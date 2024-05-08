https://sputnikarabic.ae/20240508/وزير-المالية-السعودي-يعلن-أن-العجز-في-ميزانية-المملكة-مقصود-1088637158.html

وزير المالية السعودي يعلن أن العجز في ميزانية المملكة "مقصود"

وزير المالية السعودي يعلن أن العجز في ميزانية المملكة "مقصود"

سبوتنيك عربي

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن "العجز في الميزانية السعودية مقصود"، مؤكدا تفهم الحكومة للمخاوف بشأن تأثيره المحتمل في الاقتصاد. 08.05.2024, سبوتنيك عربي

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وأوضح الجدعان، في حوار خاص مع "الاقتصادية"، أن "إدارة العجز في الميزانية أحد أهم أولويات الحكومة"، مضيفا: "نحن ننفذ استراتيجيات تهدف إلى إدارة الدين المستدام". وأعلنت وزارة المالية، الأحد الماضي، الميزانية السعودية للربع الأول، حيث سجلت عجزا بنحو 12.4 مليار ريال وهو سادس عجز فصلي على التوالي، في حين بلغت الإيرادات 293.4 مليار ريال وبإنفاق قياسي بلغ 305.8 مليار ريال. ووفقا لبيانات وزارة المالية فقد سجلت الميزانية السعودية إيرادات نفطية بلغت قيمتها 182 مليار ريال في الربع الأول من 2024، فيما ارتفعت قيمة الإيرادات غير النفطية بنسبة 9% إلى 111.5 مليار ريال. ومن المتوقع أن يشهد اقتصاد المملكة نموا بـ 4.4%، على أن يستمر في الارتفاع في 2025 عند 5.7%، وبنسبة 5.1% في 2026،كما تتوقع المالية السعودية أن يتراجع معدل التضخم خلال 2024 إلى 2.2% من 2.6%، وأن ينخفض إلى ما دون الـ 2% في 2026.وكانت ميزانية 2023 قد قدرت الإيرادات بنحو 1.193 تريليون ريال، والنفقات نحو 1.275 تريليون ريال، وأن يسجل العجز 82 مليار ريال، ما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

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