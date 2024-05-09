https://sputnikarabic.ae/20240509/السودان-يطالب-إثيوبيا-بمعاملة-رعاياه-لديها-بالمثل----1088658265.html

السودان يطالب إثيوبيا بمعاملة رعاياه لديها بالمثل

السودان يطالب إثيوبيا بمعاملة رعاياه لديها بالمثل

سبوتنيك عربي

طالب وزير الخارجية السوداني، حسين عوض، وزير الدولة بالخارجية الأثيوبية، مسجانوأدجا، بمعاملة السودانيين المتواجدين على الأراضي الإثيوبية بالمثل، خاصة الذين... 09.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-09T05:48+0000

2024-05-09T05:48+0000

2024-05-09T05:48+0000

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ونقل موقع "أخبار السودان" عن الخارجية السودانية، بيانا أصدرته عقب لقاء بين وزيري الخارجية في أديس أبابا وبحضور السفير الزين إبراهيم حسين سفير السودان لدى أثيوبيا، حيث بحث التعاون المشترك بين البلدين وسبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف المشتركة للبلدين أمام المحافل الإقليمية والدولية.وخلال اللقاء، استعرض عوش تطورات الأوضاع في بلاده والدور الذي يمكن أن تلعبه دول الجوار للمساهمة في تحقيق السلام في السودان، مشددا على التزام السودان بسياسة حسن الجوار مع أثيوبيا وكل دول الجوار الأخرى، لافتا إلى المعاملة الطيبة التي يلقاها الأثيوبيون في السودان.وأعرب وزير الخارجية السوداني عن تطلعه لدور اثيوبي إيجابي في استئناف عضوية السودان بالاتحاد الأفريقي، ةيما أشاد الوزير الاثيوبي بحرص الوزير السوداني على التواصل الهادف والبناء بين البلدين، مجددا إلتزام بلاده بالوقوف إلى جانب السودان في هذه الأزمة.وفي وقت سابق، اتهمت قوات الدعم السريع، الجيش السوداني، بالاستعانة بمقاتلين من "جبهة تحرير تيغراي"، خلال الصراع الدائر بين الطرفين في البلاد.وقالت "الدعم السريع"، في بيان يوم السبت الماضي، إنه "توفرت لديهم معلومات موثقة" عن وجود قوات من "جبهة تحرير تيغراي" تقاتل إلى جانب قوات الجيش السوداني، بحسب قولها.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي).

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العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية