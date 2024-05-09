https://sputnikarabic.ae/20240509/سيدات-الموت--قناصات-الحرب-الوطنية-العظمى-1088642588.html

"سيدات الموت"... قناصات الحرب الوطنية العظمى

"سيدات الموت"... قناصات الحرب الوطنية العظمى

سبوتنيك عربي

"سيدة الموت" هي رمز المقاومة والنضال ضد النازية، وقد ترك هذا اللقب بصماته في تاريخ الاتحاد السوفييتي والحرب الوطنية العظمى إلى الأبد. 09.05.2024, سبوتنيك عربي

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صور

الاتحاد السوفيتي

الحرب الوطنية العظمى 1941-1945

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أصبحت القناصة ليودميلا بافليشينكو رمزًا للقوة والتدريب المهني العالي للفتيات المستعدات للقيام بأكثر الأشياء جرأة من أجل بلدهن ومثلهن العليا. بالإضافة إلى بافليتشينكو، يضم ألبوم "سبوتنيك" أيضًا صورًا أرشيفية لقناصات أخريات قاتلن في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945).

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фото, صور, الاتحاد السوفيتي, الحرب الوطنية العظمى 1941-1945