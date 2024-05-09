"سيدات الموت"... قناصات الحرب الوطنية العظمى

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بث مباشر.. العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ79 لعيد النصر على النازية
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
من هو الإعلامي ... وهل أصبحت الصحافة مهنة من لا مهنة له؟
08:17 GMT
25 د
On air
08:42 GMT
18 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل ينجح الرئيس الصيني في تهيئة الظروف لمفاوضات سلام حول أوكرانيا
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:29 GMT
30 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
11:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
قيادي فلسطيني: إسرائيل مستمرة في عمليتها في رفح وتمهد لتكرار المشهد في الضفة الغربية
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
قيادي فلسطيني: إسرائيل مستمرة في عمليتها في رفح وتمهد لتكرار المشهد في الضفة الغربية
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع دعوة بغداد غازبروم لتطوير حقل الناصرية.. آفاق التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة
08:18 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير اقتصادي عماني: روسيا والصين من أكثر الدول تقدما في مجال التكنولوجيا
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:32 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
12:03 GMT
50 د
قوانين الاقتصاد
وزارة السياحة المغربية: هناك ارتفاع ملحوظ في عدد المغاربة الذين يزورون روسيا
12:54 GMT
6 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
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https://sputnikarabic.ae/20240509/سيدات-الموت--قناصات-الحرب-الوطنية-العظمى-1088642588.html
"سيدات الموت"... قناصات الحرب الوطنية العظمى
"سيدات الموت"... قناصات الحرب الوطنية العظمى
سبوتنيك عربي
"سيدة الموت" هي رمز المقاومة والنضال ضد النازية، وقد ترك هذا اللقب بصماته في تاريخ الاتحاد السوفييتي والحرب الوطنية العظمى إلى الأبد. 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T06:19+0000
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وسائط متعددة
صور
الاتحاد السوفيتي
الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
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أصبحت القناصة ليودميلا بافليشينكو رمزًا للقوة والتدريب المهني العالي للفتيات المستعدات للقيام بأكثر الأشياء جرأة من أجل بلدهن ومثلهن العليا. بالإضافة إلى بافليتشينكو، يضم ألبوم "سبوتنيك" أيضًا صورًا أرشيفية لقناصات أخريات قاتلن في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).
الاتحاد السوفيتي
سبوتنيك عربي
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фото, صور, الاتحاد السوفيتي, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945
фото, صور, الاتحاد السوفيتي, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945

"سيدات الموت"... قناصات الحرب الوطنية العظمى

06:19 GMT 09.05.2024 (تم التحديث: 06:28 GMT 09.05.2024)
تابعنا عبر
"سيدة الموت" هي رمز المقاومة والنضال ضد النازية، وقد ترك هذا اللقب بصماته في تاريخ الاتحاد السوفييتي والحرب الوطنية العظمى إلى الأبد.
أصبحت القناصة ليودميلا بافليشينكو رمزًا للقوة والتدريب المهني العالي للفتيات المستعدات للقيام بأكثر الأشياء جرأة من أجل بلدهن ومثلهن العليا. بالإضافة إلى بافليتشينكو، يضم ألبوم "سبوتنيك" أيضًا صورًا أرشيفية لقناصات أخريات قاتلن في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).
CC BY-SA 4.0 / Unknown / Ziba Ganyieva aiming (cropped image)

قناصة من فرقة المشاة القتالية الـ130 التابعة للجيش السوفييتي، زيبا جانيفا، خلال فترة الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)

قناصة من فرقة المشاة القتالية الـ130 التابعة للجيش السوفييتي، زيبا جانيفا، خلال فترة الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) - سبوتنيك عربي
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CC BY-SA 4.0 / Unknown / Ziba Ganyieva aiming (cropped image)

قناصة من فرقة المشاة القتالية الـ130 التابعة للجيش السوفييتي، زيبا جانيفا، خلال فترة الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)

© Sputnik . Peter Bernstein / الانتقال إلى بنك الصور

قناصات المجموعة الـ33 التابعة للجيش السوفييتي، تتوجه إلى مواقعها، 14 يوليو 1944

قناصات المجموعة الـ33 التابعة للجيش السوفييتي، تتوجه إلى مواقعها، 14 يوليو 1944 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Peter Bernstein
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قناصات المجموعة الـ33 التابعة للجيش السوفييتي، تتوجه إلى مواقعها، 14 يوليو 1944

© Photo / Public domainالقناصتان ماريا بوليفانوفا ونتاليا كوفشوفا، 1942
القناصتان ماريا بوليفانوفا ونتاليا كوفشوفا، 1942 - سبوتنيك عربي
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© Photo / Public domain
القناصتان ماريا بوليفانوفا ونتاليا كوفشوفا، 1942
© Sputnik . Sergei Baranov / الانتقال إلى بنك الصور

قناصة تابعة للجيش السوفييتي التي قنصت خمسة جنود من جيش هتلر النازي في أول مهمة لها، 31 مارس 1944

قناصة تابعة للجيش السوفييتي التي قنصت خمسة جنود من جيش هتلر النازي في أول مهمة لها، 31 مارس 1944 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Sergei Baranov
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قناصة تابعة للجيش السوفييتي التي قنصت خمسة جنود من جيش هتلر النازي في أول مهمة لها، 31 مارس 1944

© Sputnik . V. Krasutskiy / الانتقال إلى بنك الصوررئيسة القسم السياسي في المدرسة المركزية للقناصين، يكايترينا نيكيفوروفا نيكيفوروفا، خلال حديثها مع الفتيات القناصات المتوجهات إلى جبهة الحرب، 11 أغسطس 1943
رئيسة القسم السياسي في المدرسة المركزية للقناصين، يكايترينا نيكيفوروفا نيكيفوروفا، خلال حديثها مع الفتيات القناصات المتوجهات إلى جبهة الحرب، 11 أغسطس 1943 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . V. Krasutskiy
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رئيسة القسم السياسي في المدرسة المركزية للقناصين، يكايترينا نيكيفوروفا نيكيفوروفا، خلال حديثها مع الفتيات القناصات المتوجهات إلى جبهة الحرب، 11 أغسطس 1943
© Sputnik . Sergei Loskutov / الانتقال إلى بنك الصور زيبا غانييفا، قناصة من فرقة البندقية الـ130، التابعة للجيش الأحمر، وقناصة استطلاع من كتيبة استطلاع البنادق الآلية المنفصلة الـ151، التي قنصت 28 جنديًا وضابطًا للعدو، 19 مايو 1942
 زيبا غانييفا، قناصة من فرقة البندقية الـ130، التابعة للجيش الأحمر، وقناصة استطلاع من كتيبة استطلاع البنادق الآلية المنفصلة الـ151، التي قنصت 28 جنديًا وضابطًا للعدو، 19 مايو 1942 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Sergei Loskutov
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زيبا غانييفا، قناصة من فرقة البندقية الـ130، التابعة للجيش الأحمر، وقناصة استطلاع من كتيبة استطلاع البنادق الآلية المنفصلة الـ151، التي قنصت 28 جنديًا وضابطًا للعدو، 19 مايو 1942
© Sputnik . Evgeniy Haldei  / الانتقال إلى بنك الصورإليزافيتا ميرونوفا هي واحدة من الفتيات القلائل اللاتي قاتلن في اللواء البحري الـ255 التابع لأسطول البحر الأسود، برتبة ضابط قوات البحرية التابعة للجيش الأحمر. قنصت ما لا يقل عن 34 عدوا. توفيت متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها خلال عملية الهبوط أثناء تحرير نوفوروسيسك. صورة من قتال من أجل ميناء نوفوروسيسك خلال العملية الهجومية نوفوروسيسك-تامان. 9 سبتمبر 1943.
إليزافيتا ميرونوفا هي واحدة من الفتيات القلائل اللاتي قاتلن في اللواء البحري الـ255 التابع لأسطول البحر الأسود، برتبة ضابط قوات البحرية التابعة للجيش الأحمر. قنصت ما لا يقل عن 34 عدوا. توفيت متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها خلال عملية الهبوط أثناء تحرير نوفوروسيسك. صورة من قتال من أجل ميناء نوفوروسيسك خلال العملية الهجومية نوفوروسيسك-تامان. 9 سبتمبر 1943. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Evgeniy Haldei
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إليزافيتا ميرونوفا هي واحدة من الفتيات القلائل اللاتي قاتلن في اللواء البحري الـ255 التابع لأسطول البحر الأسود، برتبة ضابط قوات البحرية التابعة للجيش الأحمر. قنصت ما لا يقل عن 34 عدوا. توفيت متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها خلال عملية الهبوط أثناء تحرير نوفوروسيسك. صورة من قتال من أجل ميناء نوفوروسيسك خلال العملية الهجومية نوفوروسيسك-تامان. 9 سبتمبر 1943.
© Sputnik . Vladimir Grebnev / الانتقال إلى بنك الصورمجموعة من القناصات السوفييتيات يتدربن قبل وقت قصير من إرسالهن إلى الجبهة القتالية. من اليسار إلى اليمين: حاملات" وسام المجد"، القناصة نينا لوبكوفسكايا، وليوبا ماكاروفا، وشورا فينوغرادوفا، ويوليا بيلوسوفا، وآنيا نوسوفا. صورة من جبهة البلطيق الثانية، 13 سبتمبر 1944
مجموعة من القناصات السوفييتيات يتدربن قبل وقت قصير من إرسالهن إلى الجبهة القتالية. من اليسار إلى اليمين: حاملات وسام المجد، القناصة نينا لوبكوفسكايا، وليوبا ماكاروفا، وشورا فينوغرادوفا، ويوليا بيلوسوفا، وآنيا نوسوفا. صورة من جبهة البلطيق الثانية، 13 سبتمبر 1944 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vladimir Grebnev
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مجموعة من القناصات السوفييتيات يتدربن قبل وقت قصير من إرسالهن إلى الجبهة القتالية. من اليسار إلى اليمين: حاملات" وسام المجد"، القناصة نينا لوبكوفسكايا، وليوبا ماكاروفا، وشورا فينوغرادوفا، ويوليا بيلوسوفا، وآنيا نوسوفا. صورة من جبهة البلطيق الثانية، 13 سبتمبر 1944
© Sputnik . Vladislav Mikosha / الانتقال إلى بنك الصور

الدفاع عن سيفاستوبول ومعركة القرم (30 أكتوبر/ تشرين الأول 1941 - 4 يوليو/ تموز 1942) - العمليات العسكرية للقوات السوفييتية والألمانية الرومانية في شبه جزيرة القرم. قناصة من فرقة "تشابايفسكايا" للبندقية الـ25 التابعة للجيش الأحمر، ليودميلا بافليتشينكو، 31 مارس 1942

الدفاع عن سيفاستوبول ومعركة القرم (30 أكتوبر/ تشرين الأول 1941 - 4 يوليو/ تموز 1942) - العمليات العسكرية للقوات السوفييتية والألمانية الرومانية في شبه جزيرة القرم. قناصة من فرقة &quot;تشابايفسكايا&quot; للبندقية الـ25 التابعة للجيش الأحمر، ليودميلا بافليتشينكو، 31 مارس 1942 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vladislav Mikosha
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الدفاع عن سيفاستوبول ومعركة القرم (30 أكتوبر/ تشرين الأول 1941 - 4 يوليو/ تموز 1942) - العمليات العسكرية للقوات السوفييتية والألمانية الرومانية في شبه جزيرة القرم. قناصة من فرقة "تشابايفسكايا" للبندقية الـ25 التابعة للجيش الأحمر، ليودميلا بافليتشينكو، 31 مارس 1942

© Sputnik . Sergei Loskutov / الانتقال إلى بنك الصورصورة لرقصة القناصة زيتا غانييفا. في الفترة من 12 أبريل/ نيسان إلى 23 مايو/ أيار عام 1942، قامت قناصة استطلاع من كتيبة استطلاع البنادق الآلية المنفصلة الـ151 التابعة لهذه الفرقة، زيبا غانييفا، العاملة في منطقة قرى تشيرنويه ولونيفو وأوزستسي ودياغيليفو، بقنص 20 نازيا، بما في ذلك ضابطين. ساعات من الهدوء على خط الجبهة. 14 مايو 1942
صورة لرقصة القناصة زيتا غانييفا. في الفترة من 12 أبريل/ نيسان إلى 23 مايو/ أيار عام 1942، قامت قناصة استطلاع من كتيبة استطلاع البنادق الآلية المنفصلة الـ151 التابعة لهذه الفرقة، زيبا غانييفا، العاملة في منطقة قرى تشيرنويه ولونيفو وأوزستسي ودياغيليفو، بقنص 20 نازيا، بما في ذلك ضابطين. ساعات من الهدوء على خط الجبهة. 14 مايو 1942 - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Sergei Loskutov
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صورة لرقصة القناصة زيتا غانييفا. في الفترة من 12 أبريل/ نيسان إلى 23 مايو/ أيار عام 1942، قامت قناصة استطلاع من كتيبة استطلاع البنادق الآلية المنفصلة الـ151 التابعة لهذه الفرقة، زيبا غانييفا، العاملة في منطقة قرى تشيرنويه ولونيفو وأوزستسي ودياغيليفو، بقنص 20 نازيا، بما في ذلك ضابطين. ساعات من الهدوء على خط الجبهة. 14 مايو 1942
© Photo / Public domain

القناصة روزا يغوروفنا شانينا، التابعة للجيش السوفييتي، خلال فترة الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)

القناصة روزا يغوروفنا شانينا، التابعة للجيش السوفييتي، خلال فترة الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) - سبوتنيك عربي
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© Photo / Public domain

القناصة روزا يغوروفنا شانينا، التابعة للجيش السوفييتي، خلال فترة الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)

© Sputnik . Vladimir Grebnev / الانتقال إلى بنك الصور جبهة البلطيق الثانية. مجموعة من القناصات السوفييتيات يتدربن قبل وقت قصير من إرسالهن إلى الجبهة القتالية. من اليسار إلى اليمين: صوفيا كوتلوماميتوفا (قنصت 24 عدوًا)، أنتونينا دياكوفا (قنصت 40 عدوًا)، أولغا مارينكينا (قنصت 70 عدوًا)، تاتيانا كوزينا، أنتونينا كوماروفا (قنصت 41 عدوًا)، ليديا أونيانوفا (قنصت 87 عدوًا)، كلافديا إيفانوفا (قنصت 42 عدوًا) وماشا أكسينوفا ورايا سكرينيكوفا وأولغا نيكولاييفنا بيكوفا (قنصن 42 عدوًا على الأقل). 13 سبتمبر 1944.
جبهة البلطيق الثانية. مجموعة من القناصات السوفييتيات يتدربن قبل وقت قصير من إرسالهن إلى الجبهة القتالية. من اليسار إلى اليمين: صوفيا كوتلوماميتوفا (قنصت 24 عدوًا)، أنتونينا دياكوفا (قنصت 40 عدوًا)، أولغا مارينكينا (قنصت 70 عدوًا)، تاتيانا كوزينا، أنتونينا كوماروفا (قنصت 41 عدوًا)، ليديا أونيانوفا (قنصت 87 عدوًا)، كلافديا إيفانوفا (قنصت 42 عدوًا) وماشا أكسينوفا ورايا سكرينيكوفا وأولغا نيكولاييفنا بيكوفا (قنصن 42 عدوًا على الأقل). 13 سبتمبر 1944. - سبوتنيك عربي
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© Sputnik . Vladimir Grebnev
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جبهة البلطيق الثانية. مجموعة من القناصات السوفييتيات يتدربن قبل وقت قصير من إرسالهن إلى الجبهة القتالية. من اليسار إلى اليمين: صوفيا كوتلوماميتوفا (قنصت 24 عدوًا)، أنتونينا دياكوفا (قنصت 40 عدوًا)، أولغا مارينكينا (قنصت 70 عدوًا)، تاتيانا كوزينا، أنتونينا كوماروفا (قنصت 41 عدوًا)، ليديا أونيانوفا (قنصت 87 عدوًا)، كلافديا إيفانوفا (قنصت 42 عدوًا) وماشا أكسينوفا ورايا سكرينيكوفا وأولغا نيكولاييفنا بيكوفا (قنصن 42 عدوًا على الأقل). 13 سبتمبر 1944.
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العرض العسكري بمناسبة عيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945 - سبوتنيك عربيبث مباشر.. العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ79 لعيد النصر على النازية 06:52 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:30 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل: رد "حماس" غير مقبول ويتجاوز كل الخطوط الحمراء المطلوبة 05:11 GMT
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