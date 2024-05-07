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وزير الداخلية الليبي يؤكد البدء في إجراءات فتح معبر "رأس جدير" الحدودي مع تونس
وزير الداخلية الليبي يؤكد البدء في إجراءات فتح معبر "رأس جدير" الحدودي مع تونس
سبوتنيك عربي
أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد الطرابلسي، اليوم الثلاثاء، أن "الاستعدادات جارية من قبل الجانب الليبي لإعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي،... 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T03:39+0000
2024-05-07T03:39+0000
2024-05-07T04:46+0000
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جاء تصريحات الطرابلسي بعد اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، مساء أمس الاثنين، في القصر الرئاسي في تونس العاصمة.وتم خلال اللقاء مناقشة التعاون الأمني المشترك بين البلدين، والبت في إجراءات إعادة فتح معبر "رأس جدير" الحدودي المشترك بين البلدين، وضرورة حلحلة الصعوبات والمعوقات والمشاكل التي تواجه سير العمل أمام حركة المسافرين بين البلدين بالمعبر.وقد أغلقت السلطات في ليبيا وتونس، معبر "رأس جدير" الحدودي، يوم الأربعاء 20 مارس/ آذار الماضي، إذ طالت صراعات مسلحة المعبر الحدودي مع دولة تونس، وجاءت هذه الاشتباكات بعد صراعات بين الأجهزة الأمنية والكتائب المسلحة في السيطرة علىيه.
https://sputnikarabic.ae/20240506/وزيرا-خارجية-ليبيا-والكونغو-يؤكدان-ضرورة-رأب-الصدع-والمصالحة-بين-أطراف-الأزمة-الليبية-1088590584.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, معبر حدودي
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, معبر حدودي
وزير الداخلية الليبي يؤكد البدء في إجراءات فتح معبر "رأس جدير" الحدودي مع تونس
03:39 GMT 07.05.2024 (تم التحديث: 04:46 GMT 07.05.2024)
أكد وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد الطرابلسي، اليوم الثلاثاء، أن "الاستعدادات جارية من قبل الجانب الليبي لإعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي، بعد الانتهاء من أعمال صيانة وتجهيز المرافق وفق الإجراءات المتخذة من قبل السلطات الليبية، للإعلان عن فتحه خلال الأيام القليلة المقبلة".
جاء تصريحات الطرابلسي بعد اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، مساء أمس الاثنين، في القصر الرئاسي في تونس العاصمة.
وتم خلال اللقاء مناقشة التعاون الأمني المشترك بين البلدين، والبت في إجراءات إعادة فتح معبر "رأس جدير" الحدودي
المشترك بين البلدين، وضرورة حلحلة الصعوبات والمعوقات والمشاكل التي تواجه سير العمل أمام حركة المسافرين بين البلدين بالمعبر.
وقد أغلقت السلطات في ليبيا وتونس، معبر "رأس جدير" الحدودي، يوم الأربعاء 20 مارس/ آذار الماضي، إذ طالت صراعات مسلحة المعبر الحدودي مع دولة تونس، وجاءت هذه الاشتباكات بعد صراعات بين الأجهزة الأمنية والكتائب المسلحة في السيطرة علىيه.