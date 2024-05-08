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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240508/إعلام-الناتو-قد-يتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-أوكرانيا-في-واشنطن-1088629876.html
إعلام: الناتو قد يتخذ قرارا جديدا بشأن أوكرانيا في واشنطن
إعلام: الناتو قد يتخذ قرارا جديدا بشأن أوكرانيا في واشنطن
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيطالية، صباح اليوم الخميس، بأن قادة الدول في حلف شمال الأطلسي "الناتو" قد يتوافقون خلال اجتماعهم المقبل في واشنطن للتخلي عن التدخل المباشر... 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T05:10+0000
2024-05-08T05:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أنه خلال قمة حلف شمال الأطلسي في يوليو/تموز المقبل قد يتوصل قادة الدول إلى صيغة "لا قوات على الأرض، وذلك نقلا عن مسودة خاصة بالاجتماع".وبحسب الصحيفة، تعتبر إحدى العبارات الأساسية الواردة في مسودة الوثيقة التي ستتم الموافقة عليها في قمة الناتو المقرر عقدها في واشنطن في الفترة من 9 إلى 11 يوليو/تموز هي أن حلف شمال الأطلسي "لن يرسل جنودا إلى المعركة".وأضافت الصحيفة أن قادة الدول يخططون أيضًا في القمة لنقل رئاسة مجموعة الاتصال المعنية بالدفاع عن أوكرانيا من وزير الدفاع الأمريكي إلى مقر الناتو في بروكسل.وفي سياق متصل، شدد الصحفيون على أن "الاستراتيجية التي تبثها الولايات المتحدة لن تتغير، وفي الوقت نفسه، يستعد القادة الغربيون لتغيير المسار".
https://sputnikarabic.ae/20240501/مصدر-لـسبوتنيك-الناتو-يعزز-حدود-رومانيا-بدفاعات-ألمانية-والأسلحة-تتدفق-إلى-أوكرانيا-1088420430.html
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العالم

إعلام: الناتو قد يتخذ قرارا جديدا بشأن أوكرانيا في واشنطن

05:10 GMT 08.05.2024
© AFP 2023 / MARKKU ULANDERعلم الناتو
علم الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
© AFP 2023 / MARKKU ULANDER
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أفادت وسائل إعلام إيطالية، صباح اليوم الخميس، بأن قادة الدول في حلف شمال الأطلسي "الناتو" قد يتوافقون خلال اجتماعهم المقبل في واشنطن للتخلي عن التدخل المباشر في الصراع في أوكرانيا.
وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أنه خلال قمة حلف شمال الأطلسي في يوليو/تموز المقبل قد يتوصل قادة الدول إلى صيغة "لا قوات على الأرض، وذلك نقلا عن مسودة خاصة بالاجتماع".
وبحسب الصحيفة، تعتبر إحدى العبارات الأساسية الواردة في مسودة الوثيقة التي ستتم الموافقة عليها في قمة الناتو المقرر عقدها في واشنطن في الفترة من 9 إلى 11 يوليو/تموز هي أن حلف شمال الأطلسي "لن يرسل جنودا إلى المعركة".
القوات المسلحة الفرنسية خلال مناورة عسكرية التنين-24، وهي جزء من مناورات المدافع الصامد 2024، التابعة لحلف الناتو في كورزينيوو، شمال بولندا، في 4 مارس 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر لـ"سبوتنيك": الناتو يعزز حدود رومانيا بدفاعات ألمانية والأسلحة تتدفق إلى أوكرانيا
1 مايو, 06:27 GMT
وأضافت الصحيفة أن قادة الدول يخططون أيضًا في القمة لنقل رئاسة مجموعة الاتصال المعنية بالدفاع عن أوكرانيا من وزير الدفاع الأمريكي إلى مقر الناتو في بروكسل.
وفي سياق متصل، شدد الصحفيون على أن "الاستراتيجية التي تبثها الولايات المتحدة لن تتغير، وفي الوقت نفسه، يستعد القادة الغربيون لتغيير المسار".
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