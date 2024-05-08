وزير المالية السعودي يعلن أن العجز في ميزانية المملكة "مقصود"

عربي
القوات الروسية تحرر كيسلوفكا ونوفوكالينوفو في منطقة العملية العسكرية الخاصة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
On air
08:16 GMT
29 د
صدى الحياة
مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
08:45 GMT
5 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: بوتين يتمتع بكاريزما فريدة من نوعها في العالم وروسيا بحاجة إليه
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل ينجح الرئيس الصيني في تهيئة الظروف لمفاوضات سلام حول أوكرانيا
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
08:17 GMT
25 د
On air
08:42 GMT
18 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل ينجح الرئيس الصيني في تهيئة الظروف لمفاوضات سلام حول أوكرانيا
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240508/وزير-المالية-السعودي-يعلن-أن-العجز-في-ميزانية-المملكة-مقصود-1088637158.html
وزير المالية السعودي يعلن أن العجز في ميزانية المملكة "مقصود"
وزير المالية السعودي يعلن أن العجز في ميزانية المملكة "مقصود"
سبوتنيك عربي
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن "العجز في الميزانية السعودية مقصود"، مؤكدا تفهم الحكومة للمخاوف بشأن تأثيره المحتمل في الاقتصاد. 08.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-08T10:56+0000
2024-05-08T10:56+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
اقتصاد
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104368/90/1043689084_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_83d12d30f2cb82ec2ef6726fe0cb277e.jpg
وأوضح الجدعان، في حوار خاص مع "الاقتصادية"، أن "إدارة العجز في الميزانية أحد أهم أولويات الحكومة"، مضيفا: "نحن ننفذ استراتيجيات تهدف إلى إدارة الدين المستدام". وأعلنت وزارة المالية، الأحد الماضي، الميزانية السعودية للربع الأول، حيث سجلت عجزا بنحو 12.4 مليار ريال وهو سادس عجز فصلي على التوالي، في حين بلغت الإيرادات 293.4 مليار ريال وبإنفاق قياسي بلغ 305.8 مليار ريال. ووفقا لبيانات وزارة المالية فقد سجلت الميزانية السعودية إيرادات نفطية بلغت قيمتها 182 مليار ريال في الربع الأول من 2024، فيما ارتفعت قيمة الإيرادات غير النفطية بنسبة 9% إلى 111.5 مليار ريال. ومن المتوقع أن يشهد اقتصاد المملكة نموا بـ 4.4%، على أن يستمر في الارتفاع في 2025 عند 5.7%، وبنسبة 5.1% في 2026،كما تتوقع المالية السعودية أن يتراجع معدل التضخم خلال 2024 إلى 2.2% من 2.6%، وأن ينخفض إلى ما دون الـ 2% في 2026.وكانت ميزانية 2023 قد قدرت الإيرادات بنحو 1.193 تريليون ريال، والنفقات نحو 1.275 تريليون ريال، وأن يسجل العجز 82 مليار ريال، ما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
https://sputnikarabic.ae/20220515/الموازنة-السعودية-تحقق-فائضا-يتجاوز-15-مليار-دولار-في-الربع-الأول-من-2022-1062268855.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104368/90/1043689084_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_c098a5a954015fce5f546b35f2c8f166.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزير المالية السعودي يعلن أن العجز في ميزانية المملكة "مقصود"

10:56 GMT 08.05.2024
© AP Photo / Amr Nabilوزير المالية السعودي محمد عبد الله الجدعان
وزير المالية السعودي محمد عبد الله الجدعان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن "العجز في الميزانية السعودية مقصود"، مؤكدا تفهم الحكومة للمخاوف بشأن تأثيره المحتمل في الاقتصاد.
وأوضح الجدعان، في حوار خاص مع "الاقتصادية"، أن "إدارة العجز في الميزانية أحد أهم أولويات الحكومة"، مضيفا: "نحن ننفذ استراتيجيات تهدف إلى إدارة الدين المستدام".
وأعلنت وزارة المالية، الأحد الماضي، الميزانية السعودية للربع الأول، حيث سجلت عجزا بنحو 12.4 مليار ريال وهو سادس عجز فصلي على التوالي، في حين بلغت الإيرادات 293.4 مليار ريال وبإنفاق قياسي بلغ 305.8 مليار ريال.
الريال السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2022
الموازنة السعودية تحقق فائضا يتجاوز 15 مليار دولار في الربع الأول من 2022
15 مايو 2022, 16:25 GMT
ووفقا لبيانات وزارة المالية فقد سجلت الميزانية السعودية إيرادات نفطية بلغت قيمتها 182 مليار ريال في الربع الأول من 2024، فيما ارتفعت قيمة الإيرادات غير النفطية بنسبة 9% إلى 111.5 مليار ريال.
ومن المتوقع أن يشهد اقتصاد المملكة نموا بـ 4.4%، على أن يستمر في الارتفاع في 2025 عند 5.7%، وبنسبة 5.1% في 2026،كما تتوقع المالية السعودية أن يتراجع معدل التضخم خلال 2024 إلى 2.2% من 2.6%، وأن ينخفض إلى ما دون الـ 2% في 2026.
وكانت ميزانية 2023 قد قدرت الإيرادات بنحو 1.193 تريليون ريال، والنفقات نحو 1.275 تريليون ريال، وأن يسجل العجز 82 مليار ريال، ما يمثل 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Мужчины идут сквозь завалы мимо поврежденных зданий с пакетами гуманитарной помощи - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مخزون المساعدات الإنسانية في غزة يكفي ليوم واحد.. فيديو وصور12:02 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала