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لبنان يطلب مساعدة قطر لإخراج عائلات لبنانية من غزة

لبنان يطلب مساعدة قطر لإخراج عائلات لبنانية من غزة

سبوتنيك عربي

طلب وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب من دولة قطر المساعدة لإخراج نساء لبنانيات وعائلاتهن، عبر معبر رفح جنوبي قطاع غزة على الحدود مع مصر. 09.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-09T13:57+0000

2024-05-09T13:57+0000

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وحسب الوكالة الوطنية للإعلام، جاء ذلك بعد لقائه بالسفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، في العاصمة اللبنانية بيروت.وبعد اللقاء، صرح بوحبيب، بأنه "طلب المساعدة القطرية لإخراج نساء لبنانيات وعائلاتهن عبر معبر رفح، ما زالوا عالقين منذ بدء القصف الإسرائيلي على غزة".وأوضح أن "كافة المحاولات السابقة لإخراجهم وإيصالهم إلى بر الأمان لم تنجح".ورحب وزير الخارجية اللبناني "بدور قطر في مساعدة لبنان على الخروج من أزمته الرئاسية من خلال توافق لبناني داخلي بتشجيع ورعاية عربية-دولية".وكانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قد أعلنت أن "80 ألف شخص فروا من رفح منذ يوم الاثنين الماضي".وأشارت الوكالة إلى أن "الناس يواجهون نزوحا قسريا آخر، بالرغم من عدم وجود مكان آمن في قطاع غزة".يأتي ذلك فيما تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

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