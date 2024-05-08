https://sputnikarabic.ae/20240508/كفوري-لـسبوتنيك-بوتين-نجح-في-حماية-روسيا-من-مخطط-غربي-للاستيلاء-على-مواردها-1088638797.html

كفوري لـ"سبوتنيك": بوتين نجح في حماية روسيا من مخطط غربي للاستيلاء على مواردها

كفوري لـ"سبوتنيك": بوتين نجح في حماية روسيا من مخطط غربي للاستيلاء على مواردها

سبوتنيك عربي

شدد الخبير في الشأن الروسي، إسكندر كفوري، على أهمية عيد النصر الروسي بالنسبة للشعب الروسي، ففي كل بيت فُقد مدافع عن هذه الأرض، وهناك حرب متجددة يقوم بها الغرب... 08.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-08T11:26+0000

2024-05-08T11:26+0000

2024-05-08T11:26+0000

العالم العربي

تقارير سبوتنيك

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وفنّد كفوري في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، أهم المراحل التي مرت بها روسيا وخلال عهد الرئيس فلاديمير بوتين، إذ قال: "فترة 2000 و2007 كانت مرحلة العمل الكثيف لإعمار هذه الدولة، والعام 2007 كان مهمًّا جدً وشكل منعطفاً كبيراً في المسيرة الروسية العالمية حين كشف بوتين ما يقوم به الغرب لتدمير روسيا واستطاعت بعدها روسيا أن تقف بقوة بعد حرب جورجيا وعادت إلى الحلبة الدولية، واستمرت بعدها عملية الإنماء وتقوية الجيش الروسي وبدأ عصر النهضة، حتى وصلنا إلى العام 2015 ودخلت روسيا إلى سوريا مما أعطاها دفعاً قوياً حول رؤيتها للمنطقة واستمرت حتى العام 2022، عندما حاول الغرب تطويق موسكو وفشل كما هو واضح اليوم".واستبعد إسكندر "وقوع مواجهة مباشرة بين "الناتو" وروسيا وخصوصا بعد غياب أي رغبة لدى الشباب بالقتال من أجل رئيس يراكم أمواله في البنوك الإسرائيلية أي فلاديمير زيلينسكي"، لافتاً إلى أن "هناك 62% من موظفي القطاع العام في أوكرانيا عوقبوا بالفساد"، وأضاف أن "التخلي عن زيلينسكي لن يحدث تغييراً كبيراً في مسار الصراع إذ أن أوكرانيا فقدت سيادتها منذ زمن طويل، وأن الأسماء المطروحة اليوم مثل عمدة كييف أو وزير الدفاع المعزول كلهم لديه ارتباطات خارجية على سبيل المثال مع المخابرات البريطانية".وشدّد إسكندر على أنه "لا يمكن غزو روسيا مطالباً الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعودة إلى التاريخ وقراءته جيداً لمعرفة مصير نابليون بونابرت"، محذّراً من أن "المستفيد الوحيد من هذه المعركة على موسكو هي واشنطن، فأوروبا تخسر وأوكرانيا تخسر والإدارة الأمريكية سعت إلى هذه الحرب لتمنع التلاقي بين الاتحاد الأوروبي وروسيا".وختم إسكندر حديثه بالإشارة إلى أهمية العلاقات الروسية الصينية، معتبراً أن "الرئيس الصيني شي جينغ بينغ ذكي جداً وعرف كيف تعامل مع نظيره الفرنسي، إذ أنّه يعرف جيّداّ أنّ ماكرون أداة بيد الغرب".

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