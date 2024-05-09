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خبير في الشأن الروسي لـ"سبوتنيك": موسكو تفرض قواعدها في الميدان وعيد النصر وحد الشعب الروسي
خبير في الشأن الروسي لـ"سبوتنيك": موسكو تفرض قواعدها في الميدان وعيد النصر وحد الشعب الروسي
سبوتنيك عربي
أكد الخبير في الشأن الروسي، محمد حسن، أن "العرض العسكري في الساحة الحمراء في عيد النصر مهم جداً بالنسبة للروس، فبعد سنوات من المواجهة مع الغرب نرى أن الجيش... 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T16:55+0000
2024-05-09T16:55+0000
روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
عيد النصر
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ولفت في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أن "الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مستمرة في روسيا على الرغم من مواجهتها لعدد كبير من الدول المتقدمة، ولذلك يشعر الجيش الروسي بثقة كبيرة في الميدان الأوكراني، وغالبا ما تفرض موسكو قواعدها في الميدان، مما دفع بعض الدول الغربية إلى الإعلان عن إمكانية إرسال قوات عسكرية لدعم الجيش الأوكراني، فواجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأمر القوات النووية غير الاستراتيجية بالاستعداد لمناورات عسكرية فتغيرت اللهجة الغربية حيال هذا القرار".وشدد حسن على أن "فكرة بناء عالم متعدد الأقطاب ليست وليدة الأعوام الأخيرة، ومنذ بداية حكم بوتين بدأ بالعمل على هذه الفكرة"، متحدثا عن "فترة تغيرات كبرى نعيشها في العالم في مجال السياسة الدولية لإعادة بناء متعدد الأقطاب تريده روسيا والصين والهند". وتابع أن "المواجهة لم تعد اقتصادية فحسب بل باتت عسكرية لذلك الغرب مستعد لتقديم كل ما يمنع روسيا من الفوز في الميدان الأوكراني، وهو ما تعتبره روسيا تهديداً لأمنها القومي ولن تتوقف عن المواجهة".
https://sputnikarabic.ae/20240509/احتفالات-عيد-النصر-في-قاعدة-حميميم-بمشاركة-1200-جندي-روسي-وسوري-فيديو---1088676840.html
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روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك, عيد النصر
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك, عيد النصر

خبير في الشأن الروسي لـ"سبوتنيك": موسكو تفرض قواعدها في الميدان وعيد النصر وحد الشعب الروسي

16:55 GMT 09.05.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورالعرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية
العرض العسكري في الساحة الحمراء بمناسبة الذكرى الـ79 للنصر على النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
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أكد الخبير في الشأن الروسي، محمد حسن، أن "العرض العسكري في الساحة الحمراء في عيد النصر مهم جداً بالنسبة للروس، فبعد سنوات من المواجهة مع الغرب نرى أن الجيش الروسي مستمر في عمليته العسكرية الخاصة في أوكرانيا".
ولفت في حديث لإذاعة "سبوتنيك" إلى أن "الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مستمرة في روسيا على الرغم من مواجهتها لعدد كبير من الدول المتقدمة، ولذلك يشعر الجيش الروسي بثقة كبيرة في الميدان الأوكراني، وغالبا ما تفرض موسكو قواعدها في الميدان، مما دفع بعض الدول الغربية إلى الإعلان عن إمكانية إرسال قوات عسكرية لدعم الجيش الأوكراني، فواجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأمر القوات النووية غير الاستراتيجية بالاستعداد لمناورات عسكرية فتغيرت اللهجة الغربية حيال هذا القرار".

واعتبر حسن أن "هذا النصر وحّد الروس بمختلف معتقداتهم، ولا يوجد بيت في روسيا من شرقها إلى غربها لم يضحّ بجندي أو ضابط أو أحد أبناء عائلته لتحقيق هذا النصر، ولهذا اليوم عقيدة روسية مهمة جدا".

احتفالات عيد (النصر) في قاعدة حميميم بمشاركة 1200 جندي روسي وسوري - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
احتفالات "عيد النصر" في قاعدة حميميم بمشاركة 1200 جندي روسي وسوري... فيديو
15:13 GMT

وأشار حسن إلى أن "الرئيس الروسي شدد في كلمته بأن هذا اليوم أنقذ البشرية من شر النازية الألمانية ويجب اجتثاث جذورها من أوكرانيا". وأضاف: "ما يميز عيد النصر لعذا العام هو أن الجنود الذين يشاركون في الميدان الأوكراني سيكون لهم مشاركة في العرض العسكري".

وشدد حسن على أن "فكرة بناء عالم متعدد الأقطاب ليست وليدة الأعوام الأخيرة، ومنذ بداية حكم بوتين بدأ بالعمل على هذه الفكرة"، متحدثا عن "فترة تغيرات كبرى نعيشها في العالم في مجال السياسة الدولية لإعادة بناء متعدد الأقطاب تريده روسيا والصين والهند". وتابع أن "المواجهة لم تعد اقتصادية فحسب بل باتت عسكرية لذلك الغرب مستعد لتقديم كل ما يمنع روسيا من الفوز في الميدان الأوكراني، وهو ما تعتبره روسيا تهديداً لأمنها القومي ولن تتوقف عن المواجهة".
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