https://sputnikarabic.ae/20240507/وزير-الدفاع-الأوكراني-يقدم-تقاريره-إلى-نظيره-الأمريكي-حول-الوضع-في-الجبهة--1088627408.html

وزير الدفاع الأوكراني يقدم تقاريره إلى نظيره الأمريكي حول الوضع في الجبهة

وزير الدفاع الأوكراني يقدم تقاريره إلى نظيره الأمريكي حول الوضع في الجبهة

سبوتنيك عربي

صرح وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف بأنه أبلغ نظيره الأمريكي لويد أوستن بالوضع على الجبهة، والحاجة إلى الحصول على صواريخ إضافية لأنظمة الدفاع الجوي، وناقش... 07.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-07T20:31+0000

2024-05-07T20:31+0000

2024-05-07T20:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وكتب عمروف على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أنه "أجريت محادثة هاتفية أسبوعية مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، وأطلعته بالتفصيل على الوضع الحالي على الجبهة... وتم التركيز بشكل خاص في المحادثة على الحاجة إلى الحصول على صواريخ إضافية لأنظمة الدفاع الجوي "الانتهاء من تجهيز عدة خطوط من التحصينات".وفي الوقت نفسه، قال سوليفان إنه "في عام 2025 تعتزم أوكرانيا المضي في الهجوم، وتؤكد الصحيفة أن كلام سوليفان عن الهجوم يوضح كيف يرى البيت الأبيض تطور الصراع في أوكرانيا إذا فاز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تعزز مواقعها على عدد من المحاور الاستراتيجيةودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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