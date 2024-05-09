https://sputnikarabic.ae/20240509/مقارنة-بين-قوة-الغواصات-الروسية-والأوروبية-1088658995.html
مقارنة بين قوة الغواصات الروسية والأوروبية
مقارنة بين قوة الغواصات الروسية والأوروبية
سبوتنيك عربي
يقدر إجمالي ما تملكه الجيوش الأوربية من غواصات بـ64 غواصة، بينما يمتلك الأسطول الروسي وحده 65 غواصة، تجعله في المرتبة الأولى عالميا بين أضخم أساطيل الغواصات في... 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T06:03+0000
2024-05-09T06:03+0000
2024-05-09T06:03+0000
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سلاح روسيا
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كما أن الغواصات الروسية لديها ميزة أخرى تتعلق بنوعية الغواصات سواء كانت تقليدية أو نووية، وما يحمله كل منها من تقنيات قتالية وأسلحة هجومية، يمكن لأحدها أن يحول مدنا أوروبيا إلى ركام في دقائق معدودة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, سلاح روسيا, инфографика
انفوجرافيك, سلاح روسيا, инфографика
مقارنة بين قوة الغواصات الروسية والأوروبية
يقدر إجمالي ما تملكه الجيوش الأوربية من غواصات بـ64 غواصة، بينما يمتلك الأسطول الروسي وحده 65 غواصة، تجعله في المرتبة الأولى عالميا بين أضخم أساطيل الغواصات في العالم.
كما أن الغواصات الروسية لديها ميزة أخرى تتعلق بنوعية الغواصات سواء كانت تقليدية أو نووية، وما يحمله كل منها من تقنيات قتالية وأسلحة هجومية، يمكن لأحدها أن يحول مدنا أوروبيا إلى ركام في دقائق معدودة.