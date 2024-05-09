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17:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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https://sputnikarabic.ae/20240509/إعلام-4-دول-أوروبية-قد-تعترف-بدولة-فلسطين-بشكل-مشترك-1088672627.html
إعلام: 4 دول أوروبية قد تعترف بدولة فلسطين بشكل مشترك
إعلام: 4 دول أوروبية قد تعترف بدولة فلسطين بشكل مشترك
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أيرلندية، اليوم الخميس، بأن أربع دول أوروبية تعتزم إصدار إعلان مشترك للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الفترة المقبلة. 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T13:06+0000
2024-05-09T13:06+0000
العالم
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وذكرت هيئة الإذاعة الأيرلندية "RTE"، نقلاً عن مصادر خاصة، أن "أيرلندا وإسبانيا وعددا من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى تعتبر يوم 21 مايو/ أيار موعدا للاعتراف المشترك بالدولة الفلسطينية".وفي سياق آخر، أكد مصدر آخر زيادة الاتصالات لهذا الغرض بين دبلن ومدريد، وكذلك ليوبليانا وفاليتا.وفي وقت سابق، رجّح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اعتراف دول أوروبية عدة بالدولة الفلسطينية، بحلول نهاية مايو المقبل.ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن بوريل، تصريحاته خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، التي توقع فيها الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين في ظل الوضع المتأزم في قطاع غزة، وتردي الأوضاع الإنسانية التي وصلت إلى حد المجاعة.وتعهد بوريل بأن "الاتحاد الأوروبي والأردن سيواصلان العمل معا لتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة"، مشيرا عبر منصة "إكس"، إلى أنه بحث مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي "الوضع المُقلق في الضفة الغربية وغزة، وضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتوصل لحل سياسي يوفر السلام والأمن".
https://sputnikarabic.ae/20240429/بوريل-يتوقع-اعتراف-دول-أوروبية-عدة-بدولة-فلسطين-بحلول-نهاية-مايو-المقبل-1088379443.html
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العالم
العالم

إعلام: 4 دول أوروبية قد تعترف بدولة فلسطين بشكل مشترك

13:06 GMT 09.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayoمقر الاتحاد الأوروبي
مقر الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
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أفادت وسائل إعلام أيرلندية، اليوم الخميس، بأن أربع دول أوروبية تعتزم إصدار إعلان مشترك للاعتراف بالدولة الفلسطينية في الفترة المقبلة.
وذكرت هيئة الإذاعة الأيرلندية "RTE"، نقلاً عن مصادر خاصة، أن "أيرلندا وإسبانيا وعددا من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى تعتبر يوم 21 مايو/ أيار موعدا للاعتراف المشترك بالدولة الفلسطينية".
وفي سياق آخر، أكد مصدر آخر زيادة الاتصالات لهذا الغرض بين دبلن ومدريد، وكذلك ليوبليانا وفاليتا.
بوريل: من الضروري أن يتجنب لبنان جره إلى صراع إقليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
بوريل يتوقع اعتراف دول أوروبية عدة بدولة فلسطين بحلول نهاية مايو المقبل
29 أبريل, 13:04 GMT
وفي وقت سابق، رجّح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اعتراف دول أوروبية عدة بالدولة الفلسطينية، بحلول نهاية مايو المقبل.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن بوريل، تصريحاته خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، التي توقع فيها الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين في ظل الوضع المتأزم في قطاع غزة، وتردي الأوضاع الإنسانية التي وصلت إلى حد المجاعة.
وتعهد بوريل بأن "الاتحاد الأوروبي والأردن سيواصلان العمل معا لتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة"، مشيرا عبر منصة "إكس"، إلى أنه بحث مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي "الوضع المُقلق في الضفة الغربية وغزة، وضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتوصل لحل سياسي يوفر السلام والأمن".
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