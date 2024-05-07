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وزير الدفاع المصري يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية ضرورة وقف القتال في غزة
وزير الدفاع المصري يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية ضرورة وقف القتال في غزة
سبوتنيك عربي
التقى وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، اليوم الثلاثاء، مع الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T13:57+0000
2024-05-07T13:57+0000
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
الجيش المصري
الجيش الأمريكي
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
طوفان الأقصى
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وحسب بيان الجيش المصري، تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وخاصة في ظل الأزمة الراهنة في قطاع غزة.وأوضح أنه يجب تكثيف إنفاذ المساعدات عبر معبر رفح البري للتخفيف من الأزمة الإنسانية الشديدة الصعوبة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.كما أشار زكي إلى العلاقات المتميزة التي تربط القوات المسلحة المصرية والأمريكية في مختلف المجالات العسكرية.بدوره، أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن في المنطقة وأيضا بالجهود المبذولة تجاه الأزمة في غزة.وشدد على حرص واشنطن على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية.ووفقا للبيان، حضر اللقاء السفيرة الأمريكية في القاهرة والملحق العسكري الأمريكي في القاهرة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20240507/مصر-تدين-العمليات-العسكرية-في-رفح-وسيطرة-إسرائيل-على-الجانب-الفلسطيني-للمعبر-1088600540.html
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مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش المصري, الجيش الأمريكي, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى
مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, الجيش المصري, الجيش الأمريكي, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, طوفان الأقصى

وزير الدفاع المصري يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية ضرورة وقف القتال في غزة

13:57 GMT 07.05.2024
© AP Photo / Petros Karadjiasوزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي - الجيش المصري
وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي - الجيش المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Petros Karadjias
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التقى وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، اليوم الثلاثاء، مع الجنرال مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا.
وحسب بيان الجيش المصري، تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وخاصة في ظل الأزمة الراهنة في قطاع غزة.

وخلال اللقاء، أكد وزير الدفاع المصري على أهمية تنسيق الجهود بين كل القوى الفاعلة في المجتمع الدولي للوصول إلى التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح أنه يجب تكثيف إنفاذ المساعدات عبر معبر رفح البري للتخفيف من الأزمة الإنسانية الشديدة الصعوبة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.
مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
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كما أشار زكي إلى العلاقات المتميزة التي تربط القوات المسلحة المصرية والأمريكية في مختلف المجالات العسكرية.
بدوره، أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحوري الذي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن في المنطقة وأيضا بالجهود المبذولة تجاه الأزمة في غزة.
وشدد على حرص واشنطن على دعم علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المستمر بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية.
ووفقا للبيان، حضر اللقاء السفيرة الأمريكية في القاهرة والملحق العسكري الأمريكي في القاهرة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأمريكية.
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