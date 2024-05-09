"سيدات الموت"... قناصات الحرب الوطنية العظمى

أصبحت القناصة ليودميلا بافليشينكو رمزًا للقوة والتدريب المهني العالي للفتيات المستعدات للقيام بأكثر الأشياء جرأة من أجل بلدهن ومثلهن العليا. بالإضافة إلى بافليتشينكو، يضم ألبوم "سبوتنيك" أيضًا صورًا أرشيفية لقناصات أخريات قاتلن في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).
"سيدة الموت" هي رمز المقاومة والنضال ضد النازية، وقد ترك هذا اللقب بصماته في تاريخ الاتحاد السوفييتي والحرب الوطنية العظمى إلى الأبد.
أصبحت القناصة ليودميلا بافليشينكو رمزًا للقوة والتدريب المهني العالي للفتيات المستعدات للقيام بأكثر الأشياء جرأة من أجل بلدهن ومثلهن العليا. بالإضافة إلى بافليتشينكو، يضم ألبوم "سبوتنيك" أيضًا صورًا أرشيفية لقناصات أخريات قاتلن في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).
إليزافيتا ميرونوفا هي واحدة من الفتيات القلائل اللاتي قاتلن في اللواء البحري الـ255 التابع لأسطول البحر الأسود، برتبة ضابط قوات البحرية التابعة للجيش الأحمر. قنصت ما لا يقل عن 34 عدوا. توفيت متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها خلال عملية الهبوط أثناء تحرير نوفوروسيسك. صورة من قتال من أجل ميناء نوفوروسيسك خلال العملية الهجومية نوفوروسيسك-تامان. 9 سبتمبر 1943.
مجموعة من القناصات السوفييتيات يتدربن قبل وقت قصير من إرسالهن إلى الجبهة القتالية. من اليسار إلى اليمين: حاملات" وسام المجد"، القناصة نينا لوبكوفسكايا، وليوبا ماكاروفا، وشورا فينوغرادوفا، ويوليا بيلوسوفا، وآنيا نوسوفا. صورة من جبهة البلطيق الثانية، 13 سبتمبر 1944
الدفاع عن سيفاستوبول ومعركة القرم (30 أكتوبر/ تشرين الأول 1941 - 4 يوليو/ تموز 1942) - العمليات العسكرية للقوات السوفييتية والألمانية الرومانية في شبه جزيرة القرم. قناصة من فرقة "تشابايفسكايا" للبندقية الـ25 التابعة للجيش الأحمر، ليودميلا بافليتشينكو، 31 مارس 1942
الدفاع عن سيفاستوبول ومعركة القرم (30 أكتوبر/ تشرين الأول 1941 - 4 يوليو/ تموز 1942) - العمليات العسكرية للقوات السوفييتية والألمانية الرومانية في شبه جزيرة القرم. قناصة من فرقة "تشابايفسكايا" للبندقية الـ25 التابعة للجيش الأحمر، ليودميلا بافليتشينكو، 31 مارس 1942
صورة لرقصة القناصة زيتا غانييفا. في الفترة من 12 أبريل/ نيسان إلى 23 مايو/ أيار عام 1942، قامت قناصة استطلاع من كتيبة استطلاع البنادق الآلية المنفصلة الـ151 التابعة لهذه الفرقة، زيبا غانييفا، العاملة في منطقة قرى تشيرنويه ولونيفو وأوزستسي ودياغيليفو، بقنص 20 نازيا، بما في ذلك ضابطين. ساعات من الهدوء على خط الجبهة. 14 مايو 1942