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https://sputnikarabic.ae/20240509/بوتين-وباشينيان-يتفقان-على-سحب-حرس-الحدود-الروسي-من-بعض-مناطق-أرمينيا--1088671486.html
بوتين وباشينيان يتفقان على سحب حرس الحدود الروسي من بعض مناطق أرمينيا
بوتين وباشينيان يتفقان على سحب حرس الحدود الروسي من بعض مناطق أرمينيا
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على أن قوات حرس الحدود الروسية ستظل متواجدة على حدود أرمينيا مع إيران وتركيا، بناء على طلب الجانب الأرميني. 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T12:24+0000
2024-05-09T12:24+0000
روسيا
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وقال بيسكوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اتفقا على انسحاب الجيش الروسي وقوات حرس الحدود من عدد من مناطق أرمينيا.وتابع بيسكوف بالقول "اتفق باشينيان وبوتين على هذه القضية، لكن بناء على طلب الجانب الأرمني، ستبقى قوات حرس الحدود الروسية على حدود أرمينيا مع إيران وتركيا".وشنت أذربيجان، في 19 أيلول/ سبتمبر الماضي، عملية عسكرية في قره باغ، وصفتها بأنها "إجراءات لمكافحة الإرهاب"، بهدف استعادة النظام الدستوري. وبعد يوم واحد، تم التوصل إلى اتفاق ينص على الوقف الكامل لإطلاق النار، بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية. وكان من بين شروط الهدنة، نزع سلاح التشكيلات الأرمينية.
https://sputnikarabic.ae/20240428/الرئيس-الأذربيجاني-ترسيم-الحدود-مع-أرمينيا-بعد-الانتهاء-من-الاتفاق-حولها-يعد-خطوة-إيجابية-1088371121.html
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روسيا

بوتين وباشينيان يتفقان على سحب حرس الحدود الروسي من بعض مناطق أرمينيا

12:24 GMT 09.05.2024
© Sputnik . Alexei Druzhynin / الانتقال إلى بنك الصوررئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، روسيا 7 أبريل 2021
رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، روسيا 7 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
© Sputnik . Alexei Druzhynin
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تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على أن قوات حرس الحدود الروسية ستظل متواجدة على حدود أرمينيا مع إيران وتركيا، بناء على طلب الجانب الأرميني.
وقال بيسكوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اتفقا على انسحاب الجيش الروسي وقوات حرس الحدود من عدد من مناطق أرمينيا.
وتابع بيسكوف بالقول "اتفق باشينيان وبوتين على هذه القضية، لكن بناء على طلب الجانب الأرمني، ستبقى قوات حرس الحدود الروسية على حدود أرمينيا مع إيران وتركيا".
الرئيس الأذربايجاني إلهام علييف في اجتماع رؤساء الدول المشاركة في القمة السادسة لبحر قزوين في عشق أباد. 29 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2024
الرئيس الأذربيجاني: ترسيم الحدود مع أرمينيا بعد الانتهاء من الاتفاق حولها يعد خطوة إيجابية
28 أبريل, 20:40 GMT
وشنت أذربيجان، في 19 أيلول/ سبتمبر الماضي، عملية عسكرية في قره باغ، وصفتها بأنها "إجراءات لمكافحة الإرهاب"، بهدف استعادة النظام الدستوري.
وبعد يوم واحد، تم التوصل إلى اتفاق ينص على الوقف الكامل لإطلاق النار، بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية. وكان من بين شروط الهدنة، نزع سلاح التشكيلات الأرمينية.
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