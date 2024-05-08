https://sputnikarabic.ae/20240508/إعلام-الناتو-قد-يتخذ-قرارا-جديدا-بشأن-أوكرانيا-في-واشنطن-1088629876.html
إعلام: الناتو قد يتخذ قرارا جديدا بشأن أوكرانيا في واشنطن
إعلام: الناتو قد يتخذ قرارا جديدا بشأن أوكرانيا في واشنطن
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إيطالية، صباح اليوم الخميس، بأن قادة الدول في حلف شمال الأطلسي "الناتو" قد يتوافقون خلال اجتماعهم المقبل في واشنطن للتخلي عن التدخل المباشر... 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T05:10+0000
2024-05-08T05:10+0000
2024-05-08T05:10+0000
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وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أنه خلال قمة حلف شمال الأطلسي في يوليو/تموز المقبل قد يتوصل قادة الدول إلى صيغة "لا قوات على الأرض، وذلك نقلا عن مسودة خاصة بالاجتماع".وبحسب الصحيفة، تعتبر إحدى العبارات الأساسية الواردة في مسودة الوثيقة التي ستتم الموافقة عليها في قمة الناتو المقرر عقدها في واشنطن في الفترة من 9 إلى 11 يوليو/تموز هي أن حلف شمال الأطلسي "لن يرسل جنودا إلى المعركة".وأضافت الصحيفة أن قادة الدول يخططون أيضًا في القمة لنقل رئاسة مجموعة الاتصال المعنية بالدفاع عن أوكرانيا من وزير الدفاع الأمريكي إلى مقر الناتو في بروكسل.وفي سياق متصل، شدد الصحفيون على أن "الاستراتيجية التي تبثها الولايات المتحدة لن تتغير، وفي الوقت نفسه، يستعد القادة الغربيون لتغيير المسار".
https://sputnikarabic.ae/20240501/مصدر-لـسبوتنيك-الناتو-يعزز-حدود-رومانيا-بدفاعات-ألمانية-والأسلحة-تتدفق-إلى-أوكرانيا-1088420430.html
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العالم
إعلام: الناتو قد يتخذ قرارا جديدا بشأن أوكرانيا في واشنطن
أفادت وسائل إعلام إيطالية، صباح اليوم الخميس، بأن قادة الدول في حلف شمال الأطلسي "الناتو" قد يتوافقون خلال اجتماعهم المقبل في واشنطن للتخلي عن التدخل المباشر في الصراع في أوكرانيا.
وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أنه خلال قمة حلف شمال الأطلسي في يوليو/تموز المقبل قد يتوصل قادة الدول إلى صيغة "لا قوات على الأرض، وذلك نقلا عن مسودة خاصة بالاجتماع".
وبحسب الصحيفة، تعتبر إحدى العبارات الأساسية الواردة في مسودة الوثيقة التي ستتم الموافقة عليها في قمة الناتو المقرر عقدها في واشنطن في الفترة من 9 إلى 11 يوليو/تموز هي أن حلف شمال الأطلسي "لن يرسل جنودا إلى المعركة".
وأضافت الصحيفة أن قادة الدول يخططون أيضًا في القمة لنقل رئاسة مجموعة الاتصال المعنية بالدفاع عن أوكرانيا من وزير الدفاع الأمريكي إلى مقر الناتو في بروكسل.
وفي سياق متصل، شدد الصحفيون على أن "الاستراتيجية التي تبثها الولايات المتحدة لن تتغير، وفي الوقت نفسه، يستعد القادة الغربيون لتغيير المسار".