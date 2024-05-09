https://sputnikarabic.ae/20240509/تاريخ-يوم-النصر-على-النازية--1088660528.html
عرض 9 مايو: تاريخ يوم النصر العظيم على النازية
عرض 9 مايو: تاريخ يوم النصر العظيم على النازية
سبوتنيك عربي
تاريخ يوم النصر على النازية
2024-05-09T06:59+0000
2024-05-09T06:59+0000
2024-05-09T07:10+0000
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الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
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تاريخ يوم النصر على النازية
تاريخ يوم النصر على النازية
عرض 9 مايو: تاريخ يوم النصر العظيم على النازية
06:59 GMT 09.05.2024 (تم التحديث: 07:10 GMT 09.05.2024)
يقام عرض عسكري كبير في 9 مايو/ أيار في موسكو لإحياء الذكرى الـ79 للنصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945). يستذكر الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" تاريخ العرض وتقاليد الاحتفال بيوم النصر في زمن الاتحاد السوفييتي وروسيا الاتحادية، الذي يمتد الاحتفال به عبر الحدود والأجيال.