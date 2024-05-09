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بث مباشر.. العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ79 لعيد النصر على النازية
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لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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29 د
صدى الحياة
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لقاء سبوتنيك
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17:03 GMT
59 د
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع دعوة بغداد غازبروم لتطوير حقل الناصرية.. آفاق التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة
08:18 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير اقتصادي عماني: روسيا والصين من أكثر الدول تقدما في مجال التكنولوجيا
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
12:03 GMT
50 د
قوانين الاقتصاد
وزارة السياحة المغربية: هناك ارتفاع ملحوظ في عدد المغاربة الذين يزورون روسيا
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https://sputnikarabic.ae/20240509/السودان-يطالب-إثيوبيا-بمعاملة-رعاياه-لديها-بالمثل----1088658265.html
السودان يطالب إثيوبيا بمعاملة رعاياه لديها بالمثل
السودان يطالب إثيوبيا بمعاملة رعاياه لديها بالمثل
سبوتنيك عربي
طالب وزير الخارجية السوداني، حسين عوض، وزير الدولة بالخارجية الأثيوبية، مسجانوأدجا، بمعاملة السودانيين المتواجدين على الأراضي الإثيوبية بالمثل، خاصة الذين... 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T05:48+0000
2024-05-09T05:48+0000
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المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
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ونقل موقع "أخبار السودان" عن الخارجية السودانية، بيانا أصدرته عقب لقاء بين وزيري الخارجية في أديس أبابا وبحضور السفير الزين إبراهيم حسين سفير السودان لدى أثيوبيا، حيث بحث التعاون المشترك بين البلدين وسبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف المشتركة للبلدين أمام المحافل الإقليمية والدولية.وخلال اللقاء، استعرض عوش تطورات الأوضاع في بلاده والدور الذي يمكن أن تلعبه دول الجوار للمساهمة في تحقيق السلام في السودان، مشددا على التزام السودان بسياسة حسن الجوار مع أثيوبيا وكل دول الجوار الأخرى، لافتا إلى المعاملة الطيبة التي يلقاها الأثيوبيون في السودان.وأعرب وزير الخارجية السوداني عن تطلعه لدور اثيوبي إيجابي في استئناف عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي، ةيما أشاد الوزير الاثيوبي بحرص الوزير السوداني على التواصل الهادف والبناء بين البلدين، مجددا إلتزام بلاده بالوقوف إلى جانب السودان في هذه الأزمة.وفي وقت سابق، اتهمت قوات الدعم السريع، الجيش السوداني، بالاستعانة بمقاتلين من "جبهة تحرير تيغراي"، خلال الصراع الدائر بين الطرفين في البلاد.وقالت "الدعم السريع"، في بيان يوم السبت الماضي، إنه "توفرت لديهم معلومات موثقة" عن وجود قوات من "جبهة تحرير تيغراي" تقاتل إلى جانب قوات الجيش السوداني، بحسب قولها.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
https://sputnikarabic.ae/20240503/السودان-موجات-نزوح-جديدة-في-الفاشر-بسبب-الاشتباكات-المسلحة-1088508043.html
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العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية

السودان يطالب إثيوبيا بمعاملة رعاياه لديها بالمثل

05:48 GMT 09.05.2024
© Photo / أطباء بلا حدودمنظمة "أطباء بلا حدود" تطالب بتوسيع عاجل وسريع للاستجابة الإنسانية في السودان بعد مرور عام على الحرب بها
منظمة أطباء بلا حدود تطالب بتوسيع عاجل وسريع للاستجابة الإنسانية في السودان بعد مرور عام على الحرب بها - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
© Photo / أطباء بلا حدود
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طالب وزير الخارجية السوداني، حسين عوض، وزير الدولة بالخارجية الأثيوبية، مسجانوأدجا، بمعاملة السودانيين المتواجدين على الأراضي الإثيوبية بالمثل، خاصة الذين لجأوا إلى إثيوبيا بسبب الحرب.
ونقل موقع "أخبار السودان" عن الخارجية السودانية، بيانا أصدرته عقب لقاء بين وزيري الخارجية في أديس أبابا وبحضور السفير الزين إبراهيم حسين سفير السودان لدى أثيوبيا، حيث بحث التعاون المشترك بين البلدين وسبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف المشتركة للبلدين أمام المحافل الإقليمية والدولية.
منظمة أطباء بلا حدود تطالب بتوسيع عاجل وسريع للاستجابة الإنسانية في السودان بعد مرور عام على الحرب بها - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
السودان... موجات نزوح جديدة في الفاشر بسبب الاشتباكات المسلحة
3 مايو, 15:18 GMT
وخلال اللقاء، استعرض عوش تطورات الأوضاع في بلاده والدور الذي يمكن أن تلعبه دول الجوار للمساهمة في تحقيق السلام في السودان، مشددا على التزام السودان بسياسة حسن الجوار مع أثيوبيا وكل دول الجوار الأخرى، لافتا إلى المعاملة الطيبة التي يلقاها الأثيوبيون في السودان.
وأعرب وزير الخارجية السوداني عن تطلعه لدور اثيوبي إيجابي في استئناف عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي، ةيما أشاد الوزير الاثيوبي بحرص الوزير السوداني على التواصل الهادف والبناء بين البلدين، مجددا إلتزام بلاده بالوقوف إلى جانب السودان في هذه الأزمة.
منظمة أطباء بلا حدود تطالب بتوسيع عاجل وسريع للاستجابة الإنسانية في السودان بعد مرور عام على الحرب بها - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
مسؤول أممي يعلق على مقتل عمال إغاثة في السودان
3 مايو, 11:03 GMT
وفي وقت سابق، اتهمت قوات الدعم السريع، الجيش السوداني، بالاستعانة بمقاتلين من "جبهة تحرير تيغراي"، خلال الصراع الدائر بين الطرفين في البلاد.
وقالت "الدعم السريع"، في بيان يوم السبت الماضي، إنه "توفرت لديهم معلومات موثقة" عن وجود قوات من "جبهة تحرير تيغراي" تقاتل إلى جانب قوات الجيش السوداني، بحسب قولها.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
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