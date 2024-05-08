https://sputnikarabic.ae/20240508/البنتاغون-يعيد-النظر-في-المساعدات-العسكرية-لإسرائيل-لأسباب-أمنية-تتعلق-بأحداث-رفح-1088654300.html
البنتاغون يعيد النظر في المساعدات العسكرية لإسرائيل لأسباب أمنية تتعلق بأحداث رفح
البنتاغون يعيد النظر في المساعدات العسكرية لإسرائيل لأسباب أمنية تتعلق بأحداث رفح
سبوتنيك عربي
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة ستعيد النظر في بعض أنواع المساعدة العسكرية لإسرائيل بسبب الأحداث في رفح. 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T20:34+0000
2024-05-08T20:34+0000
2024-05-08T20:34+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
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ووفقا له، تعتزم الولايات المتحدة مواصلة القيام بكل ما هو ضروري لضمان حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.وحسبما ذكرت صحيفة "آهبي سي نيوز"، فإن البنتاغون "يقوم حاليًا بمراجعة بعض الإمدادات قصيرة المدى لأسباب أمنية في سياق الأحداث الجارية في رفح".وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت مؤقتًا شحنة ذخائر ذات حمولة عالية إلى إسرائيل وتقوم بمراجعة بعض الشحنات على المدى القريب في ظل الهجمات الإسرائيلية الجارية على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.وقال أوستن خلال جلسة في مجلس الشيوخ الأمريكي: "خلال تقييمنا الوضع، أوقفنا شحنة واحدة من الذخائر ذات الحمولة العالية".وأضاف أوستن أن البنتاغون "لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن استئناف الشحنة المتوقفة مؤقتا".وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في 3 مايو/ أيارالجاري، إنه لا يرى أي مؤشر على أن حركة حماس تخطط لأي هجوم على القوات الأمريكية في قطاع غزة.وتابع: "وبعد قولي هذا.. هذه منطقة قتال وأشياء عدة يمكن أن تحدث، وسوف تحدث"، حسبما أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست".وكان وزير الدفاع الأمريكي قد صرح، في وقت سابق، بأنه "من الممكن أن يتم إطلاق النار على القوات الأمريكية التي تقيم رصيفا عائما قبالة ساحل غزة"، مؤكدا أن "هذه القوات لديها الحق في الرد بإطلاق النار".وقال أوستن خلال كلمة في مجلس النواب: "عادة، يحمل جميع أفراد الخدمة المنتشرة أسلحة، ولديهم القدرة على حماية أنفسهم إذا تعرضوا للخطر".وأكد أوستن أن الجيش الإسرائيلي يوفر حماية للقوة الأمريكية على الرصيف وحوله.
https://sputnikarabic.ae/20240508/الجيش-الإسرائيلي-يخلي-موقعا-استيطانيا-مؤقتا-في-غلاف-غزة-تخوفا-من-تسلل-مسلحين-فلسطينيين-1088653593.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون يعيد النظر في المساعدات العسكرية لإسرائيل لأسباب أمنية تتعلق بأحداث رفح
قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة ستعيد النظر في بعض أنواع المساعدة العسكرية لإسرائيل بسبب الأحداث في رفح.
ووفقا له، تعتزم الولايات المتحدة مواصلة القيام بكل ما هو ضروري لضمان حق إسرائيل في الدفاع عن النفس.
وحسبما ذكرت صحيفة "آهبي سي نيوز"، فإن البنتاغون "يقوم حاليًا بمراجعة بعض الإمدادات قصيرة المدى لأسباب أمنية في سياق الأحداث الجارية في رفح".
كما أعلن رئيس البنتاغون تعليق توريد "الذخيرة الثقيلة".
وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية أوقفت مؤقتًا شحنة ذخائر ذات حمولة عالية إلى إسرائيل وتقوم بمراجعة بعض الشحنات على المدى القريب في ظل الهجمات الإسرائيلية الجارية على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.
وقال أوستن خلال جلسة في مجلس الشيوخ الأمريكي: "خلال تقييمنا الوضع، أوقفنا شحنة واحدة من الذخائر ذات الحمولة العالية".
وأضاف أوستن أن البنتاغون "لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن استئناف الشحنة المتوقفة مؤقتا".
وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في 3 مايو/ أيارالجاري، إنه لا يرى أي مؤشر على أن حركة حماس تخطط لأي هجوم على القوات الأمريكية في قطاع غزة.
وأضاف أوستن في مؤتمر صحفي: "أنا لا أناقش المعلومات الاستخباراتية على المنصة، لكنني لا أرى أي مؤشرات حاليا على أن هناك نية فعلية للقيام بذلك".
وتابع: "وبعد قولي هذا.. هذه منطقة قتال وأشياء عدة يمكن أن تحدث، وسوف تحدث"، حسبما أفادت
صحيفة "جيروزاليم بوست".
وكان وزير الدفاع الأمريكي قد صرح، في وقت سابق، بأنه "من الممكن أن يتم إطلاق النار على القوات الأمريكية التي تقيم رصيفا عائما قبالة ساحل غزة
"، مؤكدا أن "هذه القوات لديها الحق في الرد بإطلاق النار".
وقال أوستن خلال كلمة في مجلس النواب: "عادة، يحمل جميع أفراد الخدمة المنتشرة أسلحة، ولديهم القدرة على حماية أنفسهم إذا تعرضوا للخطر".
وأكد أوستن أن الجيش الإسرائيلي
يوفر حماية للقوة الأمريكية على الرصيف وحوله.