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إصابة 11 في السنغال إثر خروج طائرة ركاب "بوينغ" عن المدرج... فيديو
إصابة 11 في السنغال إثر خروج طائرة ركاب "بوينغ" عن المدرج... فيديو
سبوتنيك عربي
خرجت طائرة ركاب من طراز "بوينغ" عن المدرج في مطار داكار الدولي، أثناء إقلاعها في وقت مبكر من اليوم الخميس، مما أسفر عن إصابة 11 شخصا، وإغلاق المطار لنحو 12... 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T15:21+0000
2024-05-09T15:38+0000
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وقالت شركة إدارة المطار في بيان، إن رحلة الخطوط الجوية السنغالية كانت متجهة إلى العاصمة المالية باماكو، وعلى متنها 78 راكبا.وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، الطائرة في منطقة مليئة بالأشجار، بينما كان المسعفون يحيطون بشخص مصاب.وفي وقت لاحق من اليوم، أعلن إعادة فتح مطار بليز دياني السنغالي خارج دكار، بعد ساعات من وقوع الحادث.وقالت الشركة المشغلة للمطار في بيان: "نبلغكم أن مطار بليز دياني الدولي أعيد فتحه، وقد استؤنفت عمليات المطار كالمعتاد"، بعد أن خرجت الطائرة "B737/300"، وهي رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية السنغالية مستأجرة من قبل شركة "ترانس إير"، المملوكة للقطاع الخاص، عن المدرج أثناء الإقلاع، تاركة 4 ركاب يصب بأذى خطير.وجاء حادث الطائرة، في الوقت الذي تواجه فيه الخطوط الجوية السنغالية انتقادات وشكاوى من الركاب، بشأن انتظام من تأخير الرحلات الداخلية والدولية.
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إصابة 11 في السنغال إثر خروج طائرة ركاب "بوينغ" عن المدرج... فيديو

15:21 GMT 09.05.2024 (تم التحديث: 15:38 GMT 09.05.2024)
© AFP 2023 / Sylvain Thomasطائرة شحن من طراز بوينغ 737 تنزلق في بحيرة بعد هبوطها في مونبلييه، فرنسا
طائرة شحن من طراز بوينغ 737 تنزلق في بحيرة بعد هبوطها في مونبلييه، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
طائرة شحن من طراز بوينغ 737 تنزلق في بحيرة بعد هبوطها في مونبلييه، فرنسا
© AFP 2023 / Sylvain Thomas
تابعنا عبر
خرجت طائرة ركاب من طراز "بوينغ" عن المدرج في مطار داكار الدولي، أثناء إقلاعها في وقت مبكر من اليوم الخميس، مما أسفر عن إصابة 11 شخصا، وإغلاق المطار لنحو 12 ساعة، بحسب ما أعلنت الشركة المشغلة للطائرة.
وقالت شركة إدارة المطار في بيان، إن رحلة الخطوط الجوية السنغالية كانت متجهة إلى العاصمة المالية باماكو، وعلى متنها 78 راكبا.
وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، الطائرة في منطقة مليئة بالأشجار، بينما كان المسعفون يحيطون بشخص مصاب.
وفي وقت لاحق من اليوم، أعلن إعادة فتح مطار بليز دياني السنغالي خارج دكار، بعد ساعات من وقوع الحادث.
وقالت الشركة المشغلة للمطار في بيان: "نبلغكم أن مطار بليز دياني الدولي أعيد فتحه، وقد استؤنفت عمليات المطار كالمعتاد"، بعد أن خرجت الطائرة "B737/300"، وهي رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية السنغالية مستأجرة من قبل شركة "ترانس إير"، المملوكة للقطاع الخاص، عن المدرج أثناء الإقلاع، تاركة 4 ركاب يصب بأذى خطير.
وجاء حادث الطائرة، في الوقت الذي تواجه فيه الخطوط الجوية السنغالية انتقادات وشكاوى من الركاب، بشأن انتظام من تأخير الرحلات الداخلية والدولية.
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