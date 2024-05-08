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https://sputnikarabic.ae/20240508/مركز-مكافحة-الأوبئة-الأردني-ينفي-ظهور-آثار-جانبية-لدى-متلقي-لقاح-أسترازينيكا-منذ-عامين-1088650710.html
مركز مكافحة الأوبئة الأردني ينفي ظهور آثار جانبية لدى متلقي لقاح "أسترازينيكا" منذ عامين
مركز مكافحة الأوبئة الأردني ينفي ظهور آثار جانبية لدى متلقي لقاح "أسترازينيكا" منذ عامين
سبوتنيك عربي
نفى رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة الأردني، عادل البلبيسي، اليوم الأربعاء، ظهور آثار جانبية لدى متلقي لقاح "أسترازينيكا" الواقي من فيروس كورونا منذ عامين. 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T17:02+0000
2024-05-08T17:02+0000
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ونقلت وكالة "عمون" عن البلبيسي أن التجلط يعتبر عرضا جانبيا نادرا جدا لا يستحق إثارة القلق، وهذه الأعراض نادرة جدا وتحدث بعد أسبوع إلى 42 يوم من أخذ اللقاح، مشيرا إلى أن من "أخذ اللقاح قبل سنتين فالآن لا يوجد أي إمكانية لحدوث آثار جانبية بعد هذه المدة".وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت في وقت سابق عن أن شركة الأدوية البريطانية السويدية قد أقرت بأن اللقاح يسبب آثارا جانبية مثل جلطات الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية.وأكد رئيس المركز عدم وجود لقاح "أسترازينيكا" في الأردن منذ عام 2021، مشيرا إلى أنه "منذ بدأت الشائعات حول إمكانية حدوث تجلطات نتيجة هذا اللقاح أوقفنا استعماله ونحن أساسا كنا اشترينا كمية قليلة جدا من هذا المطعوم وأوقفنا استعماله في ذلك الوقت".شهدت أواخر أبريل/ نيسان الماضي تداول أخبار عن التأثيرات الضارة للقاح فيروس "كورونا" الذي أنتجته شركة "أسترازينيكا"، وذلك بعد أن قدم بعض المستخدمين دعاوى قضائية ضد الشركة المنتجة، نتيجة تعرضهم لآثار جانبية خطيرة نتيجة تلقي اللقاح.وفي أول تعليق لوزارة الصحة المصرية، قال المتحدث الرسمي للوزارة حسام عبد الغفار، إن "التجلط كعرض جانبي لبعض التطعيمات معروف من سنة 2021، وهو نادر جدا، إذ يبلغ ثلاث حالات من كل مليون ونسبة حدوثه بعد التطعيم تقارب نسبة حدوث التجلط من غير أخذ التطعيم، عند الفئات الأكثر عرضة لحدوثه، ولهذا لم توص أي من الجهات الصحية الدولية أو المحلية بإيقاف أو منع التطعيم، وإنما جاءت التوصيات بتفضيل عدم استخدامه في فئات محددة".وأضاف أن "الفيروس نفسه أخطر بكثير في التسبب في الجلطات والوفاة من التطعيمات، فاحتمال حدوث جلطات مع كوڤيد تساوي تقريبا 10 أضعاف أعلى من فرصتها بعد التطعيم".من جهته، قال مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح في مصر، الدكتور مصطفى محمدى، إنه "يتم اختبار اللقاحات بشكل عالي المستوى ولا يمكن السماح بإعطائها للمواطنين إلا بعد التأكد من مأمونيتها ثم فاعليتها".
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العالم, العالم العربي, الصحة, أخبار الأردن
العالم, العالم العربي, الصحة, أخبار الأردن

مركز مكافحة الأوبئة الأردني ينفي ظهور آثار جانبية لدى متلقي لقاح "أسترازينيكا" منذ عامين

17:02 GMT 08.05.2024
© AFP 2023 / John Cairns اللقاح البريطاني أسترازينيكا
اللقاح البريطاني أسترازينيكا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
© AFP 2023 / John Cairns
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نفى رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة الأردني، عادل البلبيسي، اليوم الأربعاء، ظهور آثار جانبية لدى متلقي لقاح "أسترازينيكا" الواقي من فيروس كورونا منذ عامين.
ونقلت وكالة "عمون" عن البلبيسي أن التجلط يعتبر عرضا جانبيا نادرا جدا لا يستحق إثارة القلق، وهذه الأعراض نادرة جدا وتحدث بعد أسبوع إلى 42 يوم من أخذ اللقاح، مشيرا إلى أن من "أخذ اللقاح قبل سنتين فالآن لا يوجد أي إمكانية لحدوث آثار جانبية بعد هذه المدة".
وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت في وقت سابق عن أن شركة الأدوية البريطانية السويدية قد أقرت بأن اللقاح يسبب آثارا جانبية مثل جلطات الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية.
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وأكد رئيس المركز عدم وجود لقاح "أسترازينيكا" في الأردن منذ عام 2021، مشيرا إلى أنه "منذ بدأت الشائعات حول إمكانية حدوث تجلطات نتيجة هذا اللقاح أوقفنا استعماله ونحن أساسا كنا اشترينا كمية قليلة جدا من هذا المطعوم وأوقفنا استعماله في ذلك الوقت".
شهدت أواخر أبريل/ نيسان الماضي تداول أخبار عن التأثيرات الضارة للقاح فيروس "كورونا" الذي أنتجته شركة "أسترازينيكا"، وذلك بعد أن قدم بعض المستخدمين دعاوى قضائية ضد الشركة المنتجة، نتيجة تعرضهم لآثار جانبية خطيرة نتيجة تلقي اللقاح.
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وفي أول تعليق لوزارة الصحة المصرية، قال المتحدث الرسمي للوزارة حسام عبد الغفار، إن "التجلط كعرض جانبي لبعض التطعيمات معروف من سنة 2021، وهو نادر جدا، إذ يبلغ ثلاث حالات من كل مليون ونسبة حدوثه بعد التطعيم تقارب نسبة حدوث التجلط من غير أخذ التطعيم، عند الفئات الأكثر عرضة لحدوثه، ولهذا لم توص أي من الجهات الصحية الدولية أو المحلية بإيقاف أو منع التطعيم، وإنما جاءت التوصيات بتفضيل عدم استخدامه في فئات محددة".
وأضاف أن "الفيروس نفسه أخطر بكثير في التسبب في الجلطات والوفاة من التطعيمات، فاحتمال حدوث جلطات مع كوڤيد تساوي تقريبا 10 أضعاف أعلى من فرصتها بعد التطعيم".
من جهته، قال مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح في مصر، الدكتور مصطفى محمدى، إنه "يتم اختبار اللقاحات بشكل عالي المستوى ولا يمكن السماح بإعطائها للمواطنين إلا بعد التأكد من مأمونيتها ثم فاعليتها".
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