https://sputnikarabic.ae/20240509/السودان-يطالب-إثيوبيا-بمعاملة-رعاياه-لديها-بالمثل----1088658265.html
السودان يطالب إثيوبيا بمعاملة رعاياه لديها بالمثل
السودان يطالب إثيوبيا بمعاملة رعاياه لديها بالمثل
سبوتنيك عربي
طالب وزير الخارجية السوداني، حسين عوض، وزير الدولة بالخارجية الأثيوبية، مسجانوأدجا، بمعاملة السودانيين المتواجدين على الأراضي الإثيوبية بالمثل، خاصة الذين... 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T05:48+0000
2024-05-09T05:48+0000
2024-05-09T05:48+0000
العالم العربي
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/0f/1087995693_0:52:1080:660_1920x0_80_0_0_7c145c574a98d4817b12f9670f649b2f.jpg
ونقل موقع "أخبار السودان" عن الخارجية السودانية، بيانا أصدرته عقب لقاء بين وزيري الخارجية في أديس أبابا وبحضور السفير الزين إبراهيم حسين سفير السودان لدى أثيوبيا، حيث بحث التعاون المشترك بين البلدين وسبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف المشتركة للبلدين أمام المحافل الإقليمية والدولية.وخلال اللقاء، استعرض عوش تطورات الأوضاع في بلاده والدور الذي يمكن أن تلعبه دول الجوار للمساهمة في تحقيق السلام في السودان، مشددا على التزام السودان بسياسة حسن الجوار مع أثيوبيا وكل دول الجوار الأخرى، لافتا إلى المعاملة الطيبة التي يلقاها الأثيوبيون في السودان.وأعرب وزير الخارجية السوداني عن تطلعه لدور اثيوبي إيجابي في استئناف عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي، ةيما أشاد الوزير الاثيوبي بحرص الوزير السوداني على التواصل الهادف والبناء بين البلدين، مجددا إلتزام بلاده بالوقوف إلى جانب السودان في هذه الأزمة.وفي وقت سابق، اتهمت قوات الدعم السريع، الجيش السوداني، بالاستعانة بمقاتلين من "جبهة تحرير تيغراي"، خلال الصراع الدائر بين الطرفين في البلاد.وقالت "الدعم السريع"، في بيان يوم السبت الماضي، إنه "توفرت لديهم معلومات موثقة" عن وجود قوات من "جبهة تحرير تيغراي" تقاتل إلى جانب قوات الجيش السوداني، بحسب قولها.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).
https://sputnikarabic.ae/20240503/السودان-موجات-نزوح-جديدة-في-الفاشر-بسبب-الاشتباكات-المسلحة-1088508043.html
https://sputnikarabic.ae/20240503/مسؤول-أممي-يعلق-على-مقتل-عمال-إغاثة-في-السودان-1088495991.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/0f/1087995693_66:0:1014:711_1920x0_80_0_0_366695073dab8acb0ef168b27e541252.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية
السودان يطالب إثيوبيا بمعاملة رعاياه لديها بالمثل
طالب وزير الخارجية السوداني، حسين عوض، وزير الدولة بالخارجية الأثيوبية، مسجانوأدجا، بمعاملة السودانيين المتواجدين على الأراضي الإثيوبية بالمثل، خاصة الذين لجأوا إلى إثيوبيا بسبب الحرب.
ونقل موقع
"أخبار السودان" عن الخارجية السودانية، بيانا أصدرته عقب لقاء بين وزيري الخارجية في أديس أبابا وبحضور السفير الزين إبراهيم حسين سفير السودان لدى أثيوبيا، حيث بحث التعاون المشترك بين البلدين وسبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف المشتركة للبلدين أمام المحافل الإقليمية والدولية.
وخلال اللقاء، استعرض عوش تطورات الأوضاع في بلاده والدور الذي يمكن أن تلعبه دول الجوار للمساهمة في تحقيق السلام في السودان، مشددا على التزام السودان بسياسة حسن الجوار مع أثيوبيا وكل دول الجوار الأخرى، لافتا إلى المعاملة الطيبة التي يلقاها الأثيوبيون في السودان.
وأعرب وزير الخارجية السوداني عن تطلعه لدور اثيوبي إيجابي في استئناف عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي، ةيما أشاد الوزير الاثيوبي بحرص الوزير السوداني على التواصل الهادف والبناء بين البلدين، مجددا إلتزام بلاده بالوقوف إلى جانب السودان في هذه الأزمة.
وفي وقت سابق، اتهمت قوات الدعم السريع، الجيش السوداني، بالاستعانة بمقاتلين من "جبهة تحرير تيغراي"، خلال الصراع الدائر بين الطرفين في البلاد.
وقالت "الدعم السريع
"، في بيان يوم السبت الماضي، إنه "توفرت لديهم معلومات موثقة" عن وجود قوات من "جبهة تحرير تيغراي" تقاتل إلى جانب قوات الجيش السوداني، بحسب قولها.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).