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https://sputnikarabic.ae/20240509/النتائج-الأولية-للانتخابات-الرئاسية-في-تشاد-تظهر-تقدم-محمد-إدريس-ديبي-بفارق-كبير-على-نظرائه-1088697334.html
النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تشاد تظهر تقدم محمد إدريس ديبي بفارق كبير على نظرائه
النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تشاد تظهر تقدم محمد إدريس ديبي بفارق كبير على نظرائه
سبوتنيك عربي
أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تشاد تقدم محمد إدريس ديبي بفارق كبير على نظرائه، وذلك بعد حصوله على 61.03 بالمائة من أصوات الناخبين. 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T22:23+0000
2024-05-09T22:23+0000
أخبار تشاد
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الجزائر - سبوتنيك. وقال رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات في تشاد، أحمد بارتشيريي خلال حفل خصص للإعلان عن النتائج الأولية للرئاسيات، أمس الخميس، إن "محمد إدريس ديبي تحصل على نسبة تقدر بـ 61.03 بالمائة من أصوات الناخبين".وأضاف أن "سيكسيه ماسرا تحصل على نسبة تقدر بـ 18.53 بالمائة من أصوات الناخبين، وألبرت باهيمي باداكي تحصل على نسبة تقدر بـ 16.91 بالمائة".وأشار بارتشيريي إلى أن "نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 6 أيار/مايو الجاري بلغت 75.89 بالمائة".هذا وحسب قانون الانتخابات في تشاد فإن "أمام المترشحين 5 أيام للطعن في النتائج الأولية للرئاسيات فور صدورها عن الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات".ومن المقرر أن يصدر المجلس الدستوري في تشاد النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في 21 أيار/مايو الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20240422/خبير-تشاد-تسعى-لإعادة-النظر-في-الاتفاقيات-العسكرية-بما-يحقق-التوازن-1088190262.html
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أخبار تشاد
أخبار تشاد

النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تشاد تظهر تقدم محمد إدريس ديبي بفارق كبير على نظرائه

22:23 GMT 09.05.2024
© AFP 2023 / -رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي
رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد محمد إدريس ديبي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
© AFP 2023 / -
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أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في تشاد تقدم محمد إدريس ديبي بفارق كبير على نظرائه، وذلك بعد حصوله على 61.03 بالمائة من أصوات الناخبين.
الجزائر - سبوتنيك. وقال رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات في تشاد، أحمد بارتشيريي خلال حفل خصص للإعلان عن النتائج الأولية للرئاسيات، أمس الخميس، إن "محمد إدريس ديبي تحصل على نسبة تقدر بـ 61.03 بالمائة من أصوات الناخبين".
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وأضاف أن "سيكسيه ماسرا تحصل على نسبة تقدر بـ 18.53 بالمائة من أصوات الناخبين، وألبرت باهيمي باداكي تحصل على نسبة تقدر بـ 16.91 بالمائة".
وأشار بارتشيريي إلى أن "نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 6 أيار/مايو الجاري بلغت 75.89 بالمائة".
هذا وحسب قانون الانتخابات في تشاد فإن "أمام المترشحين 5 أيام للطعن في النتائج الأولية للرئاسيات فور صدورها عن الهيئة الوطنية لإدارة الانتخابات".
ومن المقرر أن يصدر المجلس الدستوري في تشاد النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في 21 أيار/مايو الجاري.
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