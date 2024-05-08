https://sputnikarabic.ae/20240508/روسيا-العملية-الإسرائيلية-في-رفح-عامل-إضافي-لزعزة-استقرار-الشرق-الأوسط------1088634154.html

روسيا: العملية الإسرائيلية في رفح عامل إضافي لزعزة استقرار الشرق الأوسط

روسيا: العملية الإسرائيلية في رفح عامل إضافي لزعزة استقرار الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن العملية العسكرية البرية الإسرائيلية في مدينة رفح هي بمثابة عامل إضافي لزعزعة... 08.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-08T09:09+0000

2024-05-08T09:09+0000

2024-05-08T09:32+0000

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، إن "أحد العوامل الأخرى المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك بالنسبة للمنطقة بأسرها، كان إطلاق عملية عسكرية برية إسرائيلية في رفح في جنوبي غزة".وشددت المتحدثة على أن روسيا " تطالب بالامتثال الصارم لأحكام القانون الدولي الإنساني".وبدورها، أكدت الفصائل الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنها لن تقبل أي شكل من أشكال الوصاية على معبر رفح الفلسطيني من أي جهة كانت".ودعا البيان، "الجامعة العربية وكافة الدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها الأشقاء في جمهورية مصر العربية بما تمثل من ثقل على المستوى الدولي والإقليمي إلى رفض أي مخططات ومحاولات تمس بالسيادة الفلسطينية المصرية على معبر رفح".كما دعت الفصائل الفلسطينية، "كافة الأطراف إلى رفض أي شكل من أشكال التعاون مع مثل هذه المخططات"، مؤكدة أن إدارة الوضع الداخلي هو شأن فلسطيني خالص يتم التوافق عليه وطنيا عبر الآليات المتبعة والمتوافق عليها.وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة، لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".

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https://sputnikarabic.ae/20240508/الفصائل-الفلسطينية-تستنهض-الدول-العربية-لا-سيما-مصر-في-وجه-مخططات-بمعبر-رفح-1088633778.html

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روسيا, العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة