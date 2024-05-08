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صدى الحياة
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هل ينجح الرئيس الصيني في تهيئة الظروف لمفاوضات سلام حول أوكرانيا
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أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
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قيادي فلسطيني: إسرائيل مستمرة في عمليتها في رفح وتمهد لتكرار المشهد في الضقة الغربية
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لقاء سبوتنيك
قيادي فلسطيني: إسرائيل مستمرة في عمليتها في رفح وتمهد لتكرار المشهد في الضقة الغربية
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https://sputnikarabic.ae/20240508/متحدث-باسم-نتنياهو-عمليتنا-قرب-الحدود-المصرية-لا-تخالف-معاهدة-السلام-بين-الجانبين-1088647164.html
متحدث باسم نتنياهو: عمليتنا قرب الحدود المصرية لا تخالف معاهدة السلام بين الجانبين
متحدث باسم نتنياهو: عمليتنا قرب الحدود المصرية لا تخالف معاهدة السلام بين الجانبين
سبوتنيك عربي
صرح أوفير جنلدمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بأن العملية العسكرية التي يجريها الجيش الإسرائيلي على الحدود المصرية... 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T14:41+0000
2024-05-08T14:41+0000
العالم العربي
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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ونقلت وكالة "أنباء العالم العربي" عن جندلمان تأكيده أن بلاده تعي الحساسية المتعلقة بإجراء عملية عسكرية قرب الحدود المصرية، مشيرًا إلى أن العملية ستستمر لحين "القضاء" على "حماس" والإفراج عن المحتجزين في القطاع.وأضاف المتحدث الإسرائيلي: "قواتنا تواصل عملياتها العسكرية المركزة والمحدودة في معبر رفح، الذي استخدم من قبل حماس على مدار سنوات طويلة لتهريب الأسلحة للقطاع"، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي قتل 20 مسلحا من حركة حماس في محيط المعبر.في سياق متصل، قال جندلمان فيما يتعلق بالمفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس وجهود الوساطة المبذولة بشأنها، فإن مقترح حماس بخصوص مفاوضات الإفراج عن المحتجزين "بعيد جدا عن ثوابتنا ومواقفنا".يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن، أمس الثلاثاء، سيطرته بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية في عملية عسكرية بدأها يوم الاثنين.وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن العملية العسكرية البرية الإسرائيلية في مدينة رفح هي بمثابة عامل إضافي لزعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط، مشددةً على أن موسكو تطالب بالامتثال إلى القانون الدولي الإنساني.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن "أحد العوامل الأخرى المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك بالنسبة للمنطقة بأسرها، كان إطلاق عملية عسكرية برية إسرائيلية في رفح جنوبي غزة".وتابعت زاخاروفا: "يتركز نحو مليون ونصف المليون مدني فلسطيني هناك"، وشددت المتحدثة على أن روسيا " تطالب بالامتثال الصارم لأحكام القانون الدولي الإنساني".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة، لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".
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العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

متحدث باسم نتنياهو: عمليتنا قرب الحدود المصرية لا تخالف معاهدة السلام بين الجانبين

14:41 GMT 08.05.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIBمعبر رفح بين قطاع غزة ومصر
معبر رفح بين قطاع غزة ومصر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
© AFP 2023 / SAID KHATIB
تابعنا عبر
صرح أوفير جنلدمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بأن العملية العسكرية التي يجريها الجيش الإسرائيلي على الحدود المصرية لا تخالف على الإطلاق معاهدة السلام المبرمة بين الجانبين.
ونقلت وكالة "أنباء العالم العربي" عن جندلمان تأكيده أن بلاده تعي الحساسية المتعلقة بإجراء عملية عسكرية قرب الحدود المصرية، مشيرًا إلى أن العملية ستستمر لحين "القضاء" على "حماس" والإفراج عن المحتجزين في القطاع.
وأضاف المتحدث الإسرائيلي: "قواتنا تواصل عملياتها العسكرية المركزة والمحدودة في معبر رفح، الذي استخدم من قبل حماس على مدار سنوات طويلة لتهريب الأسلحة للقطاع"، مؤكدًا أن الجيش الإسرائيلي قتل 20 مسلحا من حركة حماس في محيط المعبر.
المدنيون في رفح ينزحون عن الملاذ الأخير في رحلة جديدة إلى المجهول - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
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في سياق متصل، قال جندلمان فيما يتعلق بالمفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس وجهود الوساطة المبذولة بشأنها، فإن مقترح حماس بخصوص مفاوضات الإفراج عن المحتجزين "بعيد جدا عن ثوابتنا ومواقفنا".
يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن، أمس الثلاثاء، سيطرته بالكامل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح البري الفاصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية في عملية عسكرية بدأها يوم الاثنين.
وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن العملية العسكرية البرية الإسرائيلية في مدينة رفح هي بمثابة عامل إضافي لزعزعة استقرار الوضع في الشرق الأوسط، مشددةً على أن موسكو تطالب بالامتثال إلى القانون الدولي الإنساني.
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الفصائل الفلسطينية تستنهض الدول العربية لا سيما مصر في وجه مخططات بمعبر رفح
08:56 GMT
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن "أحد العوامل الأخرى المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك بالنسبة للمنطقة بأسرها، كان إطلاق عملية عسكرية برية إسرائيلية في رفح جنوبي غزة".
وتابعت زاخاروفا: "يتركز نحو مليون ونصف المليون مدني فلسطيني هناك"، وشددت المتحدثة على أن روسيا " تطالب بالامتثال الصارم لأحكام القانون الدولي الإنساني".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة، لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".
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