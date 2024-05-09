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نائب وزير الخارجية الروسي يناقش مع اللواء خالد حفتر الأزمة العسكرية والسياسية في ليبيا
نائب وزير الخارجية الروسي يناقش مع اللواء خالد حفتر الأزمة العسكرية والسياسية في ليبيا
سبوتنيك عربي
بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، مع رئيس أركان الوحدات الأمنية بالجيش الوطني... 09.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-09T03:13+0000
2024-05-09T03:13+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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بنغازي - سبوتنيك. وقالت سفارة روسيا لدى ليبيا على حسابها الرسمي في "تلغرام": "استقبل الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي السيد ميخائيل بوغدانوف اللواء خالد حفتر وتم الحديث وتبادل وجهات النظر في العديد من القضايا خلال اللقاء".وأضافت السفارة أنه "تم التركيز خلال الحديث بشكل رئيسي على مهمة توحيد جميع القوى السياسية والإقليمية الوطنية بما يخدم ضمان وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية وسيادتها".وبحسب السفارة تم تبادل وجهات النظر أيضا حول قضايا حل الأزمة العسكرية والسياسية في ليبيا.يذكر أن اللواء ركن خالد حفتر نجل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر يشغل منصب رئيس أركان الوحدات الأمنية التابعة للجيش الوطني الليبي.
https://sputnikarabic.ae/20240331/عضو-المجلس-الرئاسي-الليبي-يثمن-حرص-روسيا-على-دعم-المسار-السلمي-في-ليبيا-1087554471.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم, العالم, حفتر
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم, العالم, حفتر

نائب وزير الخارجية الروسي يناقش مع اللواء خالد حفتر الأزمة العسكرية والسياسية في ليبيا

03:13 GMT 09.05.2024
© Sputnik . Evguiniy Odinkov / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسية، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف
نائب وزير الخارجية الروسية، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
© Sputnik . Evguiniy Odinkov
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تابعنا عبر
بحث الممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الخميس، مع رئيس أركان الوحدات الأمنية بالجيش الوطني الليبي، اللواء ركن خالد حفتر، مسألة توحيد جميع القوى السياسية والإقليمية الوطنية الليبية، فضلا عن قضية حل الأزمة العسكرية والسياسية في ليبيا.
بنغازي - سبوتنيك. وقالت سفارة روسيا لدى ليبيا على حسابها الرسمي في "تلغرام": "استقبل الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون الشرق الأوسط ودول إفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي السيد ميخائيل بوغدانوف اللواء خالد حفتر وتم الحديث وتبادل وجهات النظر في العديد من القضايا خلال اللقاء".
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وأضافت السفارة أنه "تم التركيز خلال الحديث بشكل رئيسي على مهمة توحيد جميع القوى السياسية والإقليمية الوطنية بما يخدم ضمان وحدة ليبيا وسلامتها الإقليمية وسيادتها".
وبحسب السفارة تم تبادل وجهات النظر أيضا حول قضايا حل الأزمة العسكرية والسياسية في ليبيا.
يذكر أن اللواء ركن خالد حفتر نجل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر يشغل منصب رئيس أركان الوحدات الأمنية التابعة للجيش الوطني الليبي.
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