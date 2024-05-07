https://sputnikarabic.ae/20240507/هيئة-بحرية-بريطانية-بلاغ-عن-انفجارين-قرب-سفينة-على-بعد-82-ميلا-بحريا-جنوب-عدن-اليمنية-1088594454.html

هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن انفجارين قرب سفينة على بعد 82 ميلا بحريا جنوب عدن اليمنية

هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن انفجارين قرب سفينة على بعد 82 ميلا بحريا جنوب عدن اليمنية

سبوتنيك عربي

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، تلقيها بلاغا بوقوع انفجارين قرب سفينة تجارية على بعد 82 ميلا بحريا جنوب مدينة عدن اليمنية. 07.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-07T06:33+0000

2024-05-07T06:33+0000

2024-05-07T06:33+0000

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وذكرت الهيئة البحرية البريطانية، عبر موقعها الإلكتروني، قائلة: "تلقينا بلاغا عن حادث على بعد 82 ميلا بحريا جنوب عدن، اليمن، وتقوم السلطات بالتحقيق".وأوضحت الهيئة، في بيان لاحق، بالقول: "أبلغ ربان السفينة بوقوع انفجارين قرب سفينته على بعد 82 ميلا بحريا جنوب عدن اليمنية، مؤكدا سلامتها وسلامة الطاقم".ونصحت الهيئة البحرية البريطانية، السفن بـ "العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".ويوم الخميس الماضي، كشف زعيم جماعة "أنصار الله" اليمنية، عبد الملك الحوثي، أن "قوات الجماعة استهدفت 102 سفينة مرتبطة بإسرائيل في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي، خلال 202 يوم من العدوان على غزة، بمعدل سفينة كل يومين"، دعماً للفصائل الفلسطينية في القطاع.ومنتصف آذار/ مارس الماضي، قالت "أنصار الله"، إنها وسّعت نطاق هجماتها في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها والسفن الأمريكية والبريطانية لتشمل المحيط الهندي.وكانت "أنصار الله"، قد أعلنت في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل الولايات المتحدة عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.

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