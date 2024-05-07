https://sputnikarabic.ae/20240507/8-قتلى-في-قصف-مكثف-على-رفح-والجيش-الإسرائيلي-يتمركز-قرب-المعبر-وعدة-قذائف-تطال-مبانيه-فيديو-1088591741.html
8 قتلى في قصف مكثف على رفح والجيش الإسرائيلي يتمركز قرب المعبر وعدة قذائف تطال مبانيه.. فيديو
8 قتلى في قصف مكثف على رفح والجيش الإسرائيلي يتمركز قرب المعبر وعدة قذائف تطال مبانيه.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن آليات الجيش الإسرائيلي العسكرية تقدمت باتجاه معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، فيما طالت عدة قذائف مدفعية مبانيه. 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T01:19+0000
2024-05-07T01:19+0000
2024-05-07T01:19+0000
أخبار معبر رفح
أخبار مدينة رفح
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0a/1083963827_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_5f1a8a642e8e7d7ce1738ea63afd863b.jpg
وأكدت وكالة "وا"، أن آليات عسكرية إسرائيلية تقف على بعد نحو 200 متر من معبر رفح البري جنوب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وسط إطلاق عدة قذائف على مباني المعبر.وكشفت وفا أن 5 فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، كما قصف الجيش الإسرائيلي أيضا منزلا لعائلة أبو عمرة غربي المدينة، ما أسفر عن 3 قتلى بينهم طفل.وواصلت قوات الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، قصفها المدفعي والجوي لمناطق شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية بأن طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي كثفت من قصفها لشرق مدينة رفح، وسط إطلاق القنابل المضيئة في سماء المدينة، خاصة في المناطق الشرقية، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها قوات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي، يُطلب من المواطنين التوجه من شمال القطاع ووسطه إلى الجنوب، بادعاء أنها "مناطق آمنة".ويُعتبر معبر رفح البري شريان حياة لمواطني قطاع غزة، والمنفذ البري الوحيد لإدخال المساعدات وإجلاء المصابين، وأن الهجوم العسكري الإسرائيلي على رفح يعني الحرمان من المساعدات الغذائية والطبية، وفقا لوكالة "وفا".
https://sputnikarabic.ae/20240506/وثيقة-لـ-سبوتنيك-حماس-وإسرائيل-تتفقان-على-مبادئ-أساسية-لوقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1088590829.html
أخبار معبر رفح
أخبار مدينة رفح
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/0a/1083963827_256:0:1792:1152_1920x0_80_0_0_64d80e77463a43032ad1a6ffecafb95f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار معبر رفح, أخبار مدينة رفح, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, العالم العربي
أخبار معبر رفح, أخبار مدينة رفح, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, العالم العربي
8 قتلى في قصف مكثف على رفح والجيش الإسرائيلي يتمركز قرب المعبر وعدة قذائف تطال مبانيه.. فيديو
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن آليات الجيش الإسرائيلي العسكرية تقدمت باتجاه معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، فيما طالت عدة قذائف مدفعية مبانيه.
وأكدت وكالة "وا"، أن آليات عسكرية إسرائيلية تقف على بعد نحو 200 متر من معبر رفح البري جنوب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وسط إطلاق عدة قذائف على مباني المعبر.
وأشارت إلى أن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط معبري رفح وكرم أبو سالم وحيي السلام والجنينة، بينما استهدفت غارات جوية حي التنور في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وكشفت وفا أن 5 فلسطينيين قتلوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي
استهدف منزلا في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، كما قصف الجيش الإسرائيلي أيضا منزلا لعائلة أبو عمرة غربي المدينة، ما أسفر عن 3 قتلى بينهم طفل.
وواصلت قوات الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، قصفها المدفعي والجوي لمناطق شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية بأن طائرات ومدفعية الجيش الإسرائيلي كثفت من قصفها لشرق مدينة رفح، وسط إطلاق القنابل المضيئة في سماء المدينة، خاصة في المناطق الشرقية، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.
وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب، فمنذ بداية العملية البرية التي شنتها قوات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي، يُطلب من المواطنين التوجه من شمال القطاع ووسطه إلى الجنوب، بادعاء أنها "مناطق آمنة".
ويُعتبر معبر رفح البري شريان حياة لمواطني قطاع غزة، والمنفذ البري الوحيد لإدخال المساعدات وإجلاء المصابين، وأن الهجوم العسكري الإسرائيلي على رفح يعني الحرمان من المساعدات الغذائية والطبية، وفقا لوكالة "وفا".