https://sputnikarabic.ae/20240508/زعيم-حزب-فرنسي-يدعو-للانسحاب-من-حلف-شمال-الأطلسي-1088649507.html
زعيم حزب فرنسي يدعو للانسحاب من حلف شمال الأطلسي
زعيم حزب فرنسي يدعو للانسحاب من حلف شمال الأطلسي
سبوتنيك عربي
دعا زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي، فلوريان فيليبو، إلى الانسحاب من حلف شمال الأطلسي بسبب خطر إرسال قوات إلى أوكرانيا. 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T16:28+0000
2024-05-08T16:28+0000
2024-05-08T16:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الناتو
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وأضاف فيليبو على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه "بسبب تهديد ماكرون بإرسال قوات إلى أوكرانيا كل صباح، فقد صدقوا كلمته، وتم تضخيم الشائعات... إلى أين نحن ذاهبون؟! نحن بحاجة ماسة إلى مغادرة الناتو والدفاع عن العالم!".وبحسب السياسي، يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه حماس الناتو لهذه الفكرة، وأضاف فيليبو أن بولندا بدأت أيضًا الحديث عن إمكانية إرسال جنودها.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية
https://sputnikarabic.ae/20240508/ضابط-روسي-جهاز-أمن-الدولة-الأوكراني-يعدم-جنود-جيشه-الفارين-من-الخط-الأمامي-1088645765.html
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روسيا, الناتو
زعيم حزب فرنسي يدعو للانسحاب من حلف شمال الأطلسي
16:28 GMT 08.05.2024 (تم التحديث: 16:36 GMT 08.05.2024)
دعا زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي، فلوريان فيليبو، إلى الانسحاب من حلف شمال الأطلسي بسبب خطر إرسال قوات إلى أوكرانيا.
وأضاف فيليبو على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه "بسبب تهديد ماكرون بإرسال قوات إلى أوكرانيا كل صباح، فقد صدقوا كلمته، وتم تضخيم الشائعات... إلى أين نحن ذاهبون؟! نحن بحاجة ماسة إلى مغادرة الناتو والدفاع عن العالم!".
وبحسب السياسي، يأتي ذلك في وقت يتزايد فيه حماس الناتو لهذه الفكرة، وأضاف فيليبو أن بولندا بدأت أيضًا الحديث عن إمكانية إرسال جنودها.
وأضاف: "أعلنت بريطانيا أن لأوكرانيا الحق في ضرب روسيا بأسلحتها، وهذه نقطة تحول".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية