أن تقبل اقتراحا يعرض أمن مواطنينا ومستقبل بلدنا للخطر".وواصل نتنياهو قائلا: "أصدرت تعليماتي إلى الوفد المهني الذي توجه إلى القاهرة بمواصلة الوقوف بثبات بشأن الشروط اللازمة لإطلاق سراح مختطفينا، ومواصلة الوقوف بثبات بشأن المتطلبات الأساسية لضمان أمن إسرائيل، وفي الوقت نفسه، نواصل الحرب ضد حماس". وأردف: "والسيطرة على معبر رفح اليوم هي خطوة مهمة جداً… خطوة مهمة على طريق تدمير ما تبقى من قدرات عسكرية لحماس، بما في ذلك القضاء على الكتائب الإرهابية الأربع في رفح… وهي خطوة مهمة لتدمير القدرات السلطوية لحماس، لأننا منذ الصباح منعنا حماس من المرور عبر المعبر الذي كان ضروريا لتثبيت حكم حماس الإرهابي في قطاع غزة"، وفق كلماته.وصباح اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، شن عملية في شرق رفح، المدينة التي تعتبر آخر المواقع الاستراتيجية لحماس.

https://sputnikarabic.ae/20240507/نقلا-عن-مستوطني-الشمال-إذاعة-إسرائيلية-حكومة-نتنياهو-تضحك-علينا-منذ-7-أشهر-1088609240.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, بنيامين نتنياهو, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار