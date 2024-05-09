https://sputnikarabic.ae/20240509/بوتين-وباشينيان-يتفقان-على-سحب-حرس-الحدود-الروسي-من-بعض-مناطق-أرمينيا--1088671486.html

بوتين وباشينيان يتفقان على سحب حرس الحدود الروسي من بعض مناطق أرمينيا

بوتين وباشينيان يتفقان على سحب حرس الحدود الروسي من بعض مناطق أرمينيا

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على أن قوات حرس الحدود الروسية ستظل متواجدة على حدود أرمينيا مع إيران وتركيا، بناء على طلب الجانب الأرميني. 09.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-09T12:24+0000

2024-05-09T12:24+0000

2024-05-09T12:24+0000

روسيا

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وقال بيسكوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اتفقا على انسحاب الجيش الروسي وقوات حرس الحدود من عدد من مناطق أرمينيا.وتابع بيسكوف بالقول "اتفق باشينيان وبوتين على هذه القضية، لكن بناء على طلب الجانب الأرمني، ستبقى قوات حرس الحدود الروسية على حدود أرمينيا مع إيران وتركيا".وشنت أذربيجان، في 19 أيلول/ سبتمبر الماضي، عملية عسكرية في قره باغ، وصفتها بأنها "إجراءات لمكافحة الإرهاب"، بهدف استعادة النظام الدستوري. وبعد يوم واحد، تم التوصل إلى اتفاق ينص على الوقف الكامل لإطلاق النار، بين أذربيجان وممثلي إقليم قره باغ، بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية. وكان من بين شروط الهدنة، نزع سلاح التشكيلات الأرمينية.

https://sputnikarabic.ae/20240428/الرئيس-الأذربيجاني-ترسيم-الحدود-مع-أرمينيا-بعد-الانتهاء-من-الاتفاق-حولها-يعد-خطوة-إيجابية-1088371121.html

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