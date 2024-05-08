https://sputnikarabic.ae/20240508/حزب-الله-يستهدف-9-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-الجنوبية-1088628697.html

"حزب الله" يستهدف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

"حزب الله" يستهدف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية

سبوتنيك عربي

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأربعاء، استهداف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان. 08.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-08T00:18+0000

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جنوب لبنان - سبوتنيك. وقال حزب الله في عدة بيانات له إنه نفّذ أمس الثلاثاء في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، عملية ضد مواقع وانتشار الجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية الجنوبية، حيث استهدف عناصره "ضبّاط وجنود الجيش الإسرائيلي أثناء تواجدهم في باحة ‏ثكنة يفتاح بهجوم جوي بالمسيرات الانقضاضية وإصابتهم بدقة وإيقاعهم بين قتيل وجريح, وفي الوقت نفسه استهدفت طائرات أخرى إحدى منصّات القبّة الحديدية المتموضعة جنوب ثكنة راموت نفتالي ‏وأصابتها إصابة مباشرة أدت إلى إعطابها".وقال حزب الله إن مقاتليه "قصفوا التجهيزات التجسسية في موقع السماقة ‏في تلال كفرشوبا، وتجمّعًا لجنود الجيش الإسرائيلي داخل ثكنة راموت نفتالي بصاروخ موجّه وإيقاعهم بين قتيل وجريح، واستهدفوا ثكنة زبدين في مزارع شبعا ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابتها إصابة مباشرة، وقصفوا تجمعًا لجنود الجيش الإسرائيلي قرب ‏مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة، كما قصفوا مبنيين يستخدمهما الجنود في مستعمرة المطلة بالأسلحة ‏المناسبة، ومبنى آخر تتموضع فيه قوة استخبارات للجمع الحربي في مستعمرة المنارة ‏بالأسلحة المناسبة".ولفت البيان إلى أنه "وبعد رصد ومتابعة لجنود ‏الجيش الإسرائيلي في موقع الراهب وأثناء تحركهم داخل إحدى الدشم تم استهدافهم بالأسلحة الصاروخية الموجهة وإصابة الدشمة بشكل مباشر، كما قصفوا مبنيين يستخدمهما جنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة شتولا بالأسلحة المناسبة وأصابتهما إصابة مباشرة".وأوضح البيان أن الجيش الإسرائيلي استهدف "18 بلدة في جنوب لبنان حيث قصف في القطاع الشرقي من جنوب لبنان بلدات الخيام، كفر كلا، حولا، تلة الحمامص، كفرحمام، بليدا، كفرشوبا، شبعا، وفي القطاع الأوسط قصف بلدات عيترون، مارون الراس، عيتا الشعب، يارون، وفي القطاع الغربي قصف بالمدفعية الثقيلة بلدات طير حرفا، جبل بلاط، الجبين، شيحين، علما الشعب، واللبونة".هذا وتستمر المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أماناً.وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بوقت سابق الشهر الماضي، أنه تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".

https://sputnikarabic.ae/20240507/إسرائيل-تعلن-مقتل-جنديين-اثنين-في-استهداف-نفذه-حزب-الله-بطائرة-مسيرة-على-الحدود-مع-لبنان-1088593334.html

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