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بث مباشر.. العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ79 لعيد النصر على النازية
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https://sputnikarabic.ae/20240509/تاريخ-يوم-النصر-على-النازية--1088660528.html
عرض 9 مايو: تاريخ يوم النصر العظيم على النازية
عرض 9 مايو: تاريخ يوم النصر العظيم على النازية
سبوتنيك عربي
تاريخ يوم النصر على النازية
2024-05-09T06:59+0000
2024-05-09T07:10+0000
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الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
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تاريخ يوم النصر على النازية
تاريخ يوم النصر على النازية

عرض 9 مايو: تاريخ يوم النصر العظيم على النازية

06:59 GMT 09.05.2024 (تم التحديث: 07:10 GMT 09.05.2024)
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يقام عرض عسكري كبير في 9 مايو/ أيار في موسكو لإحياء الذكرى الـ79 للنصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945). يستذكر الإنفوغراف الذي أعدته "سبوتنيك" تاريخ العرض وتقاليد الاحتفال بيوم النصر في زمن الاتحاد السوفييتي وروسيا الاتحادية، الذي يمتد الاحتفال به عبر الحدود والأجيال.
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العرض العسكري بمناسبة عيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945 - سبوتنيك عربيبث مباشر.. العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ79 لعيد النصر على النازية 06:52 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:30 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل: رد "حماس" غير مقبول ويتجاوز كل الخطوط الحمراء المطلوبة 05:11 GMT
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