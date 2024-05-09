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مسؤول مغربي: هناك مفاوضات جارية مع روسيا لتوقيع عقود تعاون في المجال السياحي
مسؤول مغربي: هناك مفاوضات جارية مع روسيا لتوقيع عقود تعاون في المجال السياحي
سبوتنيك عربي
صرح المسؤول بوزارة السياحة المغربية يونس الحجوي، أمس الأربعاء، بأن هناك مفاوضات ومناقشات جارية مع روسيا في المجال السياحي، معربا عن أمله في توقيع عقود تعاون... 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T02:10+0000
2024-05-09T02:10+0000
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أبوظبي - سبوتنيك. وقال الحجوي في تصريحات لـ"سبوتنيك" على هامش قمة "إيه آي إم" للاستثمار بالعاصمة الإماراتية أبوظبي إن "هناك مفاوضات ومناقشات جارية مع الجانب الروسي في مجال السياحي".وأضاف: "نأمل في التوقيع على عقود تعاون في المستقبل القريب، لجذب المزيد من الاستثمارات السياحية الروسية إلى المغرب، وتعزيز التعاون بين البلدين في هذا القطاع الحيوي".وأكد الحجوي على "أهمية الترويج للمغرب كوجهة سياحية في روسيا، حيث يحظى المغرب بشعبية كبيرة بين السياح الروس، خاصة فيما يتعلق بالسياحة الساحلية".وافتتحت، أمس الثلاثاء، في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعمال "قمة إيه آي إم للاستثمار"، التي تقام من 7 إلى 9 أيار/ مايو الجاري، تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري، تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميا".
https://sputnikarabic.ae/20231223/اقتصادي-مغربي-انعقاد-اللجنة-المشتركة-مع-روسيا-محطة-هامة-لتطوير-التبادل-والاستثمارات-1084395919.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

مسؤول مغربي: هناك مفاوضات جارية مع روسيا لتوقيع عقود تعاون في المجال السياحي

02:10 GMT 09.05.2024
© Sputnikوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
© Sputnik
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صرح المسؤول بوزارة السياحة المغربية يونس الحجوي، أمس الأربعاء، بأن هناك مفاوضات ومناقشات جارية مع روسيا في المجال السياحي، معربا عن أمله في توقيع عقود تعاون بين البلدين في المستقبل القريب.
أبوظبي - سبوتنيك. وقال الحجوي في تصريحات لـ"سبوتنيك" على هامش قمة "إيه آي إم" للاستثمار بالعاصمة الإماراتية أبوظبي إن "هناك مفاوضات ومناقشات جارية مع الجانب الروسي في مجال السياحي".
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المغربي ناصر بوريطة خلال المنتدى العربي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2023
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23 ديسمبر 2023, 16:32 GMT
وأضاف: "نأمل في التوقيع على عقود تعاون في المستقبل القريب، لجذب المزيد من الاستثمارات السياحية الروسية إلى المغرب، وتعزيز التعاون بين البلدين في هذا القطاع الحيوي".
وأكد الحجوي على "أهمية الترويج للمغرب كوجهة سياحية في روسيا، حيث يحظى المغرب بشعبية كبيرة بين السياح الروس، خاصة فيما يتعلق بالسياحة الساحلية".
وافتتحت، أمس الثلاثاء، في دولة الإمارات العربية المتحدة، أعمال "قمة إيه آي إم للاستثمار"، التي تقام من 7 إلى 9 أيار/ مايو الجاري، تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري، تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميا".
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