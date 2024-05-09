إصابة 11 في السنغال إثر خروج طائرة ركاب "بوينغ" عن المدرج... فيديو
15:21 GMT 09.05.2024 (تم التحديث: 15:38 GMT 09.05.2024)
© AFP 2023 / Sylvain Thomasطائرة شحن من طراز بوينغ 737 تنزلق في بحيرة بعد هبوطها في مونبلييه، فرنسا
طائرة شحن من طراز بوينغ 737 تنزلق في بحيرة بعد هبوطها في مونبلييه، فرنسا
© AFP 2023 / Sylvain Thomas
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خرجت طائرة ركاب من طراز "بوينغ" عن المدرج في مطار داكار الدولي، أثناء إقلاعها في وقت مبكر من اليوم الخميس، مما أسفر عن إصابة 11 شخصا، وإغلاق المطار لنحو 12 ساعة، بحسب ما أعلنت الشركة المشغلة للطائرة.
وقالت شركة إدارة المطار في بيان، إن رحلة الخطوط الجوية السنغالية كانت متجهة إلى العاصمة المالية باماكو، وعلى متنها 78 راكبا.
وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، الطائرة في منطقة مليئة بالأشجار، بينما كان المسعفون يحيطون بشخص مصاب.
A plane skidded off the runway during take-off at Senegal's largest airport Blaise Diagne in Dakar.— FlashFeed (@FlashFeed365) May 9, 2024
The Transair Boeing 737-38J (6V-AJE) bound for Bamako had 78 passengers on board.
11 people have been injured, four of them seriously.
The airport is closed until further notice. pic.twitter.com/GpwTkGW2vH
وفي وقت لاحق من اليوم، أعلن إعادة فتح مطار بليز دياني السنغالي خارج دكار، بعد ساعات من وقوع الحادث.
Nous vous informons de la réouverture de l’aéroport international Blaise Diagne.— Aéroport Dakar Blaise Diagne (@DKaeroport) May 9, 2024
Les opérations aéroportuaires ont repris normalement.#las pic.twitter.com/FQHLjysgxN
وقالت الشركة المشغلة للمطار في بيان: "نبلغكم أن مطار بليز دياني الدولي أعيد فتحه، وقد استؤنفت عمليات المطار كالمعتاد"، بعد أن خرجت الطائرة "B737/300"، وهي رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية السنغالية مستأجرة من قبل شركة "ترانس إير"، المملوكة للقطاع الخاص، عن المدرج أثناء الإقلاع، تاركة 4 ركاب يصب بأذى خطير.
وجاء حادث الطائرة، في الوقت الذي تواجه فيه الخطوط الجوية السنغالية انتقادات وشكاوى من الركاب، بشأن انتظام من تأخير الرحلات الداخلية والدولية.