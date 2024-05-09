https://sputnikarabic.ae/20240509/الخارجية-الروسية-حول-تصريح-بولندا-بوجود-قوات-للناتو-في-أوكرانيا-هذا-يؤكد-شن-الغرب-حربا-هجينة-ضدنا-1088686592.html

الخارجية الروسية حول تصريح بولندا بوجود قوات للناتو في أوكرانيا: هذا يؤكد شن الغرب حربا هجينة ضدنا

الخارجية الروسية حول تصريح بولندا بوجود قوات للناتو في أوكرانيا: هذا يؤكد شن الغرب حربا هجينة ضدنا

سبوتنيك عربي

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا، زاخاروفا، إن اعتراف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، بوجود قوات لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا يؤكد... 09.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-09T16:19+0000

2024-05-09T16:19+0000

2024-05-09T16:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأوضحت زاخاروفا، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس، حول الموضوع، أن "هذا تأكيد أن الغرب يشن حربا هجينة ضد روسيا".واعترف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، اليوم الخميس، بوجود قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا، وأن الحلف يساعد كييف بقدر ما يستطيع.وقال توسك، في تصريحات صحفية: "الناتو اليوم يقدم المساعدة لأوكرانيا بقدر ما يستطيع، وبدون مساعدة الناتو، لم تكن أوكرانيا قادرة على الدفاع عن نفسها لفترة طويلة. حسنًا، هناك بعض القوات هناك، أعني جنود، مراقبون ومهندسون".وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.في وقت سابق، قال ماكرون ، في مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست"، إنه لا يستبعد إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترقت القوات الروسية الخطوط الأمامية وكان هناك طلب من أوكرانيا.وبحسب مزاعم ماكرون، فإن "العديد من دول الاتحاد الأوروبي وافقت على نهج فرنسا بشأن احتمال إرسال القوات"، الأمر الذي نفاه بعض قادة دول الغرب.

https://sputnikarabic.ae/20240509/رئيس-الوزراء-البولندي-هناك-جنود-من-الناتو-في-أوكرانيا-ولولا-مساعدة-الحلف-لما-صمدت-كييف-1088684090.html

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